Эксперт: Для СРЗП было выгодно скоординироваться вокруг одного реального лидера

Политолог Гагарин: Лозунги Владимира Путина созвучны «Справедливой России – За правду»

Tекст: Андрей Резчиков

«В нынешней ситуации обществу необходима консолидация вокруг власти и национального лидера для победы в СВО. Поэтому решение съезда «Справедливой России – За правду» (СРЗП) вполне закономерно и политически оправдано», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

«Политическое представительство партий в ходе президентской избирательной кампании необходимо, но поскольку позиции СРЗП коррелируются с задачами и целями, которые обозначил президент, съезд поддержал кандидатуру Владимира Путина, – продолжил спикер. – Для партии весьма созвучны те лозунги, которые в последнее время озвучивал президент. Поэтому скоординироваться вокруг одного реального лидера, которого поддерживает большинство, политически закономерно во всех смыслах – социальном, мировоззренческом и идеологическом».

По его словам, для СРЗП было нецелесообразно устраивать конкуренцию в рамках одного идеологического и политического сегмента. «Партии нужно сконцентрировать внимание на тех задачах, которые были поставлены президентом. Путин прямо обозначил достижение справедливости во всех смыслах. Россия является суверенным государством, которое объединяет большинство стран мира в движении к построению многополярного мира. Это и социальная справедливость, о чем говорит седьмая глава Конституции России. Поэтому все эти тезисы созвучны повестке «Справедливой России – За Правду», – добавил эксперт.

Гагарин возразил тем, кто считает, что СРЗП якобы расписалась в политическом бессилии и начала сдавать позиции. «Сейчас стоит задача выбрать единого политического лидера, одержать победу в СВО. Партия принимает активное участие в решении этих задач, помогает участникам СВО и членам их семей. Задача достижения социальной справедливости ложится в том числе и на партию «Справедливая Россия – За правду», – уверен политолог.

Если бы в этой конкуренции партия выставила кого-то на выборах, «он набрал бы небольшое количество процентов», что «скорее ослабило бы позиции СРЗП». «Поэтому у них сейчас задача сконцентрировать свои силы на решении других вопросов – участии в региональных выборах, следующей думской кампании», – подытожил Гагарин.

В субботу в гостинице «Холидей инн Москва Сокольники» XIII съезд партии «Справедливая Россия – За правду» единогласно поддержал выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России в следующем году. В мероприятии участвовало более двухсот делегатов и трехсот гостей. Такое решение справороссы приняли еще на предыдущем съезде в мае, но теперь зафиксировали его официально.

Путин направил приветствие делегатам и гостям съезда, выразив им признательность за поддержку.

В своем выступлении лидер партии Сергей Миронов заявил, что решение поддержать кандидатуру действующего президента тщательно продумано, продиктовано международной обстановкой, партийцы отдают должное личным и профессиональным качествам Путина. По его словам, Россия стала одним из ведущих центров становления многополярного мира, а общество сплотилось вокруг президента. «Стране нужен опытный и сильный лидер, способный держать удар и решать сложнейшие политические задачи», – заявил Миронов.

Сейчас партия собирает на своем сайте предложения от сторонников для предвыборной программы президента.