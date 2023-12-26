Подведены итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за год

Кроме того, реконструированы участки федеральных трасс общей протяженностью 327 км.

В 2023 году к соответствующим нормативам строители привели 830 участков дорог, ведущих к детским образовательным учреждениям, около 600 объектов к медучреждениям. Еще 180 участков – к спортивным объектам и 360 участков туристических маршрутов.

По всей России запущено 2549 новых автобусов и электробусов, троллейбусов и трамваев. Всего в регионы направлены около 4,9 тыс. единиц техники.

Завершены несколько масштабных проектов, в частности, в Пензе – реконструкция дороги 40 лет Октября до улицы Центральной. Работы были начаты в 2019 году, общая протяженность составила более 6,7 км. Реконструированная дорога позволит обеспечить вывод транзитного транспорта из центра города, она соединяет аэропорт Пензы с трассой Р-208 Тамбов – Пенза. Проект реализован на три года раньше срока.

В Красноярском крае состоялось торжественное открытие самого северного моста через Енисей. Мост позволил обеспечить круглогодичную связь с Северо-Енисейским районом. Общая протяженность автомобильного перехода составляет более 2 км, длина моста – почти 1,2 км.

Крупный мост протяженностью 2,5 км также построен в Ленинградской области через реку Свирь.