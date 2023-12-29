Российская ПВО сбила воздушную цель около Белгорода

Названы цели массированного авиаудара по Украине

Военкор Громов: Массированный авиудар по Украине мог быть акцией возмездия

Tекст: Илья Абрамов

«Массированные удары, которые мы наблюдаем, необходимы для того, чтобы перегрузить систему ПВО противника. Запад поставил ВСУ достаточное количество противовоздушных средств. Кроме того, в распоряжении Украины все еще осталась часть советской техники. Поэтому только такая серьезная атака способна гарантировать достижение результата», – сказал военный корреспондент Федор Громов.

«Нашей армии было необходимо поразить цели, локации которых заранее передала наша разведка. Это заводы противника, например, «Артем» в Киеве. Там может даже не быть производства, но цеха являются удобным местом для размещения военных грузов. Особенность таких предприятий в том, что строились они во времена СССР и зачастую представляют собой укрепленные конструкции, которые не так просто пробить», – отмечает он.

«Целью также могли быть позиционные районы ПВО противника. Кроме того, был нанесен удар по Академии сухопутных войск во Львове, там располагался личный состав. Также мы били и по логистике ВСУ», – подчеркивает собеседник.

«Но поражение плановых целей – не единственная задача, которую российская армия решала данной атакой. Массированные удары способствуют снижению боевого настроя у противника. Ну и не исключаю, что наши удары стали своего рода «ударами возмездия» за поврежденный в Феодосии БДК «Новочеркасск». Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными», – резюмировал Громов.

Ранее российская армия произвела массированную атаку по целям на Украине. По объектам на территории Украины работают не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101 и военно-морской флот с «Калибрами».

«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Военный аналитик Юрий Подоляка называет это «самым мощным налетом ВКС РФ», не считая первых дней спецоперации.

В частности, серия взрывов прогремела в Одессе на юге страны. Также были нанесены удары по объектам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Кроме того, были прилеты в Черкассах.

Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны, об этом заявил мэр города Андрей Садовой. «Российская газета» сообщает, что было зафиксировано попадание в казарму Академии Сухопутных войск Украины. Отмечается, что здание после удара загорелось и разрушилось.

Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. О факте взрывов рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» – написал он. Очевидцы сообщали, что в районе военного завода «Артем» в Соломенском районе был виден столб черного дыма.

Виталий Кличко также сообщил и о повреждении станции метро «Лукьяновская». Она работала только как укрытие, а поезда проезжали ее без остановки. Она находится в центре города, в Шевченковском районе. Также мэр украинской столицы подтвердил удары по Подольскому району, где расположено около полусотни промышленных предприятий.