Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.8 комментариев
Песков назвал происходящее в Сербии ее внутренним делом
События, которые сейчас происходят в Сербии, являются ее внутренним делом, Россия не вмешивается в эти вопросы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, у Сербии есть законное и легитимное руководство, которые может принять все необходимые меры, передает ТАСС.
«Мы никогда не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела, особенно во внутренние дела союзной и партнерской нам Сербии», – добавил Песков.
Также Песков отметил, что сотрудничество России и Сербии имеет широкие перспективы в различных областях.
Напомним, премьер Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках.