Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.0 комментариев
В Центризбиркоме назвали число претендентов на выдвижение в президенты
Глава Центризбиркома Памфилова: Число претендентов на выдвижение в президенты уже составило 29 человек
Количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России на предстоящих выборах уже составило 29 человек, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
По ее словам, количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России на предстоящих выборах уже составило 29 человек, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что команда КПРФ единогласно поддержала депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России в 2024 году, а лидер партии Геннадий Зюганов возглавит его предвыборную кампанию.