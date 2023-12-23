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Пушилин: При обстрелах ВСУ в ДНР пострадали 11 человек
Число пострадавших при обстрелах ВСУ и атаках дронов в Донецкой народной республике выросло до 11 человек, сообщил глава региона Денис Пушилин.
При обстреле остановки в Петровском районе Донецка ранения получили два человека, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
В результате сброса боеприпаса с дрона в Кировском районе города ранены семь мирных жителей. Также ранения получили жители Ясиноватой и Горловки.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
В ходе обстрелов украинских военных повреждены 12 домов в Донецке, Ясиноватой, Горловке, также повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры.
Украинская сторона произвела 64 обстрела, выпустив по мирным городам 223 боеприпаса. Для обстрелов применялась реактивная артиллерия, противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, ствольная артиллерия калибром 155 мм и боеприпасы кассетного типа, а также ударные беспилотники.