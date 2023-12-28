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    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

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    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 18:55

    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным

    Политолог Асафов: Путин – кандидат, которого выдвигает общественное большинство

    Политолог Асафов: Список доверенных лиц Путина получился народным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин – кандидат, которого выдвигает общество, потому что в списке его доверенных лиц представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества: военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели и другие, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

    «Доверенными лицами Путина ЦИК зарегистрировал тех людей, которые поддержали его выдвижение в качестве кандидата на выборах президента. Среди них есть представители общественных, культурных, некоммерческих, политических организаций. Мы видим, как люди совершенно разных профессий и специальностей объединяются, чтобы помогать кандидату», – пояснил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Поддержка со стороны доверенных лиц – это действия для построения будущего своей страны. Исходя из этого, мы видим, что Путин – действительно тот кандидат, которого выдвигает общество, народ, потому что в этом списке представлены люди совершенно разных специальностей и сфер общества – военные, медики, артисты, ученые, политики, общественные деятели», – сказал собеседник.

    «Это говорит о том, что Путин действительно представляет большинство граждан нашего государства, и лучшие представители этого большинства стали доверенными лицами, чтобы помочь кандидату. Они будут разъяснять позицию своего кандидата, встречаться с людьми по всей стране, собирать их пожелания, потому что одной «Прямой линией» невозможно охватить всю страну. Вообще, для такой работы мало и 346 человек, я думаю, этот список будет расширяться», – добавил он.

    «Теперь мы ждем, когда доверенные лица получат свои удостоверения, затем ЦИК – после сдачи подписей – зарегистрирует Путина в качестве кандидата. И затем начнется работа доверенных лиц», – подчеркнул эксперт.

    «Поскольку все доверенные лица – профессионалы в своих направлениях деятельности, лидеры, к мнению которых прислушиваются, они точно знают, какие успехи и достижения произошли в каждой отрасли за годы президентства Путина. И они могут рассказать об этих достижениях на основе своего опыта. Они готовы делиться этими знаниями для того, чтобы показать людям важность выборов президента и то, чем мы все можем гордиться», – резюмировал аналитик.

    В четверг ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. При этом подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек, сказала пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

    Ранее в Москве XIII съезд партии «Справедливая Россия – За правду» единогласно поддержал выдвижение Путина в качестве кандидата на выборах президента. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что решение продиктовано тем, что Россия стала одним из ведущих центров многополярного мира, а общество сплотилось вокруг президента. «Стране нужен опытный и сильный лидер, способный держать удар и решать сложнейшие политические задачи», – заявил Миронов.

    Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году. Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что победа Путина должна быть абсолютно закономерной, легитимной и бесспорной.

    28 декабря 2023, 13:22
    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Общее число доверенных лиц Путина на выборах может дойти до 600 человек

    Избирательный штаб: Число доверенных лиц Путина может дойти до 600 человек
    @ Russian Presidency/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency

    Общее число доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в 2024 году может составить до 600 человек, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба политика Александра Суворова.

    «Сегодня ЦИК утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», – цитирует Суворову ТАСС.

    До этого секретарь ЦИК Наталья Бударина сообщала, что в список доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек.

    Глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что на площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев.

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    25 декабря 2023, 21:25
    Лукашенко: Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться
    Лукашенко: Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что в 2024 году будут с властями Украины «как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс». Он считает, что если Киев этим шансом не воспользуется, «будет вообще крах», передает РИА «Новости».

    По его словам, «сейчас это уже и до политиков дошло».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

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    26 декабря 2023, 12:40
    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»

    Президент заслушал доклад главы Минобороны Шойгу об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях БДК «Новочеркасск»

    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

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    27 декабря 2023, 03:59
    Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Одесса основана как российский город

    Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город

    Tекст: Антон Антонов

    Императрица Екатерина II основала Одессу как российский город, Одесса всегда была преимущественно русскоговорящей, заявил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

    Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».

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    25 декабря 2023, 21:45
    Политолог: Россия вновь становится интеграционным центром Евразии

    Политолог Глеб Кузнецов: ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира

    Политолог: Россия вновь становится интеграционным центром Евразии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Евразийский экономический союз – это проект, который нужен и полезен для его участников, поэтому он становится самодостаточным центром формирующегося многополярного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Ранее в Петербурге под председательством президента РФ Владимира Путина прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

    «Евразийский экономический союз – это проект, который Россия развивала на протяжении многих лет. И сейчас он завоевывает все больший авторитет и популярность. ЕАЭС действительно может решать экономические вопросы участвующих в нем государств, позволяя добиваться опережающего экономического роста, реализовывать крупные проекты, обеспечивать доступ к капиталам», – пояснил Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Этот проект нужен и полезен для его участников, и в первую очередь поэтому он становится самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Причем это делается не в пику другим центрам будущего многополярного мира. ЕАЭС не столько бросает вызов Западу или кому-то еще, сколько помогает своим участникам добиваться вполне осязаемых, рациональных результатов», – отметил собеседник.

    «Гигантское евразийское пространство нуждается в развитии инфраструктурного обеспечения. И транспортные коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад» позволяют всем участникам достигать огромного синергетического эффекта, приходить к максимальному «выхлопу» от инвестиций», – подчеркнул аналитик.

    «Кстати, мы видим, что даже премьер Армении Никол Пашинян, который некоторое время назад после известных событий в Карабахе демонстрировал не очень высокую лояльность Москве, сейчас приехал. А все потому, что Армения реализует проект «Перекресток мира», который невозможно воплотить в жизнь без участия других евразийских стран. И как бы Пашинян ни хотел уязвить Россию или продемонстрировать свое «фи», когда речь идет о таких проектах, он предпочитает усмирять свои амбиции», – заметил эксперт.

    «При этом перед ЕАЭС стоит серьезный вызов – внешние силы стремятся разорвать евразийское пространство, остановить интеграцию региона, помешать государствам вместе зарабатывать и добиваться экономического роста, приносить пользу своим народам. Западу невыгодны союзы, которые ему не подыгрывают», – детализировал спикер.

    «Нужно отметить и то, что Россия снова становится традиционным интеграционным центром евразийского пространства. Наша страна уже тысячу лет существует как великая евразийская держава. Именно интеграция этого гигантского пространства является одной из исторических целей России, от которой наша страна не может отказаться, поскольку нельзя отказаться от самой себя», – напомнил он.

    «На протяжении сотен лет после освобождения от татаро-монгольского ига образовалось движение «Навстречу солнцу» – стремление русских на восток. Все это закончилось присоединением к нам Дальневосточных территорий в середине XIX века. Эта гигантская континентальная держава не может не существовать в рамках Европы и Азии, не может не объединять эти миры в единое целое», – акцентировал Кузнецов.

    «И тут нас от Запада выгодно отличает взаимное уважение между членами ЕАЭС. Мы не пытаемся навязать какой-то свой образ жизни, какой-то догмат тем народам, с которыми взаимодействуем на континентальном евразийском пространстве», – резюмировал политолог.

    В Санкт-Петербурге в понедельник прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), председательствование России в котором завершается. Говоря о достигнутых результатах, президент РФ Владимир Путин особо выделил соглашение о зоне свободной торговли с Тегераном. По его словам, это имеет большое значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок исламской республики, сообщает РИА «Новости».

    «Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший импульс развитию связывающей наши государства транспортно-логистической системы, маршрутов, таких как коридор «Север – Юг», создаст предпосылки для наращивания производственной кооперации, туристических и делегационных контактов», – уточнил президент.

    Полноформатное соглашение нарастит товарооборот с Ираном до 20 млрд долларов в течение пяти-семи лет. Российским компаниям предоставят преференции к поставкам 90% товарной номенклатуры. Пошлины снизят более чем в шесть раз – с 30% до 4,5%.

    Кроме того, Путин указал, что ЕАЭС состоялся как «авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой». «Евразийский союз действует уже скоро как десять лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 трлн долларов», – подчеркнул он.

    Также на заседании была подписана предложенная Россией декларация о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на перспективу до 2045 года. В документе предложены меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и другие.

    «Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора в ЕАЭС, и мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве», – сказал Путин.

    Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

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    25 декабря 2023, 20:08
    Путин попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца

    Путин на саммите ЕАЭС в шутку попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой на доклад белорусского президента Александра Лукашенко о развитом производстве продуктов питания, в том числе «яйца куриного».

    «Поставьте нам немножко! Не жадничайте», – парировал Путин, когда Лукашенко, перечисляя продукты, которыми Белоруссия обеспечивает себя сама, сделал паузу перед тем, как назвать «яйцо куриное», передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства и сама покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, куриных яйцах и других товарах.


    Ранее сообщалось, что Россельхознадзор сообщил о поступлении в Россию 18 тонн яиц из Азербайджана. Первая партия прошла через границу 19 декабря.

    Путин в ходе прямой линии указывал, что цена на яйца и мясо курицы поднялась из-за роста спроса.





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    27 декабря 2023, 17:59
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

    «Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при оплате труда учителей должны соблюдаться единые, понятные и прозрачные правила. Глава государства поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда учителей.

    В июле Путин поручил правительству представить предложения о льготной ипотеке для учителей.

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    27 декабря 2023, 20:18
    Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Индией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром отметил рост российско-индийского товарооборота.

    «У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По словам Путина, Россия и Индия за девять месяцев этого года превысили весь объем роста товарооборота прошлого года, прежде всего, в части энергоносителей – нефти, нефтепродуктов, угля. «Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», – отметил российский лидер.

    В ходе встречи с главой индийского МИД Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. «Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра [Индии] Моди в России», – сказал он.

    Российский лидер также пообещал рассказать Джайшанкару о ситуации с украинским конфликтом. «Мы знаем позицию премьер-министра [Нарендры] Моди и неоднократно говорили об этом, позицию, касающуюся его отношения к сложным процессам, в том числе к горячим точкам, к ситуации на Украине», – сказал глава Российского государства.

    Путин подчеркнул, что неоднократно информировал Моди о ситуации вокруг украинского конфликта. «Знаю о его стремлении сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами, но мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно об этой ситуации», – сказал он.

    Ранее Россия и Индия подписали соглашения о энергоблоках АЭС «Куданкулам».

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    27 декабря 2023, 00:01
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщают информационные агентства.

    Миллер отметил, что первая половина декабря в России выдалась холодной, Газпром в полной мере удовлетворил все потребности в газе. Как сообщил Миллер, Россия «прошла первый зимний пик», во многих регионах наблюдались «аномально холодные температуры». Также он рассказал, что в 2024 году Газпром выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, на 33,5 млрд больше, чем в 2023 году. Миллер заверил, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена, передает РИА «Новости».

    Глава Газпрома указал, что морозы пришли и в Узбекистан, который попросил увеличить поставки газа в объеме, превышающем «в два раза суточные обязательства по подписанному контракту». Сейчас в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия – Центр» идет «максимально технически возможный объем газа». Газпром полностью выполняет заявки на поставки, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Миллер, в 2023 году «поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году», сейчас поставки происходят с превышением обязательств, «23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай». В 2025 году ожидается выход на «контрактные обязательства», поставки составят 38 млрд кубометров.

    Путин, выслушав доклад Миллера, поздравил главу Газпрома с «результатами работы».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    26 декабря 2023, 07:46
    Число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30 человек

    Памфилова: Число претендентов на выдвижение в президенты России превысило 30 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что степень конкуренции на предстоящих выборах будет зависеть не столько от количества претендентов, сколько от их качества. По ее словам, сейчас претендентов на то, чтобы стать кандидатом, уже более 30 человек, передает ТАСС.

    Памфилова уточнила, что сейчас у претендентов организационное время, они проводят мероприятия, партии проводят съезды.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Его кандидатуру поддержали на съезде партии на прошлой неделе. Политолог Алексей Мартынов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял мотивы выдвижения Слуцкого.

    В понедельник  документы в ЦИК также представил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди». В свою очередь предвыборный съезд КПРФ решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.

    Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

    Между тем Центризбирком России уже зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки его самовыдвижения группу избирателей.

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    27 декабря 2023, 16:54
    Путин созвонился со школьником, которому помог попасть в Эрмитаж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин позвонил по телефону 11-летнему учащемуся Никите Мирошниченко, который побывал в Эрмитаже благодаря главе государства.

    Президент позвонил мальчику и его семье, когда тот еще был в музее, сам Путин находится в Кремле, где проведет заседание Госсовета, передает ТАСС.

    «Мне больше всего понравились часы «Павлин». Еще я потом ходил в зал с Малахитовой гостиной», – рассказал школьник Путину.

    «Ты не устал, нет? Ну если устанешь, отдохни немножко, и дальше продолжай», – сказал президент ученику.

    Никита сказал главе государства, что не устал, и отметил, что с ним находятся мама, папа и его сестра. «Я мечтал посетить тронный зал, царские палаты, где они были», – добавил он.

    Мирошниченко – житель Костромы, он учится в пятом классе. У мальчика есть проблемы со здоровьем, но он посещает музыкальную школу и увлекается историей. Он захотел побывать в легендарном музее после того, как послушал аудиокнигу.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому в ходе акции «Елка желаний» помог посетить Эрмитаж.

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    26 декабря 2023, 22:15
    Путин провел встречи с Токаевым и Мирзиеевым

    Состоялись двусторонние встречи Путина с Токаевым и Мирзиеевым

    Tекст: Антон Антонов

    После неформального саммита СНГ состоялись двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил Песков, «по завершении неформального саммита Путин, проводив гостей», провел отдельные встречи с президентами Казахстана и Узбекистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    26 декабря 2023, 19:12
    Путин анонсировал расширение расчетов в нацвалютах между странами СНГ

    Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году намерена уделить самое пристальное внимание углублению экономических связей в рамках Содружества, в частности, расширению расчетов в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

    «Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 млрд долларов», – передает его слова РИА «Новости».

    Президент РФ подчеркнул, что Россия «продолжит работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты». «Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», – отметил Путин.

     Он также пообещал, что Россия в качестве председателя Содружества «в конструктивном ключе будет стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в... общем евразийском регионе, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией».

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    26 декабря 2023, 17:59
    Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф

    Владимир Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф на неформальный саммит

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ прибыл для участия в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

    Ранее делегация лидеров посетила с экскурсией дворцово-парковые комплексы Петербурга – музей-заповедник «Павловск», где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и Царское Село, передает ТАСС.

    «В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец и оценить красоту его внутреннего убранства. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне», – отмечает агентство.

    Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев увиделся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на экскурсии в Царском Селе, которое лидеры стран СНГ посещают в рамках неформального саммита в Санкт-Петербурге.


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    26 декабря 2023, 14:19
    В Кремле прокомментировали большое число претендентов на выдвижение в президенты

    Представитель Кремля Песков назвал естественным большое число претендентов на выдвижение в президенты России

    Tекст: Александра Юдина

    Желание граждан воспользоваться закрепленным в Конституции правом выдвигаться в президенты России – естественный процесс, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в рамках избирательной кампании появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что у кого-то из участников амбиции реализуемы, а у кого-то нет, но желающие могут принять участие.

    «В Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидатуры. Граждане этим пользуются», – подчеркнул Песков.

    Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России, кампания точно будет конкурентной.

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