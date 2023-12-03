Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.12 комментариев
Миллиардер Брэнсон решил больше не вкладывать деньги в Virgin Galactic
Миллиардер Брэнсон решил больше не вкладывать средства в собравшуюся приостановить коммерческие полеты Virgin Galactic
Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что не станет вкладывать дополнительные средства в компанию Virgin Galactic, которая с 2024 года решила приостановить коммерческие космические полеты.
Брэнсон заявил, что после кризиса, вызванного распространением коронавируса, «не купается в деньгах», а у компании имеется около 1 млрд долларов, то есть «достаточно денег, чтобы самостоятельно справиться с поставленной задачей». При этом он заверил, что все еще заинтересован в компании, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Напомним, Virgin Galactic приостановит коммерческие полеты на 18 месяцев, чтобы сосредоточить усилия на разработке нового космолета Delta. Новый космолет должен стать заменой Unity, на счету которого 10 успешных полетов с 2018 года. Билет стоит 450 тыс. долларов, но Virgin Galactic продолжает быть убыточной. При этом Брэнсон и сам летал в космос на борту корабля Unity.