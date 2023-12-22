Выборы-2024: Участие в выборах – вклад каждого в поддержание творческого климата в России

Музыкант Игорь Бутман: Только на выборах можно цивилизованно выразить свою политическую позицию

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В демократическом государстве источник власти – это народ. И чтобы в стране все было так, как мы хотим, если мы верим нашему кандидату и готовы за него голосовать, то на выборы однозначно надо идти. А те, кто игнорируют голосование, не отличаются верой ни в себя, ни в людей, ни в Россию. Я в этом убежден», – сказал Игорь Бутман, народный артист России, саксофонист, член Высшего совета партии «Единая Россия».

«У меня есть друзья-музыканты в США. И когда там выбрали Трампа, я спросил у своего товарища, будут ли они протестовать. На что он мне ответил, что свой протест он отразил на выборах, отдав голос за другого кандидата. И мне это кажется разумным, ведь только так можно цивилизованно выразить собственную политическую позицию и выбрать путь развития государства», – добавляет он.

«Мой кандидат – Владимир Путин, и могу сказать, почему. За годы его президентства мы видим развитие во всех отраслях и сферах жизни. Так, например, в музыкальной индустрии прогресс просто ошеломительный. Это видно и по тем людям, которые приходят сейчас в музыкальные школы, какие таланты растут, как они выступают, уровень музыкального образования, которое дается в России, тоже впечатляет», – напомнил собеседник.

«А какие по всей стране проходят концерты, джазовые фестивали, музыкальные постановки. Все это мы имеем благодаря тому, что в России хороший творческий климат. А он, среди прочего, иллюстрирует стабильность страны», – резюмировал музыкант.