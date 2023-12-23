Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
На границе Польши и России образовалась пробка из 300 машин
На границе Польши и России скопилось около 300 автомобилистов, которые хотят попасть в Калининградскую область.
Сообщается, что предположительное время ожидания прохождения границы – более суток, передает РИА «Новости».
Очевидец отметил, что почти все машины едут из Германии, также есть чешские и бельгийские номера. Напомним, Польша ограничила въезд российских транспортных средств с 17 сентября.