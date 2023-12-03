Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.12 комментариев
Открытое горение ликвидировано на авторынке в Татарстане
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на авторынке в Набережных Челнах
На авторынке в Набережных Челнах, где произошел пожар, ликвидировано открытое горение, сообщило МЧС.
До этого МЧС сообщало, что пожар был локализован на площади 6,8 тыс. кв. м. Сейчас ведутся проливка и разборка конструкций, передает РИА «Новости».
Напомним, загорелась кровля здания авторынка «Гараж-500» на площади около 740 кв. м. Причиной быстрого распространения огня стала высокая пожарная нагрузка.