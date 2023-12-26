  • Новость часаАксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США затеяли «грязное» дело в Арктике
    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях
    Поставщики указали на преимущество российских новогодних елок перед импортными
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку
    Отмеченный Путиным комбат рассказал о боях за Марьинку
    Пашинян: ЕАЭС не должен иметь геополитической повестки
    Политолог: Россия вновь становится интеграционным центром Евразии
    Лукашенко: Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться
    Ивлееву после «голой вечеринки» позвали встретить Новый год в блиндаже на фронте
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    20 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    18 комментариев
    26 декабря 2023, 06:51

    ВС России сорвали ротацию ВСУ возле Новомихайловки и Старомайорского

    Бойцы группировки «Восток» ВС России сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка ВС России «Восток» сорвала пять попыток ротации ВСУ в районе Новомихайловки и Старомайорского на Южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Гордеев рассказал, что ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки, Пречистовки и Урожайного, передает ТАСС.

    По его словам, российские войска уничтожили минометные расчеты ВСУ у Новодонецкого и Новодаровки, и кочующий минометный расчет на пикапе возле Никольского. Противник потерял до 55 военнослужащих ВСУ, три пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

    Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты «Мста-С» уничтожили укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении.

    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

    Коментарии (37)
    26 декабря 2023, 05:18
    Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии

    Tекст: Вера Басилая

    Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В Telegram-канале Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена, детонация прекратилась, пожар локализован.

    По его словам, жителей нескольких домов отселят. На месте работают все профильные службы.

    Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Ранее сообщалось, что движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось почти на час.

    Коментарии (6)
    25 декабря 2023, 18:05
    Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

    Шойгу: Российская армия полностью освободила Марьинку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он добавил, что после взятия Марьинки ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время визита на судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге проведет отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

    Коментарии (10)
    25 декабря 2023, 10:51
    Медведев предупредил, что ВС России ударят по иностранной военной базе на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия нанесет удар по иностранным военным базам на территории Украины, если они там появятся, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Подготовленную Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины Медведев назвал «филькиной грамотой» без добавленной стоимости.

    Зампред Совбеза в своем Telegram-канале отметил, что документ дает Киеву возможность заключать соглашения с отдельными странами, оговаривающие поставку вооружений и подготовку военных.

    Медведев предположил, что Киев рассчитывает на особенную трактовку ст. 5 Вашингтонского договора странами НАТО. Это может произойти после удара по иностранной военной базе на территории Украины. Политик констатировал, что удар по любой военной базе – несомненно, основание для применения ст. 6 этого договора.

    «А вот дальше интереснее – ответ не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же ст. 5 договора. <…> То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну – владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооруженным путем, а можно иначе», – написал он.

    Ранее Медведев предложил Киеву ввести наказание за употребление «русской водки».

    Коментарии (6)
    25 декабря 2023, 12:23
    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны
    Маск назвал экономическую мощь залогом успешной войны
    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что в затяжном военном конфликте победу одержит та страна, которая сможет в течение долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах.

    «Экономическая мощь – основа, позволяющая вести войны», – написал Маск, передает РИА «Новости».

    Сакс ранее прокомментировал сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 была сорвана из-за проблем в цепочках поставок комплектующих.

    Ранее Илон Маск признал, что Украина навсегда потеряла Крым.

    Коментарии (7)
    25 декабря 2023, 22:43
    Песков сообщил о планах Путина позвонить комбату Трошину

    Песков: Путин планирует созвониться с комбатом, участвовавшим во взятии Марьинки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что президент обязательно созвонится с отличившимся в боях за Марьинку комбатом Трошиным, передает РИА «Новости».


    Ранее Трошин рассказал о том, как проходили бои за Марьинку.

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных и решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 23:04
    Зеленский пригрозил российским летчикам истребителями F-16

    Президент Украины Зеленский обратился к российским летчикам

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская система ПВО будет становиться только сильнее, ведь на Рождество было сбито несколько ракет и 30 беспилотников, а скоро поставят истребители F-16, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что российским летчикам предстоит сделать «четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне». По его словам, Украина скоро получит дополнительные системы ПВО и F-16, передает «Газета.Ru».

    Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна намерена подготовить для киевского режима 18 истребителей F-16.

    Агентство Reuters писало, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для F-16.

    Коментарии (6)
    25 декабря 2023, 12:51
    Суд повторно заочно арестовал главу ГУР Украины

    Суд в Москве второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова по обвинению в терактах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам, сообщили в пресс-службе суда.

    Буданов будет арестован на два месяца после экстрадиции в Россию или задержания на ее территории, передает ТАСС.

    Глава ГУР обвиняется в совершении 104 терактов, совершенных группой лиц и повлекших тяжкие последствия.

    В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова за организацию терактов в России.

    Коментарии (15)
    25 декабря 2023, 16:28
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за последние сутки отбили нападение украинской армии на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, Центральная группировка ВСУ России отразила на Краснолиманском направлении атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР и поразила живую силу и технику 21-механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах Ямполовки и Торского ДНР.

    В результате ВСУ потеряли на этом направлении до 180 человек, танк, БМП Bradley и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Шумов ДНР и поразили живую силу и технику в районе Клещеевки ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Украинская сторона потеряла на этом направлении до 55 военнослужащих, три пикапа и установку «Акация».

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах Работино, Каменского и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений Российской армии противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, два немецких ЗРК IRIS-T, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

    Российская ПВО перехватила за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 40 украинских БПЛА в районах Великого Выселка Харьковской области, Кременной, Площанки, Верхнекаменки ЛНР, Марьинки ДНР, Очеретоватого Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотников, 442 ЗРК, 14 309 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 690 единиц спецтехники.

    Коментарии (2)
    25 декабря 2023, 09:12
    Украинский офицер пожаловался на уничтожение военной промышленности страны

    The Independent: Россия лишила Украину возможности производить нужное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия уничтожила военную промышленность Украины и постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу, заявил на условиях анонимности старший офицер ВСУ британской газете The Independent.

    По словам офицера, Россия парализовала промышленность Украину, лишив Киев возможности производить необходимое вооружение на своей территории, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что сейчас Украина полностью зависит от поставок Запада, а использование Россией нового оружия и тактики заставляет Киев постоянно менять запросы к западным партнерам по поводу военных поставок.

    В качестве примера он привел ракеты для ЗРК Patriot, которых ВСУ потребовалось больше, чем они ожидали.

    Ранее исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2023, 18:28
    Путин поручил представить к наградам отличившихся при освобождении Марьинки

    Путин назвал преимущества ВС России после освобождения Марьинки

    Путин поручил представить к наградам отличившихся при освобождении Марьинки
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

    Путин считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии Марьинки и достойны госнаград, передает ТАСС. Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».

    «Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, – взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – указал президент.

    Путин назвал успехом освобождение Марьинки в ДНР и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали в разное время на разных этапах участие в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.

    Ранее Шойгу доложил Путину, что ВС России полностью освободили Марьинку под Донецком.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 13:55
    Скшипчак: Украина уже не сможет вернуть утраченные территории

    Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина не сможет вернуть территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные в результате конфликта с Россией территории, заявил в интервью газете Gazeta Wyborcza бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

    «По моей оценке, те территории, которые сейчас занимают россияне, украинцы уже не получат», – сказал Скшипчак, передает ТАСС. 

    По его словам, проблема заключается не только в проведении операций, но и в спорах «на уровне принятия решений».

    Также Скшипчак выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не смогут провести новое контрнаступление. «Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре», – подчеркнул генерал.

    Ранее бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что провал контрнаступления ВСУ является неудачей Запада, поскольку тот не обеспечил Украину военно-воздушной мощью, высокоточным оружием большой дальности и прочей техникой.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 10:21
    В Одессе повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помещения припортовой инфраструктуры повреждены в Одессе, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    Согласно сообщению командования, было повреждено техническое помещение припортовой инфраструктуры Одессы, кроме того в Раздельнянском районе Одесской области повреждено «недействующее административное здание и складское помещение законсервированного объекта», передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье в Одессе прогремело несколько взрывов, объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2023, 12:39
    Глава Крыма не поддержал выдачу Украине диверсантов по обмену

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сторонники Киева, задержанные в России за совершенные или планируемые диверсии, не должны подлежать обмену с Украиной, чтобы они не рассчитывали оказаться на свободе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Он указал, что наказание в России умерит пыл тех, кому в Киеве обещали освобождение и звание героя Украины.

    «Не будете никакими народными героями, будете в российской тюрьме выполнять задачи, которые выполняют заключенные», – сказал Аксенов в эфире канала «Россия-24», передает ТАСС.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область.

    Коментарии (5)
    25 декабря 2023, 08:17
    Минобороны Украины обвинили в неспособности снабжать ВСУ

    Каленюк: Минобороны Украины не в состоянии оснастить ВСУ всем необходимым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны и власти Украины не могут обеспечить армию страны всем необходимым, заявила исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк.

    Как заявила она в интервью журналисту Atlantic Дэниелу Блоку, ВСУ оснащены не должным образом, поскольку Минобороны и власти Украины не в состоянии дать военным все необходимое, передает телеканал «360».

    По мнению Блока, у украинской армии есть один шанс сохранить поддержку Запада – искоренить коррупцию, но до этого, по мнению автора, Украине еще очень далеко.

    Ранее президент Владимир Зеленский заявил о решении Киева построить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Россию завезли партию куриных яиц из Германии
    Путин разрешил врачам скорой действовать без согласия пациента
    В Москве арестовали участников массовой «секс-вечеринки»
    Лукашенко назвал Борреля «дураком»
    В Израиле переименовали «кофе по-турецки»
    Для граждан ряда стран Европы отменены льготы при оформлении российских виз
    Авиакомпания «Россия» объявила о возобновлении рейсов в Пекин

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

    Ровно 25 лет назад Россия ратифицировала договор, который должен был предотвратить любую возможность конфликтов с братской нам тогда Украиной. И хотя даже сами украинские руководители признавали, что соглашение выгодно прежде всего Киеву, сам Киев и стал нарушать его положения. Все это в итоге привело и к «Русской весне», и в конечном итоге к спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия помогла Вучичу остановить майдан в Белграде

    Сербская прозападная оппозиция, которая не согласилась с результатами прошедших в стране выборов, начала протестные акции в Белграде. Демонстранты попытались взять штурмом городскую администрацию, но были остановлены полицией. Президент Сербии Вучич назвал произошедшее попыткой нарушить суверенитет страны. Как Москва помогла властям Сербии пресечь беспорядки и какую роль в событиях в Белграде сыграли западные страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............