Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.19 комментариев
Захарова ответила на заявление Подоляка об «ультиматуме России»
Российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Подоляка о том, что «переговоров с Россией не будет, а будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», которые Москва примет.
По ее мнению, «эти террористические твари пытаются зомбировать свое население» из последних сил, загоняя в окопы «под дулом пистолета».
Она подчеркнула, что Россия «никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», и «гнала взашей» каждого, кто приходил «с мечом или гранатой».
Также Захарова поддержала Белгород, пострадавший в субботу от обстрела ВСУ. «Белгород – всей страной с вами!», – заключила дипломат.
Напомним, при обстреле Белгорода, по последним данным МЧС, погибли 10 человек. Туда из Москвы по поручению президента Владимира Путина направили медиков и сотрудников МЧС.