Волонтеры «Единой России» рассказали о ходе сбора подписей за выдвижение Путина

«За последние несколько лет тысячи волонтеров «Единой России» и неравнодушных людей объединились. Сегодня эти люди принимают активное участие в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина на пост президента», – цитирует Сидякина «Газета.Ru».

По его словам, партия намерена не только дать возможность всем желающим оставить подпись за выдвижение Путина, но и сделать это «корректно юридически».

Сидякин пояснил, что в новых регионах соблюдаются все нужные меры безопасности при сборе подписей. В каждом из них фиксируется большое количество желающих, несмотря на сложную обстановку.

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.