  • Новость часаНа всей территории Украины объявили воздушную тревогу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Десять достижений российской экономики в 2023 году
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    Эксперт указал на странности в заявлении Польши о «российской ракете»
    Генерал бундесвера: Некоторые возможности России не были учтены
    ПВО за ночь уничтожила и перехватила 32 украинских БПЛА
    ВС России пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил
    МИД: Москва ответит симметрично, если Запад конфискует активы России
    В Греции разгорелся скандал из-за рождественской вечеринки в больнице
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    28 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

    0 комментариев
    30 декабря 2023, 12:06

    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Александра Юдина

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    По информации ресурса, в 11.30 мск первой тревога прозвучала в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях, передает РИА «Новости».

    Затем тревога распространилась на все остальные регионы.

    29 декабря 2023, 13:10
    Названы цели массированного авиаудара по Украине

    Военкор Громов: Массированный авиудар по Украине мог быть акцией возмездия

    Названы цели массированного авиаудара по Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия с помощью массированного удара стремится поразить заранее выявленные военные цели на Украине. Кроме того, эта атака могла быть ответом на поврежденный ранее БДК Черноморского флота «Новочеркасск» в Феодосии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине.

    «Массированные удары, которые мы наблюдаем, необходимы для того, чтобы перегрузить систему ПВО противника. Запад поставил ВСУ достаточное количество противовоздушных средств. Кроме того, в распоряжении Украины все еще осталась часть советской техники. Поэтому только такая серьезная атака способна гарантировать достижение результата», – сказал военный корреспондент Федор Громов.

    «Нашей армии было необходимо поразить цели, локации которых заранее передала наша разведка. Это заводы противника, например, «Артем» в Киеве. Там может даже не быть производства, но цеха являются удобным местом для размещения военных грузов. Особенность таких предприятий в том, что строились они во времена СССР и зачастую представляют собой укрепленные конструкции, которые не так просто пробить», – отмечает он.

    «Целью также могли быть позиционные районы ПВО противника. Кроме того, был нанесен удар по Академии сухопутных войск во Львове, там располагался личный состав. Также мы били и по логистике ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Но поражение плановых целей – не единственная задача, которую российская армия решала данной атакой. Массированные удары способствуют снижению боевого настроя у противника. Ну и не исключаю, что наши удары стали своего рода «ударами возмездия» за поврежденный в Феодосии БДК «Новочеркасск». Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными», – резюмировал Громов.

    Ранее российская армия произвела массированную атаку по целям на Украине. По объектам на территории Украины работают не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101 и военно-морской флот с «Калибрами».

    «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Военный аналитик Юрий Подоляка называет это «самым мощным налетом ВКС РФ», не считая первых дней спецоперации.

    В частности, серия взрывов прогремела в Одессе на юге страны. Также были нанесены удары по объектам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Кроме того, были прилеты в Черкассах.

    Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны, об этом заявил мэр города Андрей Садовой. «Российская газета» сообщает, что было зафиксировано попадание в казарму Академии Сухопутных войск Украины. Отмечается, что здание после удара загорелось и разрушилось.

    Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. О факте взрывов рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» – написал он. Очевидцы сообщали, что в районе военного завода «Артем» в Соломенском районе был виден столб черного дыма.

    Виталий Кличко также сообщил и о повреждении станции метро «Лукьяновская». Она работала только как укрытие, а поезда проезжали ее без остановки. Она находится в центре города, в Шевченковском районе. Также мэр украинской столицы подтвердил удары по Подольскому району, где расположено около полусотни промышленных предприятий.

    Коментарии (61)
    29 декабря 2023, 18:23
    Генерал ВСУ рассказал о последствиях ударов ВС России

    Генерал ВСУ: ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

    Как указал Кривонос, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает, передает РИА «Новости».

    «Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» – возмутился генерал. По его словам, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно. «Это просто безобразие», – резюмировал он.

    В пятницу генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям.

    Ранее в Минобороны России заявили, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины.

    Коментарии (6)
    29 декабря 2023, 14:42
    CNN: Победа Украины в конфликте с Россией полностью исключена
    CNN: Победа Украины в конфликте с Россией полностью исключена
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно, сообщил американский телеканал CNN.

    Авторы статьи, опубликованной CNN, отмечают, что у Украины будут средства на выживание, но страна все равно обречена на поражение, передает RT.

    Отсутствие надежды на победу ВСУ подкрепляет провал так называемого контрнаступления украинской армии и ослабление поддержки со стороны Запада, указывается в материале.

    Ранее в США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине.

    Коментарии (26)
    30 декабря 2023, 02:41
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев и его западных сторонников ждут плохие новости в ближайшее время, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому стоит ожидать плохих новостей в ближайшее время. Небензя отметил, что причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Он указал на то, что делать ставку на решение украинского кризиса на поле боя было ошибочно. Также представитель России в ООН отметил, что исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены – либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.

    Коментарии (4)
    30 декабря 2023, 05:41
    ВС России пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Восток» остановила восемь попыток украинских сил провести ротацию на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Ротацию сил противник пытался провести в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, передает ТАСС.

    ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, до 90 солдат убитыми и ранеными, а также буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

    Ранее сообщалось, что авиация России поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении.

    Коментарии (10)
    29 декабря 2023, 14:22
    «Неопознанный воздушный объект» нарушил границу Польши со стороны Украины

    Польские военные начали поиски «неопознанного объекта», нарушившего на большой скорости границу со стороны Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперативное командование Вооруженных сил Польши зафиксировало неопознанный объект, который вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, а затем исчез с радаров.

    «Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», – приводит РИА «Новости» сообщение оперативного командования.

    При этом ТАСС уточняет, что в восточных районах Польши рядом с украинской границей ведутся поиски нарушившего границу объекта, который наблюдали жители городка Пшеводув в Люблинском воеводстве.

    Военные не исключают, что объект вернулся на территорию Украины.

    15 ноября 2022 года в районе Пшеводува взорвалась ракета украинской системы ПВО, сбившаяся с курса, в результате чего погибли два местных жителя.

    Ранее сообщалось, что в Польше возникли очереди из украинцев в паспортном столе Варшавы из-за нового законопроекта о мобилизации.

    Коментарии (17)
    29 декабря 2023, 14:05
    Авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины
    Авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшую неделю авиацией и средствами противовоздушной обороны России сбиты десять украинских самолетов и два вертолета, сообщило Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, силы России сбили один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО перехватила 33 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую авиабомбу JDAM, противокорабельную ракету «Нептун» и 251 беспилотник.

    Всего с начала СВО уничтожено 564 самолета, 263 вертолета, 10 206 беспилотников, 445 ЗРК, 14 383 танка и других бронемашин, 1190 РСЗО, 7564 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 833 единицы спецтехники.

    Коментарии (11)
    29 декабря 2023, 21:08
    На Украине рассказали о последствиях ударов по Никополю

    Предприятие и ЛЭП повреждены после ударов по Никополю на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о последствиях ударов по городу Никополю в регионе.

    В результате ударов по Никополю оказались повреждены промышленное предприятие и линии электропередачи, написал Лукашук в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Какое именно предприятие получило повреждения, не уточняется.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины.

    Коментарии (2)
    29 декабря 2023, 15:14
    Очевидцы рассказали подробности пролета неизвестного объекта в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В небе над Польшей заметили черный объект длиной в один-два метра, сообщила глава города Комарув-Осада в Люблинском воеводстве Веслава Сеньковская.

    Очевидцы сообщили о черном объекте длиной в один-два метра, он летел низко, ниже самолета, сообщила Сеньковская onet.pl, передает РИА «Новости». Данных о том, что объект упал, нет.

    Другой местный житель сообщил, что около 9.00 мск был слышен громкий свист, какой-то объект пролетел и направился в сторону полей.

    Между тем пресс-секретарь оперативного командования Вооруженными силами Польши Яцек Горышевский сообщил, что вторгнувшийся с украинской стороны в польское воздушное пространство «неопознанный объект» мог упасть на территории страны или покинуть ее.

    Устанавливается траектория полета объекта, проверяются данные радиолокации, ведутся наземные поиски, порядка 20 военнослужащих ищут его на месте потери сигнала, сказал Горышевский.

    Есть вероятность того, что объект упал или продолжил полет, сигнал потерялся к северо-востоку от города Замосць.

    Между тем польский президент Анджей Дуда объявил срочное совещание с военным руководством, заявили в президентской канцелярии. Оно состоится в 13.00 (15.00 мск), на нем будут присутствовать министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, глава генштаба Веслав Кукула и оперативный командующий Вооруженными силами Мачий Клиш.

    Также проводится совещание премьера Дональда Туска с главами силовых ведомств.

    До этого оперативное командование Вооруженных сил Польши зафиксировало неопознанный объект, который вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины.

    Коментарии (4)
    30 декабря 2023, 10:35
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    @ mil.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Патрульный катер Черноморского флота уничтожил следовавший к Крыму морской дрон ВМС Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 10.00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины.

    Вовремя обнаруженная цель уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

    Ранее дежурные средства ПВО над Крымом сбили два украинских беспилотника.

    Коментарии (4)
    29 декабря 2023, 13:58
    Российские войска за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по ВСУ
    Российские войска за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    С 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения безэкипажных катеров, артиллерийских боеприпасов, вооружения и топлива для техники ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также были поражены места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и наемников.

    Все назначенные объекты в итоге были поражены, отчитались в Минобороны.

    Ранее военный корреспондент Федор Громов назвал газете ВЗГЛЯД цели нанесенного в пятницу массированного авиаудара по Украине.

    Коментарии (5)
    29 декабря 2023, 16:10
    На Украине рассказали, какую российскую ракету невозможно перехватить

    ВСУ признались, что не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22 с начала СВО, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, сложность в противодействии Х-22 связана с тем, что ракета летит «со скоростью 4 тыс. километров в час», заходит на цель «в большинстве своем по баллистической траектории», поэтому для ее перехвата нужны «специальные средства», передает ТАСС.

    «Более 300 этих ракет противник применил. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32», – добавил Игнат.

    Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк признала неспособность противостоять российским авиабомбам из-за недостатка средств ПВО.

    Коментарии (3)
    30 декабря 2023, 03:27
    Небензя назвал украинское ПВО причиной гибели мирных жителей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Если бы не работа украинской системы ПВО, то жертв среди мирных жителей Украины не было бы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.

    Он указал, что украинские ракеты сбиваются с курса и падают на жилые дома, передает РИА «Новости».

    Перед этим постпред Британии при ООН Барбара Вудворд обвинила Россию в ударах по гражданским объектам на Украине. Она заявила, что жертв среди мирного населения было бы больше, если бы не украинское ПВО.

    Ранее Британия сообщила, что намерена направить Украине сотни ракет для системы ПВО.

    Коментарии (2)
    29 декабря 2023, 20:25
    В Польше назвали российскую РСЗО «Возрождение» большой проблемой для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в ближайшее время могут применить в зоне проведения спецоперации на Украине новейшие реактивные системы залпового огня «Возрождение», пишет польское издание Interia.

    Новая РСЗО «Возрождение» может одновременно запускать ракеты и использоваться для минирования, отмечает Interia, передает «Газета.Ru».

    Это предвещает большие проблемы украинской армии в перспективе новых наступлений, говорится в публикации.

    Ранее Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО «Возрождение» на базе системы дистанционного минирования «Земледелие». В беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов назвал преимущества новой российской РСЗО.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2023, 15:54
    Минобороны назвало тип атаковавших Белгород ракет

    Минобороны: Над Белгородской областью уничтожены три американские ракеты HARM

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты противовоздушной обороны в пятницу уничтожили три американские противорадиолокационные ракеты HARM над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    Киевский режим в 15.00 мск предпринял попытку атаки с помощью ракет HARM по объектам на территории Белгородской области, дежурные расчеты ПВО ВС России уничтожили их, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об уничтоженной на подлете к Белгороду воздушной цели расчетами ПВО.

    Коментарии (2)
    Главное
    Глава МИД Аргентины заявила, что отказ от БРИКС был отчасти идеологическим
    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России
    Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП в этом году до 3,5%
    В США назвали худшее решение Байдена в 2023 году
    Почти миллиард китайцев зарабатывают меньше 25 тысяч рублей в месяц
    Подозреваемый на допросе признался в убийстве отца Легойды
    Калькулятор не разрешили использовать на ОГЭ по математике

    Как российские порты превзошли советские достижения

    Грузооборот портов России по итогам уходящего года продемонстрировал рекордные показатели. Более того, в следующем году прогнозируются еще более впечатляющие результаты. Перед нами прямой признак роста суверенитета России: от услуг портов стран Прибалтики Россия отказывается. Подробности

    Перейти в раздел

    США ставят мир на грань новой ядерной гонки

    В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Почти год назад Москва приостановила свое участие в этом договоре в ответ на планы НАТО и США нанести стратегическое поражение России. При каких условиях стороны могут снова исполнять взятые на себя обязательства по сокращению стратегических вооружений? Подробности

    Перейти в раздел

    2023 год стал годом возвращения в Россию

    «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США

    За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............