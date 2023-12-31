Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума

Рогов: Заявивший об ультиматуме Подоляк понимает, что на фронте все грустно

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина выдвинет России «ультимативные требования» на наивысшем уровне, которые российская сторона якобы примет.

По словам Рогова, это провокационное заявление является следствием бессильной злобы, Подоляк понимает, что на фронтах для ВСУ все складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория – банкрот, передает РИА «Новости».

По его словам, Подоляк озвучивает то, что ему вкладывают в уста западные спецслужбы, стремясь выиграть время и затянуть как можно большее жителей постукраинского пространства подконтрольного режиму Зеленского в «мясорубку».

Рогов добавил, что переговоров не будет, так как их не с кем вести, поскольку, что Зеленский, что Ермак и прочие Подоляки – это «недоговороспособные люди и военные преступники», а вести переговоры с преступниками и террористами нельзя.

Ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России заявила, что российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу.