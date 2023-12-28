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    3 комментария
    28 декабря 2023, 12:18

    Волонтеры «Единой России» рассказали о ходе сбора подписей за выдвижение Путина

    На площадках штабов общественной поддержки и приемных за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2024 году участвуют порядка 19 тыс. добровольцев, сообщил глава центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

    «За последние несколько лет тысячи волонтеров «Единой России» и неравнодушных людей объединились. Сегодня эти люди принимают активное участие в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина на пост президента», – цитирует Сидякина «Газета.Ru».

    По его словам, партия намерена не только дать возможность всем желающим оставить подпись за выдвижение Путина, но и сделать это «корректно юридически».

    Сидякин пояснил, что в новых регионах соблюдаются все нужные меры безопасности при сборе подписей. В каждом из них фиксируется большое количество желающих, несмотря на сложную обстановку.

    Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

    27 декабря 2023, 17:59
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    Путин поручил правительству заняться повышением зарплат учителей
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

    «Нужно совершенствовать и делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при оплате труда учителей должны соблюдаться единые, понятные и прозрачные правила. Глава государства поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда учителей.

    В июле Путин поручил правительству представить предложения о льготной ипотеке для учителей.

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    27 декабря 2023, 20:18
    Путин рассказал о росте товарооборота между Россией и Индией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром отметил рост российско-индийского товарооборота.

    «У нас растет товарооборот, причем второй год подряд и уверенными темпами. В этом году темпами даже большими, чем в прошлом году», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    По словам Путина, Россия и Индия за девять месяцев этого года превысили весь объем роста товарооборота прошлого года, прежде всего, в части энергоносителей – нефти, нефтепродуктов, угля. «Но не только, мы работаем и в высокотехнологичных областях», – отметил российский лидер.

    В ходе встречи с главой индийского МИД Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Россию. «Будем рады видеть нашего друга, господина премьер-министра [Индии] Моди в России», – сказал он.

    Российский лидер также пообещал рассказать Джайшанкару о ситуации с украинским конфликтом. «Мы знаем позицию премьер-министра [Нарендры] Моди и неоднократно говорили об этом, позицию, касающуюся его отношения к сложным процессам, в том числе к горячим точкам, к ситуации на Украине», – сказал глава Российского государства.

    Путин подчеркнул, что неоднократно информировал Моди о ситуации вокруг украинского конфликта. «Знаю о его стремлении сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами, но мы сейчас с вами поподробнее об этом поговорим, проинформируем вас дополнительно об этой ситуации», – сказал он.

    Ранее Россия и Индия подписали соглашения о энергоблоках АЭС «Куданкулам».

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    27 декабря 2023, 16:54
    Путин созвонился со школьником, которому помог попасть в Эрмитаж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин позвонил по телефону 11-летнему учащемуся Никите Мирошниченко, который побывал в Эрмитаже благодаря главе государства.

    Президент позвонил мальчику и его семье, когда тот еще был в музее, сам Путин находится в Кремле, где проведет заседание Госсовета, передает ТАСС.

    «Мне больше всего понравились часы «Павлин». Еще я потом ходил в зал с Малахитовой гостиной», – рассказал школьник Путину.

    «Ты не устал, нет? Ну если устанешь, отдохни немножко, и дальше продолжай», – сказал президент ученику.

    Никита сказал главе государства, что не устал, и отметил, что с ним находятся мама, папа и его сестра. «Я мечтал посетить тронный зал, царские палаты, где они были», – добавил он.

    Мирошниченко – житель Костромы, он учится в пятом классе. У мальчика есть проблемы со здоровьем, но он посещает музыкальную школу и увлекается историей. Он захотел побывать в легендарном музее после того, как послушал аудиокнигу.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому в ходе акции «Елка желаний» помог посетить Эрмитаж.

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    27 декабря 2023, 18:54
    Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо увеличить заработную плату работников-мужчин в школах, заявил президент Владимир Путин на тематической выставке перед заседанием Госсовета.

    «Нам такие крепкие мужчины, как вы, нужны. Вообще нужны такие, а в этой сфере чрезвычайно важны. Мы знаем, сколько у нас в процентном отношении мужчин работает», – заявил Путин после доклада сотрудника Роспатриотцентра Алексея Кутырева о конкурсе «Быть, а не казаться», передает ТАСС.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что количество учителей-мужчин в школах составляет 15%.

    «Зарплату надо повышать, но мы еще поговорим об этом», – заметил президент.

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    27 декабря 2023, 15:21
    Песков: Путин созвонится с загадавшим на «Елке желаний» визит в Эрмитаж мальчиком

    Представитель Кремля Песков: Путин созвонится с мальчиком, загадавшим на «Елке желаний» визит в Эрмитаж

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин планирует в среду созвониться с мальчиком, которому он в рамках акции «Елка желаний» помог исполнить заветную мечту – посетить Эрмитаж.

    По словам Пескова, сегодня президент планирует созвониться с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал посетить Эрмитаж, передает ТАСС.

    Известно, что в данный момент желание мальчика уже исполнилось – он посещает музей.

    Ранее стало известно, что Путин исполнил мечту 13-летней Ксении Мазневой из Петербурга, которая со своей семьей смогла посетить выставку на ВДНХ.

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    27 декабря 2023, 19:38
    Путин: Школа является фундаментом для общества и государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школа является основой, на которой строится все общество и государство, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги заседания Госсовета.

    «Нас Пушкин многому учит, и это произведение [«Пиковая дама»] в том числе. Но в том числе учит нас не отыгрываться, а выигрывать, побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Именно школа является фундаментом для побед, считает Путин. «Это абсолютно очевидная вещь, это фундамент, на котором строится все наше общество, вся страна, все государство», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин назвал способ, как привлечь мужчин к работе в школах.

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    27 декабря 2023, 15:36
    Песков: Путин примет министра иностранных дел Индии

    Песков: Путин в среду примет министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в среду вечером встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня вечером президент имеет в виду принятие у себя господина Джайшанкара, это министр иностранных дел Индии», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Джайшанкар находится с рабочим визитом в России. Индийский МИД, анонсируя приезд министра, сообщил, что в период с 25 по 29 декабря Джайшанкар должен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

    В ходе встреч стороны планируют обсудить «вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, а также двусторонние, многосторонние и международные вопросы». При этом о встрече Джайшанкара с Путиным ранее не сообщалось.

    Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с Джайшанкаром Лавров отметил прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия.

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    27 декабря 2023, 17:52
    Путин поклонился учителям, воспитавшим героев СВО

    Путин призвал поклониться учителям, воспитавшим героев СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета адресовал низкий поклон учителям, воспитавшим участников специальной военной операции (СВО).

    «Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой», – сказал он, передает ТАСС.

    «Учителя этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми», – добавил глава государства.

    Ранее Путин поблагодарил Героев России за храбрость и силу духа.

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    27 декабря 2023, 18:07
    Путин поручил узаконить доплаты за наставничество

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество.

    Глава государства подчеркнул, что материальные поощрения за наставничество не менее важны, чем моральные стимулы. «Поэтому возможности начисления доплат за работу наставником нужно предусмотреть законодательно», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Российский лидер указал на то, что наставничество имеет большое значение для экономического развития России.

    «Подчеркну, наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом», – сказал президент.

    Ранее Путин назвал улучшение условий труда педагогов важнейшим вопросом.

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    27 декабря 2023, 14:50
    Песков: Рабочий день Путина в Петербурге продлился до двух часов ночи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рабочая программа президента Владимира Путина в Петербурге накануне завершилась в два часа ночи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Вчера работа президента завершилась около двух часов ночи, то есть фактически сегодня. Потому что состоялись отдельные двусторонние встречи с президентами Казахстана, Узбекистана. И потом еще была очень продолжительная, детальная встреча с главой Газпрома Алексеем Миллером», – рассказал Песков, передает ТАСС.

    В связи с этим было принято решение перенести совещание по развитию Петербургской агломерации, которое планировалось провести 26 декабря, сообщил представитель Кремля. По словам Пескова, оно состоится в последнюю декаду января.

    «Очень важный город и пригороды, агломерация, большие проекты развития, которые требуют серьезного обсуждения и с городскими властями, и с федеральным уровнем. Поэтому решили перенести», – пояснил он.

    Накануне после неформального саммита СНГ состоялись двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Также Путин встретился с главой Газпрома Алексеем Миллером.

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    27 декабря 2023, 17:44
    Путин назвал улучшение условий труда педагогов важнейшим вопросом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственного совета, назвал улучшение условий труда педагогов в России важнейшим вопросом.

    «Важнейший вопрос здесь – это улучшение условий труда педагогов», – сказал он, а также напомнил, что в текущем году был принят ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии учительских форумов и конкурсов профессионального мастерства, передает ТАСС.

    Путин призвал сформировать в стране целостную и не ограниченную исключительно рамками школы систему наставничества для детей и молодежи.

    «Воспитательная работа, конечно же, не должна быть ограничена рамками школы. Нам нужно сформировать именно целостную систему наставничества для детей и молодежи», – сказал он.

    Ранее Путин потребовал подтягивать образование в регионах до уровня Москвы и «Сириуса».

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    27 декабря 2023, 18:22
    Путин призвал не загонять наставничество в бюрократические рамки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наставничество не должно становиться принудительным, его не надо вгонять в бюрократические рамки, заявил президент Владимир Путин в среду на заседании Госсовета.

    «Важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку. Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию – передавать опыт, наставлять», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что наставник с опытом позволит повысить компетенции, даст возможность решать сложные задачи, что поможет человеку претендовать на более высокую зарплату.

    «В этом смысле наставничество – важнейший фактор формирования экономики и высоких заработных плат, повышения благосостояния наших граждан, российских семей», – заключил президент.

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    27 декабря 2023, 19:20
    Путин поручил создать на базе центра «Машук» площадку по развитию движения наставников

    Президент Владимир Путин на заседании Госсовета призвал создать на базе образовательного центра «Машук» площадку по развитию движения наставников, привлекая к его работе лекторов общества «Знание» и победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей».

    «Кроме того, учебные курсы и модули по наставничеству, изучение лучших практик должны быть включены в программу повышения квалификации не только работников реального сектора экономики, но и учителей, врачей и, конечно, управленцев, которые работают на предприятиях в регионах и муниципалитетах. Нужно обязательно помогать обмену опытом между организациями, компаниями, да и целыми регионами», – сказал Путин.

    «Для сбора лучших практик, их распространения предлагаю на базе образовательного центра «Машук» создать площадку по развитию движения наставников, привлечь к его работе и лекторов общества «Знание», и победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей», – приводятся слова главы государства в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    С докладами на заседании выступили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Образование», губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

    «Для повышения роли наставника и наставничества как деятельности считаем необходимым вместе с коллегами из АНО «Россия – страна возможностей» провести ежегодный конкурс «Наставник года» и организовать обсуждение темы наставничества на других всероссийских форумах и тематических площадках, где это будет уместно», – отметил Развожаев.

    2023 год был утвержден Годом педагога и наставника указом главы государства. Следующий год объявлен президентом РФ Годом семьи.

    Мастерская управления «Сенеж» совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус» запустила уже шесть потоков флагманской образовательной программы «Наставничество». За все время в ней приняли участие 1300 человек, а 2021 год стал знаковым: программа поставила рекорд, внесенный в Книгу рекордов России, по числу одновременно проходящих подобное обучение пар наставник/наставляемый – это 338 наставнических пар.

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    27 декабря 2023, 14:54
    Песков рассказал о планах Путина осмотреть выставку, посвященную наставничеству

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин перед заседанием Государственного совета осмотрит выставку, посвященную наставничеству, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На выставке президенту расскажут о наставниках знаменитых людей, передает ТАСС.

    По словам Пескова, выставка будет «достаточно объемной», а представлять ее будет министр просвещения России Сергей Кравцов. Далее президент выступит на заседании Госсовета по наставничеству.

    После этого с докладами выступят губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Михаил Развожаев, а также заслушают доклады от министра просвещения, учителей и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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    27 декабря 2023, 18:14
    Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета предложил учредить в стране ежегодную премию «Наставник года».

    Он отметил, что звание «наставник» должно звучать гордо – для этого пять лет назад в России учредили знак отличия «За наставничество», передает ТАСС.

    «Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года». Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы – обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам, руководителям регионов Российской Федерации», – сказал Путин.

    Также он отметил, что педагоги и наставники вносят вклад не только в воспитание подрастающего поколения, но и в укрепление промышленного, кадрового и технологического потенциала страны.

    «Наряду с воспитанием подрастающего поколения, укреплением нашего ценностного суверенитета, наставники играют важнейшую роль в развитии промышленного, кадрового и технологического потенциала России», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что зарплата российских учителей должна стать более справедливой, необходимо увеличить оплату труда педагогов в тех регионах, где она ниже.

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