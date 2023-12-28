Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.4 комментария
В Германии заявили о подготовке Евросоюзом новых пакетов санкций против России
Минэкономики Германии заявило о подготовке ЕС новых пакетов санкций против РФ
Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений, сообщил представитель Минэкономики Германии.
По его словам, санкционная система «будет расширяться и совершенствоваться». Также будут прорабатываться ограничения для выявления и пресечения обхода антироссийских санкций, передает ТАСС.
Ранее депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски также сообщал, что ЕС готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций.