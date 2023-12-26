Установлены личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию

В Крыму установили личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что сейчас идут боевые действия, и периодически случаются попадания в Крыму.

«Однако это точно не повод <…> снимать видео и выкладывать в Сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль», – написал он в своем Telegram-канале.

Крючков уточнил, что все выложившие видео установлены, проводится работа спецслужб.

Он напомнил, что за подобные видео грозит уголовное наказание.

Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».