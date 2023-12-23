Социолог: Отказ Зюганова от участия в выборах стал обманом избирателей КПРФ

Социолог Потуремский: Отказ Зюганова от участия в президентских выборах стал обманом избирателей КПРФ

Tекст: Андрей Резчиков

«Зюганов уже не впервые не выдвигается кандидатом на президентских выборах. В 2018 году он тоже не выдвигал своей кандидатуры. С одной стороны, то, что КПРФ не стала выдвигать Грудина, – это позитивный сигнал, партия чему-то учится, а с другой – это безусловное движение по ниспадающей. Выдвинут явно слабый кандидат, не соответствующий уровню избирательной кампании», – считает Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«КПРФ отказывается от позиции партии номер два, потому что с высокой долей вероятности не сможет подтвердить результат на президентской кампании, – продолжил социолог. – То, что не участвует Зюганов, на мой взгляд, выглядит как затянувшийся системный кризис, когда партия не доверяет своему лидеру представлять ее интересы на главных выборах страны».

По словам эксперта, с решением выдвинуть Харитонова «возникает масса вопросов, ответы на которые не в пользу КПРФ». «КПРФ вкладывала много усилий в то, чтобы быть главной оппозиционной партией страны. В этом смысле логично было бы предполагать, что КПРФ, как минимум, должна была бы подтверждать эту квалификацию на выборах президента – то есть выдвигать кандидата, который мог бы подтвердить серьезный электоральный потенциал. Но я не очень верю во второй результат Харитонова. Однако партия считает, что это правильное решение. А я считаю, что это путь в сторону потери, как минимум, электоральной поддержки и в определенной степени обман собственных избирателей», – считает Потуремский.

В субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что команда партии единогласно поддерживает депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве кандидата на выборах президента России в 2024 году. По его словам, у Харитонова блестящий опыт, поэтому съезд тоже его поддержит.

Зюганов намерен возглавить штаб кандидата и будет координировать всю работу человека, обеспечивающего выборную кампанию.

В прошлом Зюганов четыре раза баллотировался на пост президента России – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах и каждый раз занимал второе место. В 2004 году от КПРФ был выдвинут Харитонов, который сейчас возглавляет думский комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики (тоже занял второе место). В 2018 году от КПРФ вместо Зюганова кандидатом стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который получил 11,77% голосов. Он показал худший результат КПРФ на президентских кампаниях.