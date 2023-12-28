Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным

Политолог Асафов: Путин – кандидат, которого выдвигает общественное большинство

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Доверенными лицами Путина ЦИК зарегистрировал тех людей, которые поддержали его выдвижение в качестве кандидата на выборах президента. Среди них есть представители общественных, культурных, некоммерческих, политических организаций. Мы видим, как люди совершенно разных профессий и специальностей объединяются, чтобы помогать кандидату», – пояснил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Поддержка со стороны доверенных лиц – это действия для построения будущего своей страны. Исходя из этого, мы видим, что Путин – действительно тот кандидат, которого выдвигает общество, народ, потому что в этом списке представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества – военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели», – сказал собеседник.

«Это говорит о том, что Путин действительно представляет большинство граждан нашего государства, и лучшие представители этого большинства стали доверенными лицами, чтобы помочь кандидату. Они будут разъяснять позицию своего кандидата, встречаться с людьми по всей стране, собирать их пожелания, потому что одной «Прямой линией» невозможно охватить всю страну. Вообще, для такой работы мало и 346 человек, я думаю, этот список будет расширяться», – добавил он.

«Теперь мы ждем, когда доверенные лица получат свои удостоверения, затем ЦИК – после сдачи подписей – зарегистрирует Путина в качестве кандидата. И затем начнется работа доверенных лиц», – подчеркнул эксперт.

«Поскольку все доверенные лица – профессионалы в своих направлениях деятельности, лидеры, к мнению которых прислушиваются, они точно знают, какие успехи и достижения произошли в каждой отрасли за годы президентства Путина. И они могут рассказать об этих достижениях на основе своего опыта. Они готовы делиться этими знаниями для того, чтобы показать людям важность выборов президента и то, чем мы все можем гордиться», – резюмировал аналитик.

В четверг ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. При этом подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек, сказала пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

Ранее в Москве XIII съезд партии «Справедливая Россия – За правду» единогласно поддержал выдвижение Путина в качестве кандидата на выборах президента. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что решение продиктовано тем, что Россия стала одним из ведущих центров многополярного мира, а общество сплотилось вокруг президента. «Стране нужен опытный и сильный лидер, способный держать удар и решать сложнейшие политические задачи», – заявил Миронов.

Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году. Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что победа Путина должна быть абсолютно закономерной, легитимной и бесспорной.