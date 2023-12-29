Очевидцы рассказали подробности пролета неизвестного объекта в Польше

Tекст: Алексей Дегтярев

Очевидцы сообщили о черном объекте длиной в один-два метра, он летел низко, ниже самолета, сообщила Сеньковская onet.pl, передает РИА «Новости». Данных о том, что объект упал, нет.

Другой местный житель сообщил, что около 9.00 мск был слышен громкий свист, какой-то объект пролетел и направился в сторону полей.

Между тем пресс-секретарь оперативного командования Вооруженными силами Польши Яцек Горышевский сообщил, что вторгнувшийся с украинской стороны в польское воздушное пространство «неопознанный объект» мог упасть на территории страны или покинуть ее.

Устанавливается траектория полета объекта, проверяются данные радиолокации, ведутся наземные поиски, порядка 20 военнослужащих ищут его на месте потери сигнала, сказал Горышевский.

Есть вероятность того, что объект упал или продолжил полет, сигнал потерялся к северо-востоку от города Замосць.

Между тем польский президент Анджей Дуда объявил срочное совещание с военным руководством, заявили в президентской канцелярии. Оно состоится в 13.00 (15.00 мск), на нем будут присутствовать министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, глава генштаба Веслав Кукула и оперативный командующий Вооруженными силами Мачий Клиш.

Также проводится совещание премьера Дональда Туска с главами силовых ведомств.

До этого оперативное командование Вооруженных сил Польши зафиксировало неопознанный объект, который вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины.