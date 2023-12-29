  • Новость часаРоссийские войска за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    2023 год стал годом возвращения в Россию
    Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами
    Появилась первая в мире женщина с состоянием 100 млрд долларов
    США запустили на орбиту секретный космоплан
    Названы цели массированного авиаудара по Украине
    ФОМ: Путину доверяют 79% россиян
    CNN: Украина обречена на поражение
    Песков: Россия может конфисковать западные активы, список есть
    Кадырову показали первые «Джихад-машины»
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    17 комментариев
    29 декабря 2023, 14:40

    Песков заявил о максимально высоком уровне поддержки Путина россиянами в 2023 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уровень поддержки президента Владимира Путина россиянами в 2023 году стал максимально высоким, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что уровень поддержки российского лидера всегда высокий, но в этом году достиг максимума за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства, передает ТАСС.

    Песков также прокомментировал данные ВЦИОМ о том, что уровень доверия россиян Путину составляет 80%, а уровень одобрения его деятельности – 77,1%.

    «Здесь новости особой нет. <…> Не первый опрос, который подтверждает такой высокий (уровень поддержки)», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, по данным ФОМ, Путину доверяют 79% россиян, а его деятельность положительно оценивают 80%.

    28 декабря 2023, 13:22
    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Общее число доверенных лиц Путина на выборах может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек
    @ Russian Presidency/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency

    Общее число доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2024 году может составить до 600 человек, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

    «Сегодня ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», – цитирует Суворову ТАСС.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

    Коментарии (6)
    27 декабря 2023, 03:59
    Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Одесса основана как российский город

    Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город

    Tекст: Антон Антонов

    Императрица Екатерина II основала Одессу как российский город, Одесса всегда была преимущественно русскоговорящей, заявил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

    Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».

    Коментарии (14)
    27 декабря 2023, 17:59
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

    «Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при оплате труда учителей должны соблюдаться единые, понятные и прозрачные правила. Глава государства поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда учителей.

    В июле Путин поручил правительству представить предложения о льготной ипотеке для учителей.

    Коментарии (12)
    27 декабря 2023, 20:18
    Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Индией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром отметил рост российско-индийского товарооборота.

    «У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По словам Путина, Россия и Индия за девять месяцев этого года превысили весь объем роста товарооборота прошлого года, прежде всего, в части энергоносителей – нефти, нефтепродуктов, угля. «Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», – отметил российский лидер.

    В ходе встречи с главой индийского МИД Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. «Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра [Индии] Моди в России», – сказал он.

    Российский лидер также пообещал рассказать Джайшанкару о ситуации с украинским конфликтом. «Мы знаем позицию премьер-министра [Нарендры] Моди и неоднократно говорили об этом, позицию, касающуюся его отношения к сложным процессам, в том числе к горячим точкам, к ситуации на Украине», – сказал глава Российского государства.

    Путин подчеркнул, что неоднократно информировал Моди о ситуации вокруг украинского конфликта. «Знаю о его стремлении сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами, но мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно об этой ситуации», – сказал он.

    Ранее Россия и Индия подписали соглашения о энергоблоках АЭС «Куданкулам».

    Коментарии (0)
    27 декабря 2023, 00:01
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщают информационные агентства.

    Миллер отметил, что первая половина декабря в России выдалась холодной, Газпром в полной мере удовлетворил все потребности в газе. Как сообщил Миллер, Россия «прошла первый зимний пик», во многих регионах наблюдались «аномально холодные температуры». Также он рассказал, что в 2024 году Газпром выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, на 33,5 млрд больше, чем в 2023 году. Миллер заверил, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена, передает РИА «Новости».

    Глава Газпрома указал, что морозы пришли и в Узбекистан, который попросил увеличить поставки газа в объеме, превышающем «в два раза суточные обязательства по подписанному контракту». Сейчас в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия – Центр» идет «максимально технически возможный объем газа». Газпром полностью выполняет заявки на поставки, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Миллер, в 2023 году «поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году», сейчас поставки происходят с превышением обязательств, «23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай». В 2025 году ожидается выход на «контрактные обязательства», поставки составят 38 млрд кубометров.

    Путин, выслушав доклад Миллера, поздравил главу Газпрома с «результатами работы».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

    Коментарии (3)
    27 декабря 2023, 16:54
    Путин созвонился со школьником, которому помог попасть в Эрмитаж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин позвонил по телефону 11-летнему учащемуся Никите Мирошниченко, который побывал в Эрмитаже благодаря главе государства.

    Президент позвонил мальчику и его семье, когда тот еще был в музее, сам Путин находится в Кремле, где проведет заседание Госсовета, передает ТАСС.

    «Мне больше всего понравились часы «Павлин». Еще я потом ходил в зал с Малахитовой гостиной», – рассказал школьник Путину.

    «Ты не устал, нет? Ну если устанешь, отдохни немножко, и дальше продолжай», – сказал президент ученику.

    Никита сказал главе государства, что не устал, и отметил, что с ним находятся мама, папа и его сестра. «Я мечтал посетить тронный зал, царские палаты, где они были», – добавил он.

    Мирошниченко – житель Костромы, он учится в пятом классе. У мальчика есть проблемы со здоровьем, но он посещает музыкальную школу и увлекается историей. Он захотел побывать в легендарном музее после того, как послушал аудиокнигу.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому в ходе акции «Елка желаний» помог посетить Эрмитаж.

    Коментарии (6)
    28 декабря 2023, 18:35
    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским

    Политолог Баширов: Российский ВПК добился впечатляющих результатов в производстве необходимых вооружений

    Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мир увидел эффективность предприятий российского ВПК, которые быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В четверг Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «Цифры, которые привел гендиректор Ростеха на встрече с президентом, впечатляют. Мы видим высокую скорость увеличения объемов производства необходимых видов вооружений, которые заказывает Минобороны и другие силовые ведомства. И все это вопреки санкциям», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Но дело не только в объемах. Мы производим современное оружие, которое позволяет сохранять жизни наших ребят, выполняющих боевую задачу. Но Ростех не ограничивается достигнутым, поэтому президент обсудил с Чемезовым достаточно широкий круг вопросов, – продолжил политолог. – Это крайне важно, потому что СВО закончится, а Ростех должен показывать гармоничное развитие».

    По его словам, многие российские военные технологии позволяют производить и гражданскую продукцию. На встрече Путина с Чемезовым речь шла о том, чтобы добиться выпуска военной и гражданской продукции в равных объемах. «Также есть товары двойного назначения, в первую очередь это высокотехнологичные изделия – это все, что касается электроники и систем навигации», – добавил спикер.

    Он считает, что в мире увидели высочайшую эффективность производителей российского оружия. «Мир также увидел эффективность предприятий ВПК, которые очень быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО. Это очень важно с точки зрения экспорта», – считает Баширов.

    Российский ВПК, подчеркивает собеседник, является лидером по продаже оружия на мировых рынках. «Все, что происходит в зоне СВО – это демонстрация эффективности российского оружия: оно дешевле и способно противостоять вооружениям стран НАТО. Это делает его привлекательным. Кроме того, российское оружие ремонтопригодное в боевых условиях», – указал эксперт.

    Таким образом, как считает профессор ВШЭ, Ростех решает одну из важнейших задач по обеспечению технологического и научного суверенитета страны, а также наращиванию ее экспортного потенциала.

    В четверг президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который доложил главе государства о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин, а танков – в семь раз.

    До 2030 года госкорпорация планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214. По словам Чемезова, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов. К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2023, 17:59
    Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф

    Владимир Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф на неформальный саммит

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ прибыл для участия в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

    Ранее делегация лидеров посетила с экскурсией дворцово-парковые комплексы Петербурга – музей-заповедник «Павловск», где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и Царское Село, передает ТАСС.

    «В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец и оценить красоту его внутреннего убранства. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне», – отмечает агентство.

    Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев увиделся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на экскурсии в Царском Селе, которое лидеры стран СНГ посещают в рамках неформального саммита в Санкт-Петербурге.


    Коментарии (0)
    26 декабря 2023, 22:15
    Путин провел встречи с Токаевым и Мирзиеевым

    Состоялись двусторонние встречи Путина с Токаевым и Мирзиеевым

    Tекст: Антон Антонов

    После неформального саммита СНГ состоялись двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил Песков, «по завершении неформального саммита Путин, проводив гостей», провел отдельные встречи с президентами Казахстана и Узбекистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

    Коментарии (3)
    28 декабря 2023, 16:31
    Чемезов назвал объем производства пассажирских самолетов до 2030 года

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.

    К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.

    При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2023, 19:12
    Путин анонсировал расширение расчетов в нацвалютах между странами СНГ

    Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году намерена уделить самое пристальное внимание углублению экономических связей в рамках Содружества, в частности, расширению расчетов в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

    «Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 млрд долларов», – передает его слова РИА «Новости».

    Президент РФ подчеркнул, что Россия «продолжит работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты». «Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», – отметил Путин.

     Он также пообещал, что Россия в качестве председателя Содружества «в конструктивном ключе будет стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в... общем евразийском регионе, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией».

    Коментарии (0)
    27 декабря 2023, 18:54
    Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо увеличить заработную плату работников-мужчин в школах, заявил президент Владимир Путин на тематической выставке перед заседанием Госсовета.

    «Нам такие крепкие мужчины, как вы, нужны. Вообще нужны такие, а в этой сфере чрезвычайно важны. Мы знаем, сколько у нас в процентном отношении мужчин работает», – заявил Путин после доклада сотрудника Роспатриотцентра Алексея Кутырева о конкурсе «Быть, а не казаться», передает ТАСС.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что количество учителей-мужчин в школах составляет 15%.

    «Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом», – заметил президент.

    Коментарии (5)
    26 декабря 2023, 15:36
    Путин с лидерами стран СНГ посетил музей-заповедник «Царское Село»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе с главами государств-участников СНГ посетил музей-заповедник «Царское Село».

    Бывшая летняя резиденция российских императоров преобразилась к Новому году и Рождеству. На площади перед Екатерининским дворцом красовалась огромная живая рождественская елка, празднично убранная гирляндами, золотыми звездами и рождественскими ангелами. Напротив дворца выросла огромная ледяная горка, ставшая центром театрализованного представления, которым организаторы поприветствовали высоких гостей, передает ТАСС.

    Путин вместе с другими лидерами ненадолго задержался перед входом во дворец, чтобы понаблюдать за костюмированным шоу. Посмотрев короткое представление, Путин и его гости отправились осматривать один из самых посещаемых музеев страны. После осмотра музея запланирован обед в честь участников встречи.

    Напомним, в Петербурге стартовала неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом российский лидер Владимир Путин.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2023, 00:52
    Путин поблагодарил МЧС за работу в новых регионах России

    Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя и поблагодарил пожарных, спасателей и саперов, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, указал, что Россия «по праву гордится военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС», которые работают, «невзирая на риск и опасность». Он указал, что история этой службы «полна примерами героизма и мужества». «И сегодня российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства», – заявил президент.

    Он указал, что в 2023 году сотрудники МЧС устраняли последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России, а также занимались эвакуацией россиян из «опасных районов» и доставкой гуманитарной помощи. Президент выразил МЧС благодарность за «профессионализм и самоотверженность».

    Путин указал на важность совершенствования работы подразделений МЧС в новых регионах России. Он отдельно поблагодарил пожарных, спасателей и саперов, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава государства призвал «и впредь без промедления решать все возникающие там вопросы».

    Он отметил важность развития системы гражданской обороны, оснащения МЧС современной техникой. Также Путин указал, что требуется постоянно работать над профилактикой природных пожаров и безопасностью социальных учреждений.

    Напомним, в День сотрудника органов внутренних дел Путин поблагодарил сотрудников МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 18:55
    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным

    Политолог Асафов: Путин – кандидат, которого выдвигает общественное большинство

    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин – кандидат, которого выдвигает общество, потому что в списке его доверенных лиц представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества: военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели и другие, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

    «Доверенными лицами Путина ЦИК зарегистрировал тех людей, которые поддержали его выдвижение в качестве кандидата на выборах президента. Среди них есть представители общественных, культурных, некоммерческих, политических организаций. Мы видим, как люди совершенно разных профессий и специальностей объединяются, чтобы помогать кандидату», – пояснил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Мы видим, что Путин – действительно тот кандидат, которого выдвигает общество, народ, потому что в этом списке представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества – военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели», – сказал собеседник. – «Это говорит о том, что Путин представляет большинство граждан нашего государства, и лучшие представители этого большинства стали доверенными лицами, чтобы помочь кандидату. Они будут разъяснять позицию своего кандидата, встречаться с людьми по всей стране, собирать их пожелания, потому что одной «Прямой линией» невозможно охватить всю страну. Вообще, для такой работы мало и 346 человек, я думаю, этот список будет расширяться».

    «Теперь мы ждем, когда доверенные лица получат свои удостоверения, затем ЦИК – после сдачи подписей – зарегистрирует Путина в качестве кандидата. И затем начнется работа доверенных лиц», – подчеркнул эксперт.

    «Поскольку все доверенные лица – профессионалы в своих направлениях деятельности, лидеры, к мнению которых прислушиваются, они точно знают, какие успехи и достижения произошли в каждой отрасли за годы президентства Путина. И они могут рассказать об этих достижениях на основе своего опыта. Они готовы делиться этими знаниями для того, чтобы показать людям важность выборов президента и то, чем мы все можем гордиться», – резюмировал аналитик.

    В четверг ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. При этом подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек, сказала пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

    Коментарии (0)
    Главное
    Авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов ВВС Украины
    В Иране казнили четверых «агентов Моссада»
    «Неопознанный воздушный объект» нарушил границу Польши со стороны Украины
    Курс гривны обвалился до рекордно низких значений
    Евродепутат из Эстонии раскритиковал посла Украины за молчание
    Угонщик Lamborghini в Москве оказался наркоманом из Петербурга
    Кононенко объяснил массовые нападки на Киркорова после «голой» вечеринки

    Как российские порты превзошли советские достижения

    Грузооборот портов России по итогам уходящего года продемонстрировал рекордные показатели. Более того, в следующем году прогнозируются еще более впечатляющие результаты. Перед нами прямой признак роста суверенитета России: от услуг портов стран Прибалтики Россия отказывается. Подробности

    Перейти в раздел

    США ставят мир на грань новой ядерной гонки

    В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Почти год назад Москва приостановила свое участие в этом договоре в ответ на планы НАТО и США нанести стратегическое поражение России. При каких условиях стороны могут снова исполнять взятые на себя обязательства по сокращению стратегических вооружений? Подробности

    Перейти в раздел

    2023 год стал годом возвращения в Россию

    «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США

    За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............