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    Суд в Колорадо помог противникам США во всем мире
    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»
    Телеведущий воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины
    Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    МИД: Отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает инсценировку событий
    В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»
    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году
    Россия обвинила США в размежевании мирового рынка
    Мэр Лондона изменил мнение о передаче Киеву предназначенных для утилизации машин
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    58 комментариев
    23 декабря 2023, 13:40

    В Центризбиркоме назвали число претендентов на выдвижение в президенты

    Глава Центризбиркома Памфилова: Число претендентов на выдвижение в президенты уже составило 29 человек

    Tекст: Александра Юдина

    Количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России на предстоящих выборах уже составило 29 человек, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России на предстоящих выборах уже составило 29 человек, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что команда КПРФ единогласно поддержала депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России в 2024 году, а лидер партии Геннадий Зюганов возглавит его предвыборную кампанию.

    22 декабря 2023, 19:01
    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам

    Власти ФРГ внесли Россию в список стран – налоговых убежищ

    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек подписали распоряжение, в соответствии с которым Россия включена в список стран – налоговых убежищ.

    В документе, опубликованном в Федеральном вестнике ФРГ, указывается, что с 20 декабря Россия считается государством, не готовым осуществлять сотрудничество по вопросам налогообложения, передает ТАСС.

    В перечне таких стран также числятся Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова.

    Поясняется, что Россия включена в список на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года.

    В феврале Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию.

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    22 декабря 2023, 21:48
    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»

    Херш: США подготовили подрыв «Северных потоков» до начала СВО

    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти начали подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала спецоперацию на Украине, заявил журналист из США Сеймур Херш.

    Тайная миссия в Балтийском море начала готовиться «за недели» до начала СВО на Украине, приписанные к миссии американцы полагали, что целью было убедить российского лидера Владимира Путина «не вторгаться», указал Херш в статье на платформе Substack, передает РИА «Новости».

    После начала СВО американской команде в Норвегии поступил приказ «продолжить работу и найти способ довести ее до конца». Диверсию подготовили к концу мая 2022 года, но ее отложил без объяснения причин президент США Джозеф Байден, добавил Херш.

    Приказ Байдена об исполнении подрыва поступил в сентябре 2022 года, три из четырех веток трубопровода уничтожили после того, как бомбы активировались с помощью низкочастотного сонара.

    Время было выбрано не случайно, момент был «нацелен» на канцлера ФРГ Олафа Шольца, продолжил исследователь. В ЦРУ у некоторых сложилось впечатление, что Байден опасался возможности того, что «Шольц мог дать слабину» перед приближением зимы.

    До этого Херш заявлял, что Шольц был осведомлен о планах США по взрыву «Северных потоков».

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    22 декабря 2023, 17:28
    Киргизия сменила государственный флаг

    Президент Киргизии Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны

    Киргизия сменила государственный флаг
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны – теперь лучи, отходящие от круга в центре флага, будут не волнистыми, а прямыми.

    «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон… который был принят Жогорку Кенешем (парламентом) 20 декабря 2023 года», – приводит РИА Новости заявление представителя пресс-службы президента.

    Отмечается, что речь идет об изменениях в закон «О государственных символах Кыргызской Республики». Волнообразные лучи, которые расположены на флаге вокруг центрального круга, символизирующего тундука – навершие юрты, – станут прямыми. По мнению инициаторов изменений, прямые лучи больше похожи на солнечные.

    При этом многие пользователи соцсетей выступили категорически против изменения государственного символа.

    Ранее сообщалось, что парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага.

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    22 декабря 2023, 15:41
    В США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена

    Белый дом: Указ Байдена затронет российскую продукцию, которая подверглась обработке за пределами РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Указ президента США Джо Байдена, который он подпишет в пятницу, коснется российской продукции, подвергшейся тем или иным изменениям за рубежом, это касается, в том числе, алмазов, сообщила представитель администрации США высокого ранга.

    В соответствии с документом, соответствующие ведомства смогут принимать меры, необходимые для введения запретов на продукцию, которая была произведена в России, но была в значительной степени подвергнута изменениям за ее пределами, передает ТАСС.

    Она уточнила, что Евросоюз также намерен ввести ограничения против российских алмазов.

    Кроме того, указ Байдена будет предусматривать возможность введения санкций против финансовых институтов, которые, по мнению американской стороны, осуществляют транзакции в интересах ОПК России.

    Ранее сообщалось, что конгресс попросил помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от потолка цен на российскую и ужесточить санкции против энергетического сектора РФ.

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    22 декабря 2023, 16:33
    Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали

    Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток

    Участвовавшего в вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio арестовали
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участвовавший в вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» рэпер Николай Васильев (Vacio) арестован на 15 суток, сообщил Лефортовский суд Москвы.

    Васильев признан виновным по административной статье о мелком хулиганстве, ему назначено наказание в виде 15 суток ареста, сообщили в суде ТАСС.

    Также его признали в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, за это его приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей.

    На вечеринке музыкант нарушал общественный порядок, выражался нецензурно, а также публиковал в соцсетях посты с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

    Напомним, в ночь на четверг в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

    Сама телеведущая заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованной ей «голой» вечеринке, и отметила, что продолжит устраивать подобные мероприятия.

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    22 декабря 2023, 14:12
    Установлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире
    Установлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире
    @ t.me/opskuban

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускников военного авиационного училища в Армавире пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

    Арестованный ранее за совершение теракта уроженец Мелитополя, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников госорганов Украины, купил более 200 флаконов препарата «Кордиамин», 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками конька «Кочари» и торт, сообщили в прокуратуре Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского, передает ТАСС.

    По данным ведомства, мужчина при помощи шприца ввел препарат в продукты и 20 октября отправил их с курьером в ресторан «Царская охота», чтобы отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков.

    В октябре 77 выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. СК возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя, подозреваемого в попытке отравить летчиков.

    Коментарии (30)
    23 декабря 2023, 05:25
    Телеведущий воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины

    Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе

    Телеведущий воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины
    @ @alexeypechiy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский телеведущий Алексей Печий, который получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, не стал возвращаться на Украину, сообщили СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.

    Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

    Напомним, СМИ распространили цитату главы Минобороны Украины Рустема Умерова, где он якобы заявил, что Киев намерен вернуть граждан Украины в возрасте от 25 до 60 лет из Германии и других стран. В тот же день украинское ведомство опровергло эту информацию.

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    22 декабря 2023, 20:28
    Рэпер Vacio извинился за участие в голой вечеринке Ивлеевой
    Рэпер Vacio извинился за участие в голой вечеринке Ивлеевой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арестованный за мелкое хулиганство после участия в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой рэпер Николай Васильев, известный как Vacio, принес извинения.

    «Меня зовут Васильев Николай Михайлович... Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны», – сказал рэпер, передает РИА «Новости».

    Рэпер пояснил, что его пригласили на вечеринку с «почти голым» дресс-кодом, своим нарядом он хотел удивить присутствующую на мероприятии публику. «В итоге я был замешан в видео с участниками этой вечеринки, которых я абсолютно не знаю, и хочу сказать, что я никак не поддерживаю ЛГБТ (движение признано экстремистским в России), не хотел сделать никакой пропаганды, я осуждаю сторонников ЛГБТ», – оправдался Васильев.

    Ранее общественники заявили на блогера Настю Ивлееву в прокуратуру из-за «голой» вечеринки. Сама блогер заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, и пообещала продолжение.

    Участвовавшего в вечеринке рэпера Николая Васильева (Vacio) задержали, суд оштрафовал его за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и арестовал на 15 суток за мелкое хулиганство.

    Коментарии (103)
    22 декабря 2023, 18:11
    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев
    Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Борис Матвеев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге скончался актер театра и кино заслуженный артист России Борис Матвеев, он участвовал в работе над известными сериалами, а также служил в Большом театре кукол, сообщили в БТК.

    Матвеев умер на 75-м году жизни, он сыграл в БТК несколько десятков ролей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение театра.

    Особо в театре отметили его работы в спектаклях «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум», «Большое путешествие маленькой Елочки», «Холстомер».

    Также он принимал участие в телесериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».

    Матвеев родился 19 октября 1949 года. В 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).

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    22 декабря 2023, 15:14
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    Расчет «Града» отомстил ВСУ за погибшего в Марьинке Рудакова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет российской БМ-21 «Град» уничтожил украинских десантников, пытавшихся форсировать Днепр в Херсонской области, на одном из выпущенных по ним снарядов бойцы написали «За Рудакова» в память о погибшем в Марьинке солдате, передает источник с места событий.

    Как сказал РИА «Новости» командир расчета с позывным «Нугуш», Рудаков, погиб при взятии Марьинки оставил письмо на кирпиче с просьбой позаботиться о его семье. Он добавил, что «Град» сейчас передаст противникам от него привет.

    Расчет «Града» получил от разведки целеуказания по переправлявшимся с правого берега Днепра украинским лодкам и, выдвинувших на огневую позицию, уничтожил их. «Нугуш» добавил, что цели были поражены.

    Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего.

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    22 декабря 2023, 15:27
    Минобороны не разрешило открыть аэропорт Краснодара

    «Известия»: Минобороны не разрешило открыть аэропорт Краснодара

    Минобороны не разрешило открыть аэропорт Краснодара
    @ Роман Соколов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России отказалось снимать ограничение на полеты гражданских самолетов в аэропорт Краснодара, пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиавластях и силовых структурах.

    «Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта», – сообщил один из собеседников «Известий».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что аэропорт в Краснодаре может открыться, но необходимо соблюсти все меры безопасности пассажиров.

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    22 декабря 2023, 16:10
    Пресс-секретаря жены Байдена уволили из-за распутства в командировках

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной увольнения пресс-секретаря первой леди США Джилл Байден летом прошлого года стали его попытки провести своего любовника на охраняемый этаж отеля, где действующий президент США Джо Байден жил во время саммита НАТО в Мадриде, сообщило издание Daily Mail.

    По информации источников в Белом доме, Лароса дважды пытался провести кого-то в свой номер во время саммита НАТО в Мадриде, это и стало причиной его увольнения с должности спустя несколько недель, передает РИА «Новости».

    Издание уточняет, что секретные службы ловили его дважды, когда он пытался провести свою пару на охраняемый этаж, а это представляло риск для первой леди. При этом сам Лароса заявил изданию, что пытался провести в свой номер члена делегации другой страны только единожды, причем того, с которым он познакомился на саммите.

    Также бывший пресс-секретарь первой леди США заверил, что покинул Белый дом без каких-либо обид.

    Ранее стало известно, что помощник американского сенатора-демократа Бена Кардина снимал порнографические материалы со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне.

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    23 декабря 2023, 06:54
    Россия обвинила США в размежевании мирового рынка

    Посол Антонов обвинил США в усиливающемся из-за санкций размежевании мирового рынка

    Россия обвинила США в размежевании мирового рынка
    @ Pavel Bednyakov/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США «как будто не понимают или не хотят понимать», что своими санкциями усиливают искусственное размежевание мирового рынка, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, заявил, что американские «стратеги никак не угомонятся даже накануне рождественских каникул» и хотят показать «пресловутое стремление нанести России стратегическое поражение», в том числе в экономике.

    Хотя США предпринимают безуспешные попытки помешать развитию российского «нацхозяйства» и специальной военной операции на Украине, основная часть объявленных минфином санкций нацелена на третьи страны, сказал Антонов. Он обвинил Вашингтон в попытках запугать партнеров России и прервать их «взаимовыгодные связи», ставя под угрозу «статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов».

    Кроме того, американские «санкционные фантазии» препятствуют возможности вернуться ко «взаимоуважительному диалогу между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», заявил посол.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса России.

    Коментарии (18)
    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

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    22 декабря 2023, 16:59
    Премьер Нидерландов пообещал передать Украине истребители F-16

    Премьер Нидерландов Рютте пообещал передать Украине 18 истребителей F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нидерландское руководство намерено подготовить для киевского режима 18 истребителей F-16, сообщил премьер страны Марк Рютте после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

    Поставки F-16 – один из важнейших элементов договоренности о военной поддержке Украины, сообщил Рютте, передает ТАСС.

    Он добавил, что помимо разрешения на экспорт этих воздушных судов также должны быть соблюдены несколько других условий, включая требования к персоналу и инфраструктуре.

    Ранее агентство Reuters писало, что взлетно-посадочные полосы на Украине непригодны для F-16.

    Коментарии (18)
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