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    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    19 комментариев
    29 декабря 2023, 15:42

    Российская ПВО сбила воздушную цель около Белгорода

    Губернатор Гладков заявил о сбитой ПВО воздушной цели у Белгорода

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты противовоздушной обороны над Белгородом уничтожили воздушную цель на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу.

    Системы ПВО сработали над городом, на подлете к нему сбита воздушная цель, уточняются данные о последствиях на земле, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

    До этого в пятницу губернатор сообщал об обстреле украинской армией из РСЗО поселка в Белгородской области.

    29 декабря 2023, 13:10
    Названы цели массированного авиаудара по Украине

    Военкор Громов: Массированный авиудар по Украине мог быть акцией возмездия

    Названы цели массированного авиаудара по Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия с помощью массированного удара стремится поразить заранее выявленные военные цели на Украине. Кроме того, эта атака могла быть ответом на поврежденный ранее БДК Черноморского флота «Новочеркасск» в Феодосии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине.

    «Массированные удары, которые мы наблюдаем, необходимы для того, чтобы перегрузить систему ПВО противника. Запад поставил ВСУ достаточное количество противовоздушных средств. Кроме того, в распоряжении Украины все еще осталась часть советской техники. Поэтому только такая серьезная атака способна гарантировать достижение результата», – сказал военный корреспондент Федор Громов.

    «Нашей армии было необходимо поразить цели, локации которых заранее передала наша разведка. Это заводы противника, например, «Артем» в Киеве. Там может даже не быть производства, но цеха являются удобным местом для размещения военных грузов. Особенность таких предприятий в том, что строились они во времена СССР и зачастую представляют собой укрепленные конструкции, которые не так просто пробить», – отмечает он.

    «Целью также могли быть позиционные районы ПВО противника. Кроме того, был нанесен удар по Академии сухопутных войск во Львове, там располагался личный состав. Также мы били и по логистике ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Но поражение плановых целей – не единственная задача, которую российская армия решала данной атакой. Массированные удары способствуют снижению боевого настроя у противника. Ну и не исключаю, что наши удары стали своего рода «ударами возмездия» за поврежденный в Феодосии БДК «Новочеркасск». Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными», – резюмировал Громов.

    Ранее российская армия произвела массированную атаку по целям на Украине. По объектам на территории Украины работают не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101 и военно-морской флот с «Калибрами».

    «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Военный аналитик Юрий Подоляка называет это «самым мощным налетом ВКС РФ», не считая первых дней спецоперации.

    В частности, серия взрывов прогремела в Одессе на юге страны. Также были нанесены удары по объектам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Кроме того, были прилеты в Черкассах.

    Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны, об этом заявил мэр города Андрей Садовой. «Российская газета» сообщает, что было зафиксировано попадание в казарму Академии Сухопутных войск Украины. Отмечается, что здание после удара загорелось и разрушилось.

    Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. О факте взрывов рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» – написал он. Очевидцы сообщали, что в районе военного завода «Артем» в Соломенском районе был виден столб черного дыма.

    Виталий Кличко также сообщил и о повреждении станции метро «Лукьяновская». Она работала только как укрытие, а поезда проезжали ее без остановки. Она находится в центре города, в Шевченковском районе. Также мэр украинской столицы подтвердил удары по Подольскому району, где расположено около полусотни промышленных предприятий.

    Коментарии (39)
    29 декабря 2023, 09:57
    Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
    Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
    @ Stadt Ludwigshafen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода «Артем», в Соломенском районе виден столб черного дыма, сообщили очевидцы.

    Дым также виден в районе Воздухофлотского проспекта и в Шевченковском районе, передает ТАСС.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская». Сейчас станция работает как укрытие, поезда проезжают ее без остановки.

    Станция находится в центре города, в Шевченковском районе.

    На территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы также прозвучали в других городах.

    Коментарии (22)
    28 декабря 2023, 18:52
    Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев

    Эстония заявила о невозможности выдачи Украине подлежащих мобилизации беженцев

    Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

    В случае обращения Украины к Эстонии за помощью в мобилизации живущих там украинцев Таллину было бы сложно отказаться, но у страны нет возможности по выдаче мужчин мобилизационного возраста Киеву по международному праву, сказал Ляэнеметс, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

    Для этого требуется отдельное соглашение между государствами и решение на уровне правительств.

    Ранее Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (9)
    28 декабря 2023, 19:31
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина достигли компромисса и были близки к мирному соглашению, приводит слова бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого издание «Страна.ua».

    Он рассказал, что находился в составе группы переговорщиков. По его словам, делегации практически два месяца обсуждали возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. А уже в конце апреля 2022 года стороны были близки к тому, чтобы мирно завершить конфликт, передает RT.

    При этом Чалый добавил, что «по каким-то причинам» договоренности оказались сорваны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (27)
    29 декабря 2023, 00:12
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148
    @ Игорь Онучин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    Минюст Украины подал  очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, предметом взыскания являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е, передает ТАСС.

    Ранее ВАКС частично удовлетворил иск Минюста Украины к российскому ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» о конфискации некоторых активов компании на Украине.

    Напомним, в августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

    Коментарии (3)
    29 декабря 2023, 09:19
    Курс гривны обвалился до рекордно низких значений

    Курс украинской гривны опустился до 38 за доллар

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Курс украинской гривны рухнул до 38 за доллар в результате девальвации, сообщило издание «Страна.ua».

    СМИ отмечает, что на валютном межбанке очередная волна девальвации, передает РИА «Новости».

    «В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны», – сообщает издание.

    Издание «Обозреватель» указывает, что исторический рекорд обновил официальный курс доллара, установленный Нацбанком Украины на 29 декабря – он достиг 37,98 гривны. С начала месяца доллар подорожал на 1,63 гривны.

    Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что девальвацию гривны стимулирует правительство Украины, которое пытается справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения помощи из-за рубежа.

    Эксперт пояснил, что на курс украинской валюты также влияют негативные настроения граждан на фоне обсуждения нового законопроекта о мобилизации, стимулирующего спрос на миграцию и валюту.

    В октябре в Нацбанке Украины сообщили, что официальный курс гривны станет «управляемым гибким», а не фиксированным.

    Коментарии (33)
    29 декабря 2023, 11:28
    Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами

    Политолог Скачко: Киев всеми силами пытается выпросить западную помощь

    Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина срочно нуждается в пополнении бюджета. И премьер страны Денис Шмыгаль решил созвать встречу спонсоров, чтобы быстро получить средства. Пока что Запад стерпит эту наглость. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине запросили срочную встречу доноров из-за проблем с бюджетом.

    «У Украины дефицитный бюджет, рассчитанный в значительной мере на пополнение за счет внешних игроков. И чтобы хоть как-то функционировать, страна должна получить помощь уже сейчас, а ее практически нет. Последнего американского пакета в 250 млн долларов хватит ненадолго», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, многие зарубежные спонсоры уходят на каникулы. Поэтому украинцы хотят получить деньги здесь и сейчас. Этим объясняются последние жалобные заявления политиков страны. В свою очередь Шмыгаль запросил встречу с зарубежными донорами, так как рассчитывал получить от кого-то из них быструю финансовую поддержку. Кроме того, возможно, украинское руководство будет просить и своих бизнесменов заплатить налоги на год вперед», – отмечает он.

    «Западу придется терпеть нытье и хамские заявления руководства Украины до тех пор, пока она выполняет роль «дубинки» против Москвы. Так что деньги давать будут, пусть и в небольших количествах. Но стоит Киеву перестать приносить пользу Западу – и финансирование сразу же прекратится», – резюмировал Скачко.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с иностранными донорами, чтобы обсудить предоставление финансирования из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета в начале 2024 года. «Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», – отмечает чиновник. Был ли дан ответ на его письмо, не сообщается.

    Новый пакет поможет Украине продержаться некоторое время, но кардинально не изменит ситуацию на передовой в пользу ВСУ, заявил зампредседателя Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он отметил, что небольшой размер помощи является свидетельством того, что с поддержкой со стороны США есть проблемы. Чиновник надеется, что трудности Вашингтона будут решены, потому что без притока финансовой помощи на Украине уже в январе могут начаться проблемы с выплатой зарплат и социальных пособий.

    Кроме того, он отметил, что сложности могут возникнуть и на фронте. «Сейчас мы теряем некоторые территории, но если помощь США задержится, мы начнем терять города», – цитирует Чернева The New York Times. Чиновник заявил, что без американских боеприпасов Украина начнет терять земли, которые она заняла в ходе контрнаступления.

    Напомним, ранее США выделили «последний в этом году» пакет военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов. Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что ВСУ получит со складов Пентагона боеприпасы и оборудование для ПВО, боеприпасы для РСЗО, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

    Коментарии (12)
    28 декабря 2023, 20:46
    Киев принудительно вывез жителей с подконтрольных ВСУ районов ДНР

    Украинские власти принудительно эвакуировали из подконтрольных Киеву районов ДНР более 100 тыс. человек

    Киев принудительно вывез жителей с подконтрольных ВСУ районов ДНР
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    С августа 2022 года киевский режим принудительно эвакуировал более 100 тыс. человек из районов Донецкой народной республики, находящихся под контролем украинских властей.

    По данным из Telegram-канала Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, в рамках начатой в августе 2022 года обязательной эвакуации гражданского населения из той части ДНР, которая находится под контролем Киева, было перемещено более 100 тыс. человек, в том числе 13,2 тыс. детей и 4,8 тыс. маломобильных граждан, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Киев выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка.

    Коментарии (22)
    28 декабря 2023, 21:20
    Премьер Украины попросил о срочной встрече доноров из-за проблем с бюджетом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева, чтобы обсудить предоставление финансирования из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета страны в начале 2024 года, сообщает агентство Bloomberg.

    «Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», – передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Шмыгаля.

    Отмечается, что украинский премьер забил тревогу по поводу положения финансов в стране. Не сообщается, был ли дан ответ на это письмо.

    Ранее в Минфине Украины заявили, что у страны нет ресурсов, чтобы организовать дополнительную мобилизацию граждан. Также сообщалось о риске отмены пенсий и социальных выплат гражданам Украины.

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    29 декабря 2023, 11:50
    В Азии заявили о поражении ВСУ

    Asia Times: Украина терпит поражение по всей линии соприкосновения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины терпят поражение по всему фронту, говорится в материале Asia Times.

    Отмечается, что неудачи ВСУ наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения, передает RT.

    При этом ВС России успешно зачищает украинские войска на разных участках фронта. Автор статьи подчеркивает, что ВСУ оттесняют на запад, что означает возможный крах украинских войск в скором времени.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная цель 2023 года по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.

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    28 декабря 2023, 21:28
    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь

    Рогов: ПВО России отразила украинскую атаку на Мелитополь

    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим попытался атаковать город Мелитополь Запорожской области, средствами противовоздушной обороны России атака была отбита, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», – написал Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области.

    Коментарии (2)
    29 декабря 2023, 05:25
    Истребитель Су-35С сорвал планы ударной группы ВСУ

    Минобороны: Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель Су-35С во время боевого вылета по сопровождению и прикрытию российских бомбардировщиков обнаружил в воздухе ударную группу противника и отогнал ее от самолетов ВКС России, сообщили в Министерстве обороны России.

    Летчику на Су-35С была поставлена задача по сопровождению и прикрытие бомбардировщиков, но во время боевого задания Су-35С обнаружил в воздухе ударную группу противника, передает РИА «Новости».

    По его словам, он выполнил наведение на данную группу, сблизился, поставил на атаку. В результате ударная группа ВСУ отвернула, прекратила выполнение своей задачи, все российские самолеты вернулись на аэродром вылета.

    Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25.

    Коментарии (18)
    29 декабря 2023, 14:42
    CNN: Победа Украины в конфликте с Россией полностью исключена
    CNN: Победа Украины в конфликте с Россией полностью исключена
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно, сообщил американский телеканал CNN.

    Авторы статьи, опубликованной CNN, отмечают, что у Украины будут средства на выживание, но страна все равно обречена на поражение, передает RT.

    Отсутствие надежды на победу ВСУ подкрепляет провал так называемого контрнаступления украинской армии и ослабление поддержки со стороны Запада, указывается в материале.

    Ранее в США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине.

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    29 декабря 2023, 10:54
    Евродепутат из Эстонии раскритиковал посла Украины

    Евродепутат из Эстонии Мадисон раскритиковал заявления посольства Украины в Таллине

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон раскритиковал реакцию посольства Украины в Таллине на предложение о том, чтобы помочь Киеву набрать «свежую кровь» для боевых действий.

    Так, в издании ERR опубликована его статья о том, что острую проблему «нехватки человеческих ресурсов» необходимо решать, в частности, посредством возвращения на Украину порядка 7 тыс. беженцев, проживающих на территории Эстонии, которые «не должны были покидать родную страну», передает РИА «Новости».

    При этом парламентарий добавил, что всего в Эстонии находятся 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой.

    В этой связи Мадисон написал послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко письмо, в котором он предложил обсудить возможность оказания «реальной помощи».

    По его словам, даже повторное письмо осталось без ответа.

    После этого Мадисон обратился к диппредставительству, уточнив, есть ли в украинском посольстве, кто «мог бы или захотел бы отвечать на письма». «Занят ли посол другой деятельностью, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет», – возмутился евродепутат.

    Буквально накануне министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс Эстонии заявил, что эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму.

    До этого Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (4)
    29 декабря 2023, 08:29
    В Крыму национализировали более 2,6 тыс. украинских активов
    В Крыму национализировали более 2,6 тыс. украинских активов
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Крыму попало под национализацию более 2,6 тыс. принадлежащих украинским олигархам и политикам активов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    В своем Telegram-канале он указал, что национализировано более 2,6 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. При этом на торгах продано 24 национализированных объекта.

    Также Константинов отметил, что в бюджет республики поступили приличные деньги от продажи национализированного украинского имущества.

    По словам главы крымского парламента, эти деньги будут потрачены на поддержку военнослужащих из Крыма и их семей.

    Ранее депутаты Госсовета Крыма приняли решение национализировать имущество 77 юридических и физических лиц, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России».

    Также в Крыму объявили аукцион на недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, ее начальная цена – свыше 446 млн рублей.

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