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Волонтеры «Единой России» рассказали о ходе сбора подписей за выдвижение Путина
На площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев, сообщил глава центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.
«За последние несколько лет тысячи волонтеров «Единой России» и неравнодушных людей объединились. Сегодня эти люди принимают активное участие в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина на пост президента», – цитирует Сидякина «Газета.Ru».
По его словам, партия намерена не только дать возможность всем желающим оставить подпись за выдвижение Путина, но и сделать это «корректно юридически».
Сидякин пояснил, что в новых регионах соблюдаются все нужные меры безопасности при сборе подписей. В каждом из них фиксируется большое количество желающих, несмотря на сложную обстановку.
Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.