Песков сообщил, что авторский экземпляр мемуаров Назарбаева передадут Путину

The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.0 комментариев
The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.0 комментариев
Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.16 комментариев
Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.19 комментариев
Эксперт Михаил Онуфриенко: В НАТО дистанцировались от прошлых и будущих провалов Украины на фронте
«Если сразу начать с обобщения, то сейчас и Столтенберг, и масса официальных представителей США и ЕС пытаются дистанцироваться от происходящего на Украине. Запад говорит: «Все плохое, что там происходит, происходит по воле и решению Киева, а вовсе не из-за нас». То есть якобы решения принимал и принимает только Зеленский», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Зеленский же уже объявлял о том, что ВСУ продолжат наступление зимой, а на следующий день сказал, что они переходят к обороне и будут строить защитные сооружения протяженностью больше тысячи километров. Это уже было бы смешно, если б не было трагедией для миллионов человек», – указал собеседник.
«Напомню, что чуть ранее представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби выступил перед Конгрессом и сказал, что для принятия решения о военной поддержке Украины остается меньше месяца. Все должно решиться до конца года, а конец года в Конгрессе – это католическое Рождество. Везде трудности для Киева, и Запад не видит из них выхода», – подчеркнул аналитик.
«Ранее Германия объявила об очередном транше военной поддержки Киева, который больше напоминает помощь волонтерской организации: там три тягача, восемь грузовых и три легковых автомобиля, одна переносная антенная станция. То есть объем помощи сокращается. С мобилизацией на Украине тоже все понятно. Два примера: Сумская область – 8%, Полтавская область – 10% от требуемого количества мобилизованных», – напомнил эксперт.
«Конечно, ВСУ еще не сдаются ротами и батальонами, но так и мы еще не начали стратегическое наступление. Мы пока в гибкой обороне. И сейчас на Западе с ужасом ожидают, а что будет, если русские начнут, как обычно, наступать зимой. Я не исключаю, что ВС РФ могут начать наступление там, где нет таких группировок и оборонительных сооружений, как на левом берегу Днепра или в Донбассе. Например, в Черниговской области. Понимают это и в НАТО. Именно о таких «плохих новостях» говорил Столтенберг», – указал он.
«На фоне всего этого, Запад делает следующее: приписывает Зеленскому ответственность за все решения на фронте, за будущее оставление тех или иных населенных пунктов, территорий. Как обычно в этих условиях Киев будет говорить о «выравнивании линии фронта», «занятии наиболее выгодных стратегических позиций» и так далее. Но все всё понимают. А потом уже будет следующий шаг, когда США и Европа скажут: «А мы не знали, какие преступления совершал режим Зеленского. Все к этому идет. Потому что хороших решений для Украины сейчас уже нет», – спрогнозировал Онуфриенко.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.
В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.
В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.
Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.
В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.
Политолог Владимир Скачко: Кличко и Залужный составят единый кулак против Зеленского
«Случилось логичное для всех здравомыслящих людей, но непредвиденное для украинского руководства: Соединенные Штаты, как главный куратор Киева, окончательно разочаровались в Зеленском и дали отмашку либо возвратить его в стойло, либо вообще снять. Видимо, последней каплей стали сообщения о том, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», – полагает политолог Владимир Скачко.
«В том же, что Кличко принял сторону Залужного и открыто выступает против Зеленского, ничего удивительного нет. Зеленский все время своего президентства хотел поменять мэра Киева, чтобы контролировать столичные ресурсы и деньги. Но не получалось – все-таки Кличко является ставленником Германии. А теперь для Зеленского и вовсе настало время получать «ответку». Думаю, это противостояние выходит на финишную прямую», – отметил собеседник.
«Скорее всего, Запад готовит двух своих кандидатов на выборы – Кличко и Залужного, которые для вида будут разведены, но на первом этапе кампании будут составлять единый кулак против Зеленского. Что касается США, то, думаю, они для вида дистанцируются от происходящего давления на Зеленского, просто сделают все руками Европы. А затем начнут поддерживать Залужного. Так будет соблюдена видимость демократических процедур. Ну а Зеленский останется без внутренней и внешней поддержки. В общем, Запад начал готовить апгрейд украинской власти», – резюмировал аналитик.
Украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг». Так, согласно рейтингу, уровень доверия Залужному достигает 82%, а Зеленскому – 72%. Судя по данным «Рейтинга», доверие граждан Зеленский начал терять с июля 2023 года, сообщает РБК.
Снижение рейтинга Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления, народ видит, «кто эффективен, а кто нет», заявил киевский мэр Виталий Кличко в интервью швейцарской 20min. «А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности», – сказал Кличко.
По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву.
Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи». Кличко также выразил поддержку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который назвал ситуацию в конфликте тупиковой. Мэр Киева заявил, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между политическим и военным руководством Украины перешел в новую стадию – региональную. По некоторым данным, Зеленский запретил главам обладминистраций контактировать с Залужным.
Сокуров заявил о завершении карьеры после запрета фильма «Сказка»
Комментируя завершение карьеры РБК, Сокуров подчеркнул, что он русский человек с российским паспортом. Режиссер задался вопросом: «Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?»
До этого он заявил порталу NEWS.ru, что не работает над новыми проектами.
В октябре Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения российско-бельгийскому фильму «Сказка».
В воскресенье журналистка Ксения Собчак рассказала, что 19 ноября в Москве состоялись закрытый показ и обсуждение фильма с участием режиссера.
«Сказка» – фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта, которые общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути.
Показы в России состоялись летом 2023 года на I Международном кинофестивале «Пример интонации» в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.
В сообщении говорится, что ракеты и БПЛА атаковали эсминец, а также коммерческие суда в Красном море, передает РИА «Новости».
Ранее связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park был захвачен у побережья Йемена.
Напомним, представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.
Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию. Бойцы ВС России ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск смогли подбить боевую машину пехоты Bradley.
По сообщению ведомства, 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальская в Иркутске в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик, очевидцы вызвали скорую помощь, но потерпевшего спасти не удалось, передает РИА «Новости». Там добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
После проведения розыскных мероприятий правоохранителями задержаны два участника конфликта. Они доставлены из Качугского района в Иркутск на допрос.
Ранее СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела 15-летней девочки, пропавшей ранее из поселка Разумное Белгородской области.
Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал неспособность Украины самостоятельно достичь военного паритета с Россией
Подоляк сказал, что «Украина готова дойти до конца», но «при совместном» со странами Запада «технологическом рывке», когда она получит «необходимое количество оружия». Без участия Запада Украина не в состоянии «нарастить такое количество военного производства», чтобы обеспечить «паритет с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС не выполнит в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.
Комментируя противостояние президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко, грузинский политик заявила, что «все это серьезно», сообщает imedinews.ge.
«Серьезные противостояние и проблемы, а тем временем в войне, которую спланировали «большие дяди», погибает свободолюбивый украинский народ», – отметила она.
Другой член «Силы народа» Давид Картвелишвили назвал в этом контексте «полностью логичной позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который категорически против членства такой Украины в Евросоюзе».
Политический эксперт Нино Чачуа заявила в этой же связи, что «завершается игра Зеленского в лидеры мира».
«Уже сами украинцы громко говорят, что там плохи дела, – отметила она. – Впрочем, о каком демократическом стиле управления Украины можно было говорить, если в команде Зеленского изначально были грузины, которые разыскивались за совершение тяжелейших преступлений?».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти, а сама Украина практически движется к авторитаризму. Кличко также поддержал Главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по его словам, «был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, а президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки».
Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал накопившееся у жителей Украины «раздражение» по отношению к властям
«Два года войны, стагнация, стагнация политической жизни, много нереализованных амбиций», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Подоляк отметил, что у людей есть «очень много тяжелых вопросов – как, куда, зачем, какой ценой». Кроме того, население Украины видит, что «не все в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество».
Советник главы офиса президента Украины пояснил, что речь идет и о коррупции, «и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических». «Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вышла на новый этап конфликта с Россией. Он признал, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление украинских войск – фактически провалился.
Financial Times усомнилась в получении Украиной 50 млрд евро от ЕС
Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, участвовавших в переговорах, ЕС далек от договоренностей «по пополнению совместного бюджета», в том числе это касается и средств для Киева, передает РИА «Новости».
В ЕС пояснили, что сложности переговорам добавили победа «Партии свободы» во главе с Гертом Вилдерсом на выборах в Нидерландах и бюджетный кризис в Германии. При этом вопрос о помощи Украине планируют решить до саммита в Брюсселе, который состоится 14–15 декабря.
Один из европейских чиновников высокого ранга заявил, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт». Financial Times пишет, что обещанная Киеву помощь предусматривает гранты, инвестиции в «стратегические технологии», а также средства на погашение процентов по совместным займам ЕС.
Напомним, министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года. По итогам выборов в парламент Нидерландов первое место заняла ультраправая «Партия свободы». Вилдерс выступает против поставок оружия Украине.
Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек
ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военных в боях с палестинским движением ХАМАС. Большинство потерь ЦАХАЛа пришлось на первый день нападения ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».
При этом Зедер считает, что отменять выплаты уже приехавшим беженцам с Украины было бы незаконно, «однако для новых случаев необходимо менять курс», передает РИА «Новости».
Он также считает, что приезжающим нужно давать пособия через пять лет, а не через 18 месяцев. Зедер отметил, что в таком случае в Баварии вместо пособия, выдаваемого наличными, просителям убежища переводили бы сумму на еду и одежду на карты.
В ФРГ опять обостряется дискуссия по вопросам миграционной политики. В связи с прошедшими в стране антисемитскими выступлениями, Шольц заявил о выделении 18 млрд евро федеральным землям и муниципалитетам для решения проблем, связанных с беженцами.
При этом для иностранных лиц установят ряд ограничений, кроме того, им снизили пособия. Этот подход вызвал серьезные расхождения между главами разных земель ФРГ.
Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников с учетом опыта спецоперации на Украине
На портале правовой информации представлен анонс проекта предложения ведомства. Минобороны предлагает внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, передает РИА «Новости».
Министерство заявило о необходимости усовершенствовать процесс медицинского освидетельствования россиян, у которых есть проблемы со здоровьем, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». При этом предлагается учитывать в том числе и опыт СВО.
В пятницу сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек.
Политолог Владимир Корнилов: Запад спишет на Киев все неудачи на фронте
«Тут, конечно, нужно вспомнить, что сам Столтенберг уверенно настраивал Украину на то, что она сможет победить Россию, более того – должна победить. Он обещал, что Запад не бросит Киев, и так далее. И теперь ему бы ответить за те слова. А вместо этого он недвусмысленно указывает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В целом же окончательные решения о контрнаступе и прочих значительных шагах принимали именно европейские и американские руководители. А теперь переложили все это на украинцев», – отметил политолог Владимир Корнилов.
«Вообще, такую тактику перенимают почти все, кто на протяжении двух последних лет настраивал Киев на победу и не допускал даже возможности, чтобы украинское руководство садилось за стол переговоров с Москвой. А теперь они говорят: это прерогатива Киева. В США в околополитических кругах также говорят, что американцы бы не послали своих солдат в атаку в таких условиях, в каких воюют ВСУ. Все это порождает ряд неудобных вопросов западному руководству. И как они на них отвечают? А вот так: все вопросы к Киеву», – заметил он.
«Причем важный вопрос: на какое руководство Украины в конечном счете планирует Запад списать неудачи на фронте? На военную или на гражданскую администрацию? Ни то, ни другое не исключено. Сейчас же подходит к концу первая фаза – десакрализация Зеленского. Видна тенденция обвинять его в том, что он мешал военным, в том, что он выстроил авторитарный режим на Украине. То есть уже начинается второй этап – постепенный процесс демонизации Зеленского. Американский журнал Time недавно вышел с маленьким Зеленским на обложке, и в надписи над ним, почему-то большими буквами выделено слово «Никто», – напомнил аналитик.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.
В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.
В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.
Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.
В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалось предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.
Глава МИД Британии Кэмерон заявил о намерении убедить США продолжать оказывать помощь Украине
Как указал Кэмерон, Британии необходимо укреплять свою оборону, а также находиться поближе к «своим самым сильным друзьям и партнерам». Кроме того, по его словам, необходимо добиваться появления новых союзников. Он добавил, что поэтому во время поездки он будет работать с «самым близким и сильным союзником» Британии – США, передает ТАСС со ссылкой на The Sun on Sunday.
«Там ведутся споры о том, насколько активно и как долго нужно помогать Украине. Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность – это американская безопасность, и в пользу того, что нельзя умиротворять диктаторов, возобладают. Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», – уточнил Кэмерон.
Он отметил, что страны НАТО обладают мощным экономическим потенциалом, который не используется полностью в вопросе оказания помощи Киеву. «Сложите вместе экономики стран, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, и мы превзойдем [РФ] <…> в соотношении 30 к 1», – заключил Кэмерон.
В субботу в Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалось предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.