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Британию обвинили в монетизации рабского труда
The Guardian: Более 20% поставщиков службы здравоохранения Британии могут применять рабский труд
Более одной пятой (21%) поставщиков медицинских принадлежностей и оборудования для британской службы здравоохранения (NHS) с высокой вероятностью практикуют современное рабство и используют принудительный труд, сообщила в среду газета Guardian со ссылкой на правительственный отчёт.
«По данным правительственного обзора, более одной пятой поставщиков NHS, поставляющие медицинские изделия, в том числе хирургические инструменты, перчатки, халаты и маски для лица, «с высоким риском» вероятности используют современное рабство», – приводит РИА «Новости» сообщение издания.
Отмечается, что почти половина всех поставщиков медицинской одежды для британских врачей, базируется в Китае и могут использовать рабский и принудительный труд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что власти КНР примут ответные меры на очередные санкции США против китайских компаний из-за ситуации в Синьцзяне.
По ее словам, американская сторона «в очередной раз сфабриковала и распространила ложную информацию» о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и использовала ее в качестве «предлога для введения незаконных санкций против китайских предприятий и отдельных лиц».