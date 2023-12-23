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    Суд в Колорадо помог противникам США во всем мире
    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»
    Телеведущий воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины
    Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    МИД: Отсутствие реакции на запрос России по Буче доказывает инсценировку событий
    В передаче Крыма УССР выявили «рекордный объем правового нигилизма»
    Алаудинов заявил, что Россия «поставит точку в СВО» в 2024 году
    Россия обвинила США в размежевании мирового рынка
    Мэр Лондона изменил мнение о передаче Киеву предназначенных для утилизации машин
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    58 комментариев
    23 декабря 2023, 12:58

    Захарова: Россия намерена играть самую активную роль на площадке ОЗХО

    Спикер МИД Захарова: Россия намерена играть самую активную роль на площадке ОЗХО совместно с союзниками

    Tекст: Александра Юдина

    Россия намерена самую активную роль на площадке ОЗХО совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В Telegram-канале приведены ее слова о том, что российская сторона планирует играть самую активную роль на площадке ОЗХО совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками.

    Захарова отметила, что Москва видит свою задачу в том, чтобы восстановить былой авторитет самой организации и сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

    Также Россия намерена в качестве наблюдателя при руководящем органе продолжать последовательно отстаивать свои интересы после завершения в мае следующего года членства России в Исполсовете.

    Касательно финансовой стороны российского участия в ОЗХО, дипломат подчеркнула, что выплата регулярного взноса в бюджет организации является обязательством каждого государства-участника.

    В заключение Захарова добавила, что Россия будет удерживать часть своего взноса вместе с некоторыми партнерами, так как не планирует финансировать «навязанную США и их сателлитами нелегитимную «атрибутивную» группу по расследованию и идентификации, ведущую незаконную деятельность в интересах «коллективного Запада».

    Ранее МИД заявил об удержании части взноса в ОЗХО для созданного США комитета.

    22 декабря 2023, 21:48
    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»

    Херш: США подготовили подрыв «Северных потоков» до начала СВО

    Херш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»
    @ Imago Images/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские власти начали подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала спецоперацию на Украине, заявил журналист из США Сеймур Херш.

    Тайная миссия в Балтийском море начала готовиться «за недели» до начала СВО на Украине, приписанные к миссии американцы полагали, что целью было убедить российского лидера Владимира Путина «не вторгаться», указал Херш в статье на платформе Substack, передает РИА «Новости».

    После начала СВО американской команде в Норвегии поступил приказ «продолжить работу и найти способ довести ее до конца». Диверсию подготовили к концу мая 2022 года, но ее отложил без объяснения причин президент США Джозеф Байден, добавил Херш.

    Приказ Байдена об исполнении подрыва поступил в сентябре 2022 года, три из четырех веток трубопровода уничтожили после того, как бомбы активировались с помощью низкочастотного сонара.

    Время было выбрано не случайно, момент был «нацелен» на канцлера ФРГ Олафа Шольца, продолжил исследователь. В ЦРУ у некоторых сложилось впечатление, что Байден опасался возможности того, что «Шольц мог дать слабину» перед приближением зимы.

    До этого Херш заявлял, что Шольц был осведомлен о планах США по взрыву «Северных потоков».

    Коментарии (42)
    22 декабря 2023, 15:41
    В США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена

    Белый дом: Указ Байдена затронет российскую продукцию, которая подверглась обработке за пределами РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Указ президента США Джо Байдена, который он подпишет в пятницу, коснется российской продукции, подвергшейся тем или иным изменениям за рубежом, это касается, в том числе, алмазов, сообщила представитель администрации США высокого ранга.

    В соответствии с документом, соответствующие ведомства смогут принимать меры, необходимые для введения запретов на продукцию, которая была произведена в России, но была в значительной степени подвергнута изменениям за ее пределами, передает ТАСС.

    Она уточнила, что Евросоюз также намерен ввести ограничения против российских алмазов.

    Кроме того, указ Байдена будет предусматривать возможность введения санкций против финансовых институтов, которые, по мнению американской стороны, осуществляют транзакции в интересах ОПК России.

    Ранее сообщалось, что конгресс попросил помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана отказаться от потолка цен на российскую и ужесточить санкции против энергетического сектора РФ.

    Коментарии (22)
    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

    Коментарии (37)
    22 декабря 2023, 08:58
    В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов.

    Ранее The New York Times, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками о конфискации активов российского Центробанка на сумму более 300 млрд долларов, для передачи Украине в качестве военной помощи.

    По словам Шеремета, воровство в особо крупных размерах российской госсобственности заставляет общество идти на зеркальные меры. Депутат добавил, что чужого России не надо, но ей просто не оставляют выбора. Он предложил в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, позволяющую принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США, передает РИА «Новости».

    Также Шеремет предложил автоматически признать всех, кто посягнет на российскую государственную собственность, преступниками и объявить в международный розыск.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

    Коментарии (27)
    21 декабря 2023, 13:56
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины

    Политолог Рар: На Западе стали понимать, что помощь Украине не приведет к поражению России

    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    На Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, хотя начинают осознавать переоценку возможностей Украины. В высказывании президента Франции Эммануэля Макрона слышится понимание о том, что скоро будут нужны мирные переговоры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины.

    «Запад медленно начинает осознавать переоценку военных возможностей Украины. Там понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Украины. Даже начались разговоры о принятии страны в ЕС и НАТО без утерянных территорий», – подчеркнул собеседник.

    «Но поскольку на Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, соответствующие решения откладываются. Например, в Германии особенно упорно надеются на то, что у Украины может еще что-то получиться. Однако в высказывании французского президента Макрона уже проявляется понимание, что в 2024 году сторонам нужно будет садиться за стол переговоров», – резюмировал Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (15)
    23 декабря 2023, 06:54
    Россия обвинила США в размежевании мирового рынка

    Посол Антонов обвинил США в усиливающемся из-за санкций размежевании мирового рынка

    Россия обвинила США в размежевании мирового рынка
    @ Pavel Bednyakov/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США «как будто не понимают или не хотят понимать», что своими санкциями усиливают искусственное размежевание мирового рынка, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, заявил, что американские «стратеги никак не угомонятся даже накануне рождественских каникул» и хотят показать «пресловутое стремление нанести России стратегическое поражение», в том числе в экономике.

    Хотя США предпринимают безуспешные попытки помешать развитию российского «нацхозяйства» и специальной военной операции на Украине, основная часть объявленных минфином санкций нацелена на третьи страны, сказал Антонов. Он обвинил Вашингтон в попытках запугать партнеров России и прервать их «взаимовыгодные связи», ставя под угрозу «статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов».

    Кроме того, американские «санкционные фантазии» препятствуют возможности вернуться ко «взаимоуважительному диалогу между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», заявил посол.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса России.

    Коментарии (18)
    21 декабря 2023, 13:20
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине

    Политолог Лукьянов: Вряд ли у США есть план развития Украины без финансовой помощи

    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Изменение риторики западных политиков обусловлено текущей ситуацией в мире. Госсекретарь США Блинкен успокаивает ЕС и Украину в условиях застрявшей в американском Конгрессе помощи. Макрон же традиционно говорит много ярких фраз, за которыми не следуют дела. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее в Париже допустили приглашение президента России Владимира Путина во Францию.

    «Меняется ситуация и, как следствие, меняется отношение к ней», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай. По его мнению, к риторике западных политиков следует относиться очень осторожно.

    Собеседник напомнил, что вопрос финансовой помощи Украине «застрял в Конгрессе, и администрация Байдена пока ничего с этим сделать не может». Поэтому госсекретарь США пока выступает с успокоительными речами, указал Лукьянов. «Блинкену важно убедить Киев и Европу в том, что Вашингтон сможет найти решение, якобы у них есть способы и возможности, а также то, что ситуация не фатальна», – пояснил политолог.

    При этом Лукьянов усомнился, что у США есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. «На мой взгляд, Вашингтон безуспешно пытается предпринять усилия по разрешению текущих противоречий», – считает собеседник.

    Аналогичная ситуация и с европейцами, добавил Лукьянов. Макрона он описал выражением «язык без костей». «Президент Франции говорит массу разных ярких фраз, за которыми ничего не стоит и из которых ничего не следует. И его заявления о возможности приглашения Путина во Францию из этой категории», – указал он.

    «Вместе с тем для европейцев очевидна надвигающаяся проблема: если в США действительно возникнет существенное торможение помощи Украине, то для Европы развитие событий станет близким к катастрофическому сценарию. И европейские чиновники не знают, что с этим делать. Взять на себя финансирование и помощь Киеву они не могут. Поэтому и звучат заявления о необходимости искать новые возможности», – детализировал политолог, отметив, что европейцы пока действуют в пожарном режиме – «что горит, то и тушим».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность приглашения президента России Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, позднее он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, «усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страна сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (5)
    22 декабря 2023, 00:20
    США захотели представить России предложение по обмену заключенными

    Кирби: США могут представить России новое предложение по обмену заключенными

    Tекст: Вера Басилая

    США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что США не готовы говорить о каком-то прорыве по обмену заключенными, но усердно работают над новым предложением, которое помогло бы вернуть американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича из России, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена Уилана и Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2023, 18:02
    США запретили импорт рыбы и краба из России
    США запретили импорт рыбы и краба из России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское министерство финансов приняло решение ввести запрет на импорт лосося, трески, минтая и краба, а также полученной при их обработке продукции.

    Под запрет в соответствии с указом президента США Джо Байдена об импорте попали лосось, треска, минтай и краб, «которые были полностью или частично получены в Российской Федерации или добыты в водах под юрисдикцией РФ или судами под российским флагом независимо от того, были ли эти рыба, морепродукты и приготовленные из них продукты включены или в значительной степени подвергнуты процессу переработки в другой продукт за пределами РФ», говорится в заявлении Минфина США, передает ТАСС.

    Ранее в США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена.

    Коментарии (53)
    21 декабря 2023, 21:48
    США договорились с Данией о размещении войск на ее территории
    США договорились с Данией о размещении войск на ее территории
    @ US Army/Sgt. Mike MacLeod

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подписали в Вашингтоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

    Соглашение позволит США размещать войска и военную технику на территории Дании в краткосрочной и долгосрочной перспективе в течение 10 лет, передает ТАСС.

    Вашингтон также получит доступ к трем датским военно-воздушным базам. Госсекретарь США отметил вклад Дании в помощь Украине.

    Ранее США подписали аналогичное соглашение с Финляндией. Напомним, в Швеции заявили о готовности предоставить США доступ к военным базам.

    Коментарии (9)
    22 декабря 2023, 20:37
    США заблокировали в СБ ООН поправку России о прекращении огня в Газе
    США заблокировали в СБ ООН поправку России о прекращении огня в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты в пятницу применили вето к поправке России по резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа.

    Россия предложила в поправке призвать к срочной приостановке военных действий для обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа в регион, сказал российский постпред при Организации Василий Небензя, передает ТАСС.

    США заблокировали российскую поправку к резолюции. При этом СБ ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции по облегчению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За нее проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались.

    Для принятия резолюции нужна поддержка девяти членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ не должен выступать против.

    Коментарии (7)
    22 декабря 2023, 11:10
    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист Васильев: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России
    @ STT-Lehtikuva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    США заключают двусторонние военные соглашения со странами Скандинавии и Финляндией, так как это позволяет им действовать в обход бюрократии НАТО и увеличить свое влияние на Северную Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Васильев. Ранее Вашингтон подписал оборонные соглашения с Копенгагеном, Хельсинки и Стокгольмом.

    «Существует несколько причин для заключения двусторонних военных соглашений между США и странами Северной Европы. Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

    «Иными словами, двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двусторонние соглашения», – акцентирует эксперт.

    Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

    Напомним, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

    Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства – это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

    Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых, вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых, вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

    «Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

    Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

    Напомним, в декабре схожие двусторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

    Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), и при этом все они входят в НАТО (кроме Швеции, но это вопрос времени) текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

    Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

    На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.

    Коментарии (6)
    23 декабря 2023, 11:04
    МИД заявил об удержании части взноса в ОЗХО для созданного США комитета

    Представитель МИД Захарова заявила об удержании части взноса в ОЗХО для созданного США комитета

    Tекст: Александра Юдина

    Россия совместно с некоторыми другими странами намерена удержать часть взноса, который отводится секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной Соединенными Штатами группы по расследованию и идентификации, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, обязательством каждой участницы Конвенции о запрещении химического оружия является предоставление регулярного взноса в бюджет ОЗХО, передает РИА «Новости».

    В этой связи, как пояснила Захарова, Россия совместно с некоторыми партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной Группы по расследованию и идентификации.

    Напомним, в ноябре Россию исключили из Исполнительного совета ОЗХО.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 21:48
    Байден назвал Трампа мятежником

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден назвал экс-главу государства Дональда Трампа «мятежником» за поддержку штурма Конгресса 6 января 2021 года.

    Отвечая на вопрос, считает ли Байден Трампа «мятежником», он ответил, что «это очевидно», передает ТАСС. «Он определенно поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», – сказал Байден.

    Напомним, Трампу были предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.

    Коментарии (3)
    21 декабря 2023, 22:26
    США начали переговоры об использовании российских активов для Украины

    NYT: США начали переговоры об использовании российских активов для военной помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена, столкнувшаяся с нежеланием Конгресса выделять деньги Киеву, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины, сообщили источники The New York Times.

    Издание пишет, что Белый дом «тихо сигнализирует» о своей поддержке использования замороженных российских средств. Речь идет о 300 млрд долларов, при этом США оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию представить стратегию к 24 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на NYT.

    При этом Германия, Италия и Франция опасаются передавать российские активы, в то время как в США находится лишь небольшая  их доля.

    Как пишет издание, ЕС предлагает задействовать другой план, предполагающий изъятие прибыли, которую извлекает Euroclear от хранения российских активов.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов пообещал симметричный ответ Европе на конфискацию российских активов.

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