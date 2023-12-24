В Германии задумались о возврате украинцев призывного возраста на родину

Блогеры отреагировали на бегство пропагандиста-русофоба Печия с Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Печий рассказывал о якобы «бегстве» россиян с левого берега в Херсонской области, сообщал о «точных ударах» главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, о «заходе ВСУ в Крым» летом 2023 года, отмечает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны». В начале спецоперации на Украине Печий даже умудрился сообщить об «аресте» министра обороны Сергея Шойгу.

Также Печий не раз сообщал о своей ненависти к «русне», критиковал «хороших русских» либералов, сбежавших в Европу, что в итоге не помешало ему поступить точно так же.

Он призывал ЕС не принимать к себе российских оппозиционеров, поскольку «хороших россиян нет».

Сам Печий сообщал, что решение сбежать с украинской территории «было сложным» для него, он пояснял, что это якобы связано с изменившимся отношением Запада к Украине. Он заявлял, что усилит медиапродвижение «украинской повестки» в ЕС. В руководстве «24 канала», между тем, сообщали, что шокированы его бегством.

Журналист Юрий Васильев в своем Telegram-канале «Русский Сыч» отреагировал шуткой на бегство украинца. «Ну что значит «украинский журналист сбежал в Европу»? Имейте сострадание. Был некто Печий специальным корреспондентом, а стал собственным», – написал он.

Журналист и блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad иронично прокомментировал бегство Печия замечанием о том, что мир и порядок на Украине начнется тогда, «когда все эти «борцы за Украину» свалят в Европу или США».

Авторы Telegram-канала «Повернутые на Z войне» отметили, что «чем дальше от Украины, тем ярче шаровары и длиннее чуб».

Напомним, Печий получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, но не стал возвращаться на Украину. На Украине он вел эфиры на ТВ и собственный канал YouTube, где рассказывал о скором разгроме России.