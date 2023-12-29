В Техасе обвинили Байдена в разрушении США из-за мигрантов

Губернатор Техаса Эббот заявил, что позиция Байдена по нелегальным мигрантам разрушает США

Tекст: Вера Басилая

Эббот отметил, что Техас пытается сохранить Америку, в то время, как ее разрушает Байден, который не только отказывается исполнять действующие законы в миграционной сфере, но и хочет остановить Техас от исполнения законов. По его словам, он никогда не видел такой враждебности к закону и порядку в США, передает РИА «Новости».

Так он отреагировал на сообщение о том, что минюст США предупредил власти штата о готовности судиться, если Техас будет арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять нелегалов по решению суда.

Напомним, Эббот отправляет нелегальных мигрантов в Вашингтон. Так, к резиденции вице-президента США Камалы Харрис доставили три полных автобуса беженцев

Ранее экс-президент США Дональд Трамп на канале Fox News раскритиковал действующую администрацию Белого дома и Джо Байдена за его решение продолжить строительство стены в Техасе только после данных о «вторжении» нелегальных мигрантов, среди них якобы есть преступники и террористы.