За год в Запорожской области ранения при обстрелах получили пятеро спасателей

Глава запорожского ГУ МЧС Кучерков: За 2023 год ранения при обстрелах получили пятеро спасателей

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру, спасатели реагируют, высылая отряды для спасения граждан, и часто после этого туда приходит удар по гражданским и сотрудникам МЧС, сообщил Кучерков, передает ТАСС.

В 2023 году в Васильевке ранения получили четыре сотрудника ведомства, также один сотрудник пострадал в Куйбышево.

В первом случае двое спасателей получили тяжелые ранения, сейчас они проходят реабилитацию.

До этого руководитель регионального ведомства сообщал, что при обстрелах украинской армией гражданских объектов в Запорожской области в 2023 году погибли 115 мирных жителей, свыше 300 получили ранения.