VK вместе с артистами и блогерами запустила новогоднюю благотворительную акцию «Доброе чудо»

Звезды вместе с пользователями ВКонтакте помогут пожилым людям, детям с заболеваниями печени и людям, которые перенесли инсульт.

Хедлайнерами проекта стали Клава Кока, Екатерина Иванчикова (IOWA), Тося Чайкина и Артем Waterfork, которые поддерживают фонды «Дари еду», «РЭЙ», «Жизнь как чудо», ОРБИ, а VK удваивает каждое пожертвование, сделанное пользователями в течение акции, говорится в сообщении на сайте компании.

«В преддверии Нового года многие стремятся стать лучше и делать добрые дела. Но важно, чтобы помощь была эффективной и действительно решала социальные проблемы. Мы призываем своих подписчиков поддерживать системные проекты проверенных благотворительных фондов вместе с VK Добром, даже небольшая сумма или распространение информации о благотворительных акциях помогут изменить к лучшему жизнь тех, кому сейчас непросто», – поделилась мнением об акции Екатерина IOWA.

К участию в проекте присоединились блогеры и инфлюенсеры: Елена Юлкина, Лиза Лукашева, Мари Добро, Дан Подлецкий и другие. Российские звезды предложат пользователям сделать пожертвование в один из фондов в новом мини-приложении VK Добра и рассказать об этом своим подписчикам ВКонтакте. Каждый пользователь, который поддержал сбор и поделился ссылкой, получит ответный лайк от артиста-хедлайнера.

Новогодняя акция продлится с 22 декабря до 9 января 2024 года.

VK Добро – сервис для умной и честной благотворительности, созданный VK в 2013 году. Он помогает пользователям участвовать в благотворительных проектах по всей России и делает благотворительность проще и доступнее. В 2023 году VK Добро запустил мини-приложение ВКонтакте, где можно легко и без комиссии сделать донат в один из 277 фондов и поделиться информацией об этом на своей странице ВКонтакте.