В России утвердили новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Tекст: Александра Юдина

Согласно новым правилам, закрепляется требование сдавать теоретический экзамен всем желающим получить российские водительские права на основании иностранных водительских удостоверений категории А – мотоциклы, В – легковые машины и подкатегорий, М – мопеды, скутеры, легкие квадроциклы и ВЕ (легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг) и подкатегорий А1 и В1 – легкие мотоциклы, трициклы и квадрициклами, передает ТАСС.

Водителям грузовиков и автобусов (категории С, D, CE, DE) будет необходимо сдавать теоретический и практический экзамен, а водители автобусов должны иметь стаж управления легковым авто или грузовиком сроком минимум год.

Кроме того, в случае истечения срока действия паспорта, медицинского заключения, неявки заявителя для проведения экзамена или получения прав, отказа фотографироваться при оформлении российских прав проведение экзаменов и выдача могут быть приостановлены.

Согласно еще одному нововведению, выдача российских водительских удостоверений на основании прав, выданных в Белоруссии, гражданам России и гражданам Белоруссии будет производится без проведения экзаменов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав после их лишения.

