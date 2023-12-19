Эксперт объяснил мотивы выдвижения Слуцкого в президенты

Политолог Мартынов: Выдвижение Слуцкого в президенты – маркер политической нормальности России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Конечно, выборы у нас пройдут в нестандартной ситуации, учитывая СВО и внешнеполитические вызовы. С другой стороны, у нас нет причин менять обычный порядок политической жизни. Партии продолжают свою работу. Поэтому выдвижение Слуцкого – это один из маркеров нашей общественно-политической нормальности», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Понятно, что кампания будет носить референдумный характер. Но никто не отменял стремление партий накопить политический капитал для следующих выборов в Госдуму. Это особенно актуально для молодых партий вроде «Новых людей», потому что они получают шансы продвинуть свои идеи. Поэтому победа на выборах – это не единственная составляющая электорального процесса», – заметил он.

Эксперт также напомнил о слухах, «мол, в России отменят выборы или перенесут». «Но мы же не Украина. Мы соблюдаем Конституцию. При этом, несмотря на разнонаправленность партий, ключевые политические силы сходятся в главном по вопросам суверенитета России. Никто не собирается использовать выборы для раскола общества», – добавил политолог.

При этом, считает политолог, не все партии намерены выдвинуть своих кандидатов. «Например, по моим прогнозам, «Справедливая Россия» просто поддержит Путина. А вот «Новые люди», я уверен, представят своего кандидата. Им это просто необходимо. Ну и КПРФ, вероятно, снова выдвинет Геннадия Зюганова», – резюмировал аналитик.

Во вторник ЛДПР выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Решение было принято на внеочередном XXXV съезде ЛДПР. Слуцкий заявил, что ЛДПР стремительно становится стержневой партией России и продолжит укреплять свои позиции. По его словам, участие в президентской кампании будет этому способствовать.

В понедельник действующий президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком, где подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Путин идет на выборы самовыдвиженцем.

Напомним, Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.