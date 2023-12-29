Опрос: Путину доверяют 79% россиян

Эксперт: СВО показала миру преимущество российского оружия над натовским

Политолог Баширов: Российский ВПК добился впечатляющих результатов в производстве необходимых вооружений

Tекст: Андрей Резчиков

«Цифры, которые привел гендиректор Ростеха на встрече с президентом, впечатляют. Мы видим высокую скорость увеличения объемов производства необходимых видов вооружений, которые заказывает Минобороны и другие силовые ведомства. И все это вопреки санкциям», – отметил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Но дело не только в объемах. Мы производим современное оружие, которое позволяет сохранять жизни наших ребят, выполняющих боевую задачу. Но Ростех не ограничивается достигнутым, поэтому президент обсудил с Чемезовым достаточно широкий круг вопросов, – продолжил политолог. – Это крайне важно, потому что СВО закончится, а Ростех должен показывать гармоничное развитие».

По его словам, многие российские военные технологии позволяют производить и гражданскую продукцию. На встрече Путина с Чемезовым речь шла о том, чтобы добиться выпуска военной и гражданской продукции в равных объемах. «Также есть товары двойного назначения, в первую очередь это высокотехнологичные изделия – это все, что касается электроники и систем навигации», – добавил спикер.

Он считает, что в мире увидели высочайшую эффективность производителей российского оружия. «Мир также увидел эффективность предприятий ВПК, которые очень быстро развернулись и начали выдавать дополнительные объемы техники и боеприпасов в условиях проведения СВО. Это очень важно с точки зрения экспорта», – считает Баширов.

Российский ВПК, подчеркивает собеседник, является лидером по продаже оружия на мировых рынках. «Все, что происходит в зоне СВО – это демонстрация эффективности российского оружия: оно дешевле и способно противостоять вооружениям стран НАТО. Это делает его привлекательным. Кроме того, российское оружие ремонтопригодное в боевых условиях», – указал эксперт.

Таким образом, как считает профессор ВШЭ, Ростех решает одну из важнейших задач по обеспечению технологического и научного суверенитета страны, а также наращиванию ее экспортного потенциала.

В четверг президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, который доложил главе государства о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня. Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин, а танков – в семь раз.

До 2030 года госкорпорация планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214. По словам Чемезова, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов. К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год.