Кремль анонсировал встречу Путина с главой Газпрома

Политолог: Россия вновь становится интеграционным центром Евразии

Политолог Глеб Кузнецов: ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира

Tекст: Олег Исайченко

«Евразийский экономический союз – это проект, который Россия развивала на протяжении многих лет. И сейчас он завоевывает все больший авторитет и популярность. ЕАЭС действительно может решать экономические вопросы участвующих в нем государств, позволяя добиваться опережающего экономического роста, реализовывать крупные проекты, обеспечивать доступ к капиталам», – пояснил Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Этот проект нужен и полезен для его участников, и в первую очередь поэтому он становится самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Причем это делается не в пику другим центрам будущего многополярного мира. ЕАЭС не столько бросает вызов Западу или кому-то еще, сколько помогает своим участникам добиваться вполне осязаемых, рациональных результатов», – отметил собеседник.

«Гигантское евразийское пространство нуждается в развитии инфраструктурного обеспечения. И транспортные коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад» позволяют всем участникам достигать огромного синергетического эффекта, приходить к максимальному «выхлопу» от инвестиций», – подчеркнул аналитик.

«Кстати, мы видим, что даже премьер Армении Никол Пашинян, который некоторое время назад после известных событий в Карабахе демонстрировал не очень высокую лояльность Москве, сейчас приехал. А все потому, что Армения реализует проект «Перекресток мира», который невозможно воплотить в жизнь без участия других евразийских стран. И как бы Пашинян ни хотел уязвить Россию или продемонстрировать свое «фи», когда речь идет о таких проектах, он предпочитает усмирять свои амбиции», – заметил эксперт.

«При этом перед ЕАЭС стоит серьезный вызов – внешние силы стремятся разорвать евразийское пространство, остановить интеграцию региона, помешать государствам вместе зарабатывать и добиваться экономического роста, приносить пользу своим народам. Западу невыгодны союзы, которые ему не подыгрывают», – детализировал спикер.

«Нужно отметить и то, что Россия снова становится традиционным интеграционным центром евразийского пространства. Наша страна уже тысячу лет существует как великая евразийская держава. Именно интеграция этого гигантского пространства является одной из исторических целей России, от которой наша страна не может отказаться, поскольку нельзя отказаться от самой себя», – напомнил он.

«На протяжении сотен лет после освобождения от татаро-монгольского ига образовалось движение «Навстречу солнцу» – стремление русских на восток. Все это закончилось присоединением к нам Дальневосточных территорий в середине XIX века. Эта гигантская континентальная держава не может не существовать в рамках Европы и Азии, не может не объединять эти миры в единое целое», – акцентировал Кузнецов.

«И тут нас от Запада выгодно отличает взаимное уважение между членами ЕАЭС. Мы не пытаемся навязать какой-то свой образ жизни, какой-то догмат тем народам, с которыми взаимодействуем на континентальном евразийском пространстве», – резюмировал политолог.

В Санкт-Петербурге в понедельник прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), председательствование России в котором завершается. Говоря о достигнутых результатах, президент РФ Владимир Путин особо выделил соглашение о зоне свободной торговли с Тегераном. По его словам, это имеет большое значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок исламской республики, сообщает РИА «Новости».

«Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший импульс развитию связывающей наши государства транспортно-логистической системы, маршрутов, таких как коридор «Север – Юг», создаст предпосылки для наращивания производственной кооперации, туристических и делегационных контактов», – уточнил президент.

Полноформатное соглашение нарастит товарооборот с Ираном до 20 млрд долларов в течение пяти-семи лет. Российским компаниям предоставят преференции к поставкам 90% товарной номенклатуры. Пошлины снизят более чем в шесть раз – с 30% до 4,5%.

Кроме того, Путин указал, что ЕАЭС состоялся как «авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой». «Евразийский союз действует уже скоро как десять лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 трлн долларов», – подчеркнул он.

Также на заседании была подписана предложенная Россией декларация о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на перспективу до 2045 года. В документе предложены меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и другие.

«Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора в ЕАЭС, и мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве», – сказал Путин.

Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.