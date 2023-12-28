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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    20 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 20:02

    В Германии назвали объем замороженных российских активов

    Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на 4,1 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    По состоянию на начало декабря власти Германии заморозили российские активы на сумму 4,1 млрд евро в рамках санкционного режима Евросоюза, сообщил Минфин ФРГ.

    «Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка», – приводит слова представителя финансового ведомства Германии ТАСС.

    Агентство отмечает, что ранее генпрокуратура Германии подала в суд запрос на изъятие более 720 млн евро российских активов, решения о начале основного судебного производства пока нет.

    Ранее в Германии заявили, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений.

    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

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    28 декабря 2023, 13:03
    В Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине

    В Крыму Илону Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине, который тот предложил рассмотреть президенту США Джо Байдену, должен включить полную капитуляцию киевского режима, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    «Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего – полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима», – приводит слова Гемпеля РИА «Новости».

    По данным агентства, план Маска предполагает повторное голосование в новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантии со стороны Киева в водоснабжении Крыма и нейтральном статусе Украины.

    Маск подчеркнул, что если бы его план был принят в 2022 году, многих смертей удалось бы избежать.

    Комментируя заявление основателя SpaceX, Юрий Гемпель отметил, что Маск прав, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы «ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ».

    В свою очередь глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах в новых субъектах России не может быть речи.

    «Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации», – отметил Ниметуллаев.

    По его словам, на Западе стараются найти лазейки для спасения ситуации после провала контрнаступления, придумывая выгодные для себя форматы переговоров.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.

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    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

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    28 декабря 2023, 13:55
    NYT: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией

    New York Times: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет американская газета The New York Times.

    «Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию. Возвращенная территория – не единственный показатель победы», – пишет газета.

    Авторы публикации отмечают, что в случае перемирия Россия получит примерно пятую часть территории Украины до СВО, однако если этого не произойдет, «перспектива заключается в длительной войне на истощение, которая нанесет еще больший ущерб Украине, принесет в жертву еще больше жизней и распространит нестабильность по Европе».

    Ранее в Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине, предложив ему добавить в документ полную капитуляцию Киева.


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    28 декабря 2023, 14:52
    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов российского гражданства может снизить преступность

    Член СПЧ Кабанов: Перечень преступлений, за которые мигрантов могут лишить гражданства, стоит расширить

    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов российского гражданства может снизить преступность
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Прекращение гражданства является настоящей угрозой для мигрантов, поэтому данная мера может стать очень эффективным профилактическим средством от преступлений. Кроме того, список статей уголовного кодекса, в которых можно применить эту практику, следует расширять. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее МВД в ряде регионов вынесло решения о прекращении гражданства за преступления.

    «Прекращение гражданства – это очень сильная профилактическая мера для потенциальных преступников из среды мигрантов. Тюрьма для них не так страшна, так как там у них есть возможность сформировать этническую группу в своих интересах. А вот наказание, связанное с перспективой выдворения за пределы Российской Федерации, настоящая угроза», – сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Более того, сейчас в государственных органах обсуждается расширение перечня преступлений, за которые возможно лишение гражданства. Не исключено, что в список будет включен разбой и вопросы, касающиеся половой неприкосновенности. Также, на мой взгляд, следует распространить норму и на уклонение от воинского учета», – отмечает он.

    «Практика лишения гражданства начала применяться только недавно. В перспективе она может существенно снизить преступность в среде мигрантов за счет отсеивания тех, кто не хочет жить по законам Российской Федерации», – подчеркивает собеседник.

    «При этом добропорядочным гражданам, которые соблюдают нормы права и адаптируются к российскому обществу, бояться нечего. Закон прорабатывается детально, а сама мера наказания вступает в силу только после полного прохождения судебного процесса, включая возможное обжалование», – резюмировал Кабанов.

    Ранее главками МВД по Москве, Подмосковью, Тверской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области были вынесены решения о прекращении гражданства России в отношении приобретших его лиц, совершивших преступления. Их выдворят из страны после того, как завершится отбытие ими наказания в местах лишения свободы.

    МВД принимает меры для выявления граждан, которые, получив гражданство России, совершили преступления. За часть из них новообретенного паспорта могут лишить. Отмечается, что для принятия соответствующего решения «не имеет значения, когда были совершены преступления».

    В пресс-службе полиции Санкт-Петербурга сообщили, что правоохранители провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девятерых уроженцев ближнего зарубежья за совершенные ими преступления.

    Как отметили в главке МВД, большинство лишенных гражданства осуждены за незаконный оборот наркотиков. Процедуру провели в районных отделах по вопросам миграции города и области, осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства России, после чего изъяли у них и аннулировали паспорта.

    Напомним, Следственный комитет России счел необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

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    27 декабря 2023, 21:24
    В учебнике истории исправили данные о репрессированных народах

    Министр Кравцов рассказал о поступлении в школы нового учебника истории с исправленными данными о репрессированных народах

    Tекст: Денис Тельманов

    Учебник истории с обновленными главами, в которых исправлены неточности о репрессированных народах, поступает в российские школы, сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.

    «Неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны», – приводит ТАСС слова Кравцова.

    По его словам, «определенные неточности» были обнаружены в различных учебниках, в первую очередь в изданиях 1990-х годов.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что Кравцов представил ему переизданный школьный учебник по истории, где доработана глава о репрессированных народах. По словам Кадырова, в учебнике «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям».

    Напомним, президент России Владимир Путин объяснил, что создание нового учебника по истории обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями. По его словам, было 60-65 различных версий учебников истории, во многих из которых было «все что угодно».


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    27 декабря 2023, 21:16
    В Словакии проверят законность военной помощи Украине

    В Словакии проверят соблюдение норм закона при передаче военной помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее контрольное управление Словакии проверит законность при передаче Словакией в дар Украине военной помощи, сообщило словацкое ведомство.

    Оказание военное помощи Украине указывается наряду с закупкой вакцин и работой администрации президента Словакии среди направлений для проверки, запланированных управлением на 2024 год, сообщает ТАСС.

    «Это только часть проверок, которые в 2024 году осуществит Высшее контрольное управление Словакии», – говорится в сообщении.

    В Словакии 25 октября сменилось правительство, которое отказалось от поставки военной помощи Украине на сумму 40,3 млн евро. Предыдущий кабмин Словакии отправил на Украину оружия и боеприпасов на свыше 670 млн евро.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае начала переговоров между Россией и Украиной условия будет диктовать Москва.

    Он также отметил, что стратегия дать Украине больше оружия, чтобы победить Россию, не сработала.

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    28 декабря 2023, 14:19
    В Германии заявили о подготовке Евросоюзом новых пакетов санкций против России

    Минэкономики Германии заявило о подготовке ЕС новых пакетов санкций против РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений, сообщил представитель Минэкономики Германии.

    По его словам, санкционная система «будет расширяться и совершенствоваться». Также будут прорабатываться ограничения для выявления и пресечения обхода антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Ранее депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски также сообщал, что ЕС готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций.

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    28 декабря 2023, 16:31
    Чемезов назвал объем производства пассажирских самолетов до 2030 года

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация до 2030 года выпустит более 500 гражданских самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростех до 2030 года планирует выпустить более 500 гражданских самолетов, в том числе 270 МС-21, 142 Superjet и 115 Ту-214, рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «У нас основные гражданские проекты — это в первую очередь, конечно, производство гражданских самолетов для гражданской авиации. И этому у нас как раз уделяется большое внимание», – подчеркнул Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, сегодня в разной степени готовности находятся 18 самолетов МС-21, в 2024 году запланирован серийный выпуск и передача «Аэрофлоту» шести таких самолетов.

    К 2029 году объемы производства должны достигнуть 72 самолетов в год, добавил Чемезов.

    Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российский дальнемагистральный самолет Ил-96-400, который сейчас рассматривается для правительственных и грузовых перевозок, в перспективе может стать пассажирским.

    При этом он напомнил, что в России идут научно-исследовательские работы по новому широкофюзеляжному дальнемагистральному самолету следующего поколения.

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    28 декабря 2023, 15:14
    В Германии заявили о надеждах Шольца на продолжение помощи США Украине

    Кабмин ФРГ: Шольц исходит из того, что США продолжат оказывать помощь Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что США продолжат оказывать помощь Украине, заявил на брифинге представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

    По его словам, Шольц исходит из того, что США и впредь будут поддерживать Украину, передает ТАСС.

    Ранее Глава Госдепа Энтони Блинкен объявил о выделении Украине «последнего в этом году» пакета военной помощи на сумму до 250 млн долларов.

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    28 декабря 2023, 18:44
    Абрамович подал иск против банка в Израиле

    Роман Абрамович подал иск против израильского банка «Мизрахи-Тефахот» за отказ принять пожертвование

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Роман Абрамович подал иск против банка «Мизрахи-Тефахот», отказавшегося принять пожертвование от предпринимателя из-за введенных против него санкций ЕС.

    В иске также участвует израильская благотворительная организация ЗАКА, которой предназначались пожертвованные Абрамовичем 8 млн шекелей ($2,2 млн), передает ТАСС.

    Отмечается, что деньги предназначались для финансирования поисково-спасательных работ, которые эта организация ведет после нападения на Израиль палестинских радикалов.

    Абрамович настаивает, что, будучи израильским гражданином, он должен получить одобрение от банка на эту операцию, при этом подчеркивает, что Израиль против него никаких санкций не вводил.

    Ранее суд Евросоюза отказал в отмене санкций против Романа Абрамовича, обосновав решение тем, что он является «российским бизнесменом».

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    28 декабря 2023, 12:40
    Лавров счел погромы в Сербии попыткой госпереворота

    Лавров назвал погромы в Сербии последствием неприсоединения страны к санкциям против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Запад пытался поставить Сербию перед выбором: либо присоединение к санкциям против России, либо, в противном случае, они попытаются устроить там госпереворот, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы вас примем в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот», – приводит слова Лаврова РИА Новости.

    Министр напомнил, что в последние годы Вашингтону не понравилось, что Украина «стремилась выстраивать со своим соседом нормальные рабочие отношения».

    «Стали затаскивать в Евросоюз под лозунгом – «или с нами, или с Россией». Вот это «или-или» никуда не исчезло», – подчеркнул Лавров.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что протесты в Сербии организуют по шаблонам из западных методичек, уже неоднократно применявшихся в ряде стран, причем с неизменно трагическим результатом.

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    28 декабря 2023, 14:04
    ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил атаку на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Прямо сейчас враг наносит удары по Токмаку. Работает ПВО», – рассказал Рогов РИА «Новости».

    По его словам, атака ведется из реактивных систем залпового огня. Последствия обстрела пока неизвестны.

    Ранее ВСУ провели обстрел поселка Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области.

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    28 декабря 2023, 17:25
    В МИДе приняли копии верительных грамот у нового посла Израиля

    Замглавы МИД Богданов принял копии верительных грамот у нового посла Израиля в России Гальперин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился с назначенным послом Израиля Симоной Гальперин.

    В ходе встречи Богданов принял у Гальперин копии верительных грамот, стороны обсудили ближневосточное урегулирование и обменялись мнениями по этой теме, сообщили в МИД России, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что посол Израиля в России Александр Бен Цви завершил дипломатическую миссию.

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    28 декабря 2023, 19:54
    Миллер рассказал о технологическом суверенитете в газовом секторе

    Миллер: Россия почти достигла технологического суверенитета в газовом секторе

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия уже практически достигла технологического суверенитета в газовом секторе, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «В этом направлении Газпром работает уже на протяжении очень многих лет и решает сложные технологические задачи... Особо хочу сказать, что технологический суверенитет в газовом секторе мы уже практически достигли. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем немного», – приводит слова Миллера ТАСС.

    По его словам, достижение технологического суверенитета – это системная, кропотливая работа, которая ведется в тесном взаимодействии с российскими предприятиями на основе тех соглашений, которые заключены с регионами и с профильными министерствами Российской Федерации.

    При этом Газпром успешно реализует уникальные проекты, в том числе в условиях санкционного давления и ухода иностранных партнеров, подчеркнул глава компании.

    Ранее Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Газпром выполнит задачу полной газификации России к 2030 году.

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