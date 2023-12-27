Депутат: Путин сформировал новое отношение государства к сфере образования

Tекст: Андрей Резчиков

«В Год педагога и наставника удалось подчеркнуть особый статус педагогических работников. Мероприятия этого года оказались на слуху, вновь зазвучала тема престижа учителя. Мы стали больше оказывать уважения педагогам и ценить их. Многих награждают, о них рассказывают СМИ, им повысили зарплаты», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Также появляются новые школы. За последние пять лет построена почти тысяча новых школ, в которых учится миллион детей, – продолжил Матвейчев. – Снижается бюрократическая нагрузка. Мы в Госдуме принимали законы, связанные с воспитанием, потому что педагоги буквально страдали без этого. Без воспитания нет образовательного процесса. Еще один подарок – запрет пользоваться гаджетами на уроках, за исключением отдельных случаев, что заметно облегчит труд учителей».

По его словам, наставническое движение в России также получило небывалый масштаб, поднялся престиж наставников. «Благодаря промышленному росту и нехватке кадров молодежь наконец-то пошла из сферы услуг и торговли на предприятия. А опыт им могут передать только наставники. Сейчас на всех заводах и фабриках появились наставнические команды, проводятся всевозможные конкурсы рабочих профессий», – указал Матвейчев.

Собеседник особо отметил то, что президент Владимир Путин вовлекает педагогов и наставников в формирование госполитики в сфере образования и воспитания. «Этому был посвящен очередной Госсовет. В этом году проводилось множество конкурсов, раздавались гранты. Путин постоянно с молодежью, бывает на всех мероприятиях», – добавил спикер.

Матвейчев подчеркнул, что еще в мае 2012 года, когда президентом были подписаны майские указы, Путин сформировал отношение государства к сфере образования и воспитания как к вложению в будущее страны. «Эти указы касались престижа педагога и повышения зарплаты до уровня средней по региону. А потом, когда некоторые губернаторы начали жульничать, чтобы не повышать оклады учителям, президент специально ставил им на вид, что задачу надо выполнять не формально, а так, как она задумана», – сказал зампредседателя думского комитета.

Напомним, в среду в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин провел заседание Госсовета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника».

В ходе заседания глава государства сказал о том, чтобы зарплата учителей стала более справедливой. Также он поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество и учредить ежегодную премию «Наставник года».

Путин адресовал низкий поклон учителям, воспитавшим участников специальной военной операции (СВО). «Учителя этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми», – сказал глава государства.

Именно школа является основой, на которой строится все общество и государство, заявил Путин. «Нас Пушкин многому учит, и это произведение [«Пиковая дама»] в том числе. Но в том числе учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе», – сказал глава государства.