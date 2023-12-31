Политолог: Атакой на Белгород Украина попыталась лишить детей Нового года

Политолог Федорова: Волонтеры и врачи показали высочайший уровень профессионализма после атаки ВСУ на Белгород

Tекст: Олег Исайченко

«В случае с атакой ВСУ на Белгород двойных трактовок быть не может – это хладнокровно спланированный террористический акт. Самое ужасное, что били они по гражданским объектам, по людям, которые готовились к Новому году, были погружены в предпраздничные хлопоты», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Наш противник преследовал цель напугать жителей всего региона. Более того, это неслучайно было сделано именно в преддверии Нового года. ВСУ хотели сделать так, чтобы люди по всей стране, в первую очередь дети, лишились праздничного настроения, впали бы в тревогу и уныние», – уверена собеседница.

«Вместе с тем, российские военные уже нанесли ответный удар. И сделано это было точно и четко – по центрам принятия решений.

Отдельного внимания тут заслуживают волонтеры. Думаю, не преувеличу, если скажу, что все, кто мог туда поехать помогать, уже отправились на помощь. Даже олимпийские чемпионы не остались в стороне», – подчеркивает эксперт.

«Особенность нашего общества в том, что в повседневной жизни мы можем ругаться, обвинять друг друга во всяких мелочах, но если случилась беда, наши люди мгновенно превращаются в единое целое. И тогда каждый делает все, что может во благо другого», – акцентирует политолог.

Примечательно, что после сообщения об обстреле в оперативном режиме по поручению президента была сформирована бригада министерства здравоохранения во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, которая в 17 часов вылетела в Белгород для организации помощи пострадавшим. Также при содействии мэра Москвы Сергея Собянина была создана команда московских специалистов, которая также в срочном режиме прибыла в Белгород.

«Насколько я знаю, в регионе работают высококлассные медики. И они это продемонстрировали, в том числе, когда им приходилось работать после теракта, будучи еще в опасности, но спасая пострадавших, в том числе детей. Они в полной мере показали как профессионализм, так и самоотверженность, поступили в четком соответствии с клятвой», – говорит аналитик.

«Важно, что и Москва не осталась в стороне. Очень надеюсь, что столичные медики смогут вылечить всех пострадавших, доставленных сюда. Очень хорошо, что в нашей стране отлично развита санитарная авиация, позволяющая оперативно доставить тех, кто остро нуждается в помощи», – заключила Федорова.

В субботу центр Белгорода подвергся масштабному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Были повреждены региональный Дом правительства и медколледж. Обстрел затронул также магазины, гостиницу «Белгород» и жилые дома. По данным Минобороны, ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского производства RM-70 Vampire. «Это преступление не останется безнаказанным», – пообещали в Минобороны.

Ответ последовал уже в воскресенье. Как сообщили в военном ведомстве, российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор*» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Часть пострадавших были эвакуированы в столицу.

Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ людьми прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Он подчеркнул, что состояние пациентов не ухудшилось, оно стабильное.

В воскресенье в Telegram-канале РИА «Новости» сообщалось, что к работе по ликвидации последствий после удара ВСУ по Белгороду подключены более 250 волонтеров.