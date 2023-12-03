Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.3 комментария
«Волонтеры Победы» провели памятные церемонии в День Неизвестного Солдата
В День Неизвестного Солдата «Волонтеры Победы» провели памятные церемонии возложения цветов к Могилам Неизвестного Солдата, Вечному огню, памятникам и мемориалам. В образовательных учреждениях прошли уроки мужества. На встречах активисты рассказали подрастающему поколению про подвиг советских солдат в ходе Великой Отечественной войны.
Например, в Белгородской области «Волонтеры Победы» приняли участие в церемонии перезахоронения останков воинов Красной Армии. Из всех 74 воинов удалось установить имена 5 героев.
В Ханты-Мансийском автономном округе возложения цветов к мемориалам прошли в каждом муниципальном образовании. На траурные мероприятия пришли добровольцы, местные неравнодушные жители, представители разных общественных организаций и политики.
«Волонтеры Победы» провели памятные мероприятия и за рубежом. В Международных представительствах прошли классные часы на базе русских домов и школ, а у памятников возложения цветов. Так, в Ташкенте на территории комплекса «Братские могилы» добровольцы собрались у Вечного огня. Активисты, послы РФ, представители Россотрудничества, местные школьники и студены возложили цветы и почтили память Героев минутой молчания.
Также память Героев почтили в образовательных организациях. «Волонтеры Победы» провели уроки мужества и классные часы. На уроках добровольцы движения рассказали, каким образом и где можно найти информацию об участниках Великой Отечественной войны, чтобы каждый самостоятельно мог отследить боевой путь дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек, а также помогли найти другим желающим информацию об их родных.