Эксперт оценила шансы Слуцкого на выборах президента

Политконсультант Алена Август: Обновление ЛДПР позволяет Слуцкому претендовать на второе место на выборах президента

Tекст: Олег Исайченко

«Перспективы у Леонида Слуцкого на президентских выборах довольно хорошие. Впрочем, как и у Николая Харитонова, и у Владислава Даванкова. Другое дело, как они этими перспективами воспользуются», – сказала политконсультант Алена Август. По ее мнению, у представителей парламентских партий практически равные шансы в нынешней кампании.

Кроме того, кандидаты в президенты от ЛДПР, КПРФ и «Новых людей» не намерены критиковать действующего российского лидера, добавила Август. Она напомнила, что представитель коммунистов Павел Грудинин, который принимал участие в прошлой президентской кампании, строил свою стратегию на критике президента. «Однако сейчас такой сигнал будет особенно негативно воспринят избирателями всех партий», – убеждена политконсультант.

Август отметила, что у Слуцкого, Харитонова и Даванкова есть широкий диапазон политический идей для продвижения в период кампании. «Что касается конкретно ЛДПР и Слуцкого, то мы видим кадровое обновление партии и поиск ею новых стратегий. ЛДПР неплохо отработала ЕДГ-2023 и показала, что наследие Владимира Жириновского актуально и продолжает развиваться», – напомнила она.

При этом российская электоральная система готова к выборам президента «на все 100%», подчеркнула политолог. «В сентябре система показала свою работоспособность несмотря на то, что против нее были предприняты идеологические и технологические диверсии, включая попытки вмешательства в электронное онлайн-голосование», – напомнила Август. Это привело к усилению мер безопасности.



«Более того, в нашей стране прекрасно работают избирательные комиссии. Нужно отдать должное главе ЦИК Элле Панфиловой. У нас также действует на выборах настоящая армия наблюдателей, которая помогает государству в организации чистых, прозрачных и честных выборов, проведенных по закону Российской Федерации», – заметила Август.

«Мы понимаем, насколько сильными в период президентской кампании будут попытки дестабилизации, насколько много будет фейков, какое давление на систему будут оказывать наши противники. Но я убеждена, что мы выдержим и пройдем этот период с достоинством», – резюмировала политконсультант.

В понедельник председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России. Его кандидатуру поддержали на съезде партии на прошлой неделе. Политолог Алексей Мартынов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял мотивы выдвижения Слуцкого.

В понедельник документы в ЦИК также представил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он идет от партии «Новые люди». В свою очередь предвыборный съезд КПРФ решил выдвинуть депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты.

Партия «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) решила поддержать выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. Съезд «Единой России» также единогласно поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах президента.

Между тем Центризбирком России уже зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки его самовыдвижения группу избирателей.