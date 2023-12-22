Киргизия сменила государственный флаг

Президент Киргизии Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны

Tекст: Денис Тельманов

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон… который был принят Жогорку Кенешем (парламентом) 20 декабря 2023 года», – приводит РИА Новости заявление представителя пресс-службы президента.

Отмечается, что речь идет об изменениях в закон «О государственных символах Кыргызской Республики». Волнообразные лучи, которые расположены на флаге вокруг центрального круга, символизирующего тундука – навершие юрты, – станут прямыми. По мнению инициаторов изменений, прямые лучи больше похожи на солнечные.

При этом многие пользователи соцсетей выступили категорически против изменения государственного символа.

Ранее сообщалось, что парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении государственного флага.