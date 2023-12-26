Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.6 комментариев
Установлены личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию
В Крыму установили личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию
Установлены личности жителей Феодосии, которые сняли и опубликовали в соцсетях видео с атакой ВСУ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Он отметил, что сейчас идут боевые действия, и периодически случаются попадания в Крыму.
«Однако это точно не повод <…> снимать видео и выкладывать в Сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль», – написал он в своем Telegram-канале.
Крючков уточнил, что все выложившие видео установлены, проводится работа спецслужб.
Он напомнил, что за подобные видео грозит уголовное наказание.
Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».