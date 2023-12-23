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В России утвердили новые правила сдачи экзаменов на водительские права
Новые правила сдачи экзаменов на выдачу водительских прав утвердили в России, они вступят в силу с 1 апреля следующего года.
Согласно новым правилам, закрепляется требование сдавать теоретический экзамен всем желающим получить российские водительские права на основании иностранных водительских удостоверений категории А – мотоциклы, В – легковые машины и подкатегорий, М – мопеды, скутеры, легкие квадроциклы и ВЕ (легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг) и подкатегорий А1 и В1 – легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклами, передает ТАСС.
Водителям грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) будет необходимо сдавать теоретический и практический экзамен, а водители автобусов должны иметь стаж управления легковым авто или грузовиком сроком минимум год.
Кроме того, в случае истечения срока действия паспорта, медицинского заключения, неявки заявителя для проведения экзамена или получения прав, отказа фотографироваться при оформлении российских прав проведение экзаменов и выдача могут быть приостановлены.
Согласно еще одному нововведению, выдача российских водительских удостоверений на основании прав, выданных в Белоруссии, гражданам России и гражданам Белоруссии будет производится без проведения экзаменов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав после их лишения.