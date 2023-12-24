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В Германии задумались о возврате украинцев призывного возраста на родину
Focus: В интересах Германии вернуть украинских беженцев призывного возраста на Украину
Власти ФРГ заинтересованы в том, чтобы вернуть украинцев призывного возраста на Украину, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц.
По словам журналиста, интеграционные курсы оказались не эффективны, больше половины беженцев с Украины не сдали экзамен на минимальное знание языка, передает РИА «Новости». Кроме того, в Германии по сравнению с другими странами гораздо меньшее число украинцев нашли работу, поэтому они «засиживаются и застревают» на гражданском пособии, отметил Райц.
По его мнению, эти факты являются сигналами для немецких властей к переосмыслению отношения к беженцам с Украины и к тому, чтобы отправить мужчин-беженцев призывного возраста на родину.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев.