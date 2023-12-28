Депутат: Сильный учитель – это сильные дети, которые сделают Россию крепче

Депутат: Путин вовлекает педагогов в формирование государственной политики в сфере образования

Tекст: Олег Исайченко

«На Госсовете, посвященном итогам Года педагога и наставника, были зафиксированы не только достигнутые результаты, но и определены новые задачи, касающиеся дальнейшего развития сферы образования. Государство относится к этой сфере как к вложению и инвестиции в будущее нашей страны. Мы видим, что программы и проекты, которые мы обсуждали, легли в основу нормативно-правовой базы, на основе которой выстраивается единое и суверенное образовательное пространство», – отметила председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова.

По ее словам, президент, объявляя 2023-й Годом педагога и наставника, отталкивался от запроса общества. При этом профессия становится все более престижной. «Мы видим, что значительное количество молодых людей пошли в педагогические вузы. Наша задача – создать такие условия, при которых выпускники этих вузов начнут работать по профессии. Для достижения этой цели государство повышает зарплаты, развивает инфраструктуру и старается сократить бюрократическую нагрузку. Ведь специалисты шли работать с детьми, а не работать с непрофильными бумагами», – акцентировала Казакова.

«Учитель – это миссия. Учитель достоин уважения и особого отношения. Он не только передает знания, но и влияет на становление ученика, на его личность и характер. Поэтому важны те ценности, которые учитель прививает ребенку», – сказал собеседница. Она отметила, что для многих ребят настоящими героями и наставниками также становятся ветераны СВО. «Благодаря им ученики начинают иначе смотреть на страну, ценить ее историю и культуру», – пояснила депутат.

Казакова считает важным участие в заседании Госсовета бойцов СВО. «Рядом с президентом сидел учитель из Кисловодска Александр Ченцов. Он преподавал ОБЖ. Когда началась спецоперация, он принял для себя решение пройти дополнительное обучение и отправился в зону спецоперации защищать нас. Недавно он вернулся обратно в связи с ранением и вновь стал преподавать в школе», – рассказала парламентарий.

Сама организация Госсовета тоже стала по-своему важным результатом. «В нем принимали участие учителя, участники СВО, губернаторы, профильные чиновники. Таким образом президент вовлекает педагогов и наставников в формирование государственной политики в сфере образования и воспитания», – сказала Казакова.

«В результате все пришли к пониманию, что сильный учитель – это сильные, крепкие дети с внутреннем стержнем, которые защищены знаниями и навыками. Наше общество объединено идеей о том, что сильные дети и страну сделают крепче. Госсовет дает такой посыл всем региональным структурам и профильным общественным организациям», – подчеркнула собеседница.

«При этом обучение и воспитание стоят сегодня наравне. Это два объединенных процесса. Президент на Госсовете отметил, что воспитание – это не только школа, это вообще все, что находится вокруг ребенка, включая семью. Мы ведь сейчас переходим к Году семьи, и этот тезис президента был важен для педагогов: они нуждаются в том, чтобы семьи также активно включались в процессы воспитания», – пояснила парламентарий.

На заседании также прозвучало несколько интересных предложений по наставничеству, продолжила депутат. «Одно из них касается того, чтобы утвердить специальную премию «Наставник года» – по аналогии с «Учителем года». Еще одним важным моментом является то, что образовательному центру «Машук», который находится в Пятигорске, поручено организовать школу для наставников, где они могли бы передавать свой опыт», – детализировала собеседница.

«Я убеждена, что работа и по укреплению воспитания, и по поднятию престижа наших педагогов, по их поддержке, и по дальнейшему формированию суверенного образовательного пространства будет продолжена», – резюмировала Казакова.

Накануне Владимир Путин подвел итоги Года педагога и наставника на заседании Госсовета. В ходе заседания глава государства сказал о том, чтобы зарплата учителей стала более справедливой. Также он поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество и учредить ежегодную премию «Наставник года».

Путин адресовал низкий поклон учителям, воспитавшим участников специальной военной операции (СВО). «Учителя этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми», – сказал глава государства.

Именно школа является основой, на которой строится все общество и государство, заявил Путин. «Нас Пушкин многому учит, и это произведение [«Пиковая дама»] в том числе. Но в том числе учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе», – сказал глава государства.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в Год педагога и наставника государству удалось подчеркнуть особый статус педагогических работников, а наставническое движение в России получило небывалый масштаб.