Песков назвал происходящее в Сербии ее внутренним делом

Tекст: Кристина Цыцура

По словам Пескова, у Сербии есть законное и легитимное руководство, которые может принять все необходимые меры, передает ТАСС.

«Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной и партнерской нам Сербии», – добавил Песков.

Также Песков отметил, что сотрудничество России и Сербии имеет широкие перспективы в различных областях.

Напомним, премьер Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках.