Скончалась диктор программы «Время» в советские годы Галина Зименкова

Диктор программы «Время» в советские годы Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет

Tекст: Антон Антонов

Борисов сообщил в Telegram, что Зименкова «скончалась в реабилитационном центре», она «долго болела». «Тяжелая судьба, умер сын. Много раз пыталась его лечить от зависимости, но безуспешно. Осталась совсем одна. И если бы не самые близкие подруги, ушла бы, наверное, еще раньше», – рассказал Борисов.

Как отметил «Первый канал», Зименкова свыше 20 лет на Центральном телевидении принимала участие в праздничных «Голубых огоньках», вела такие передачи, как «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце».