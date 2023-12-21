Депутат: Путин на заседании Совета по нацпроектам задал новый управленческий стандарт

Депутат Наумов: Любой нацпроект должен быть нацелен на сбережение народа

Tекст: Андрей Резчиков

«Логика новых национальных проектов заключается в их определенной трансформации внутри долгосрочных стратегий до 2030 и, возможно, до 2036 года. Демография, очевидно, теперь станет сквозным сюжетом к любому нацпроекту – к здравоохранению, образованию и всему остальному. Я убежден, что сбережение нашего народа будет центральным вопросом в течение ближайших десятилетий. Любой нацпроект должен в приоритете давать ответ на вопрос, что такое сбережение нации», – считает Станислав Наумов, зампредседателя думского комитета по экономической политике.



По его словам, прямо в ходе заседания Совета Путин на личном примере продемонстрировал, как забота и внимание к человеку могут быть важнее любого совещания. Наумов напомнил, что президент прервал заседание, чтобы побеседовать по телефону со школьницей из Петербурга, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний».

«Любое будущее имеет свое олицетворение. Понятно, что для нас всех будущее – это дети. Когда любое решение можно соотнести через судьбу одного человека, это всегда вызывает гораздо большее понимание, доверие и поддержку. Смысл нацпроектов состоит как раз в том, чтобы не просто раздать всем всего понемножку, а в том, чтобы вовлечь в процесс людей, которые хотят этих перемен, использовать их желания, чаяния, мечты. Это новый управленческий стандарт – включать в любой процесс конкретного человека», – считает Наумов.



По мнению собеседника, правительство в целом получило от президента очень хорошую оценку за реализацию нацпроектов, несмотря на то, что свои коррективы внесла пандемия и санкции против российской экономики. «Дальше важно детально проанализировать, чего не хватило на региональном уровне, потому что со стороны федерального центра выделялись все необходимые ресурсы. Иногда, к сожалению, у региональных властей не хватало возможностей, чтобы пересмотреть приоритеты и не ограничиваться текущими задачами», – подчеркнул депутат.



В четверг глава государства по видео связи провел заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин считает, что по итогам года Россия достигла значительных успехов по ряду направлений, в частности, внешний долг сократился на треть, а уровень бедности и детской смертности в 2023 достигнет исторического минимума.



«При этом напомню: все наши решения и действия по развитию экономики и созданию новых рабочих мест, благоустройству городов и поселков, улучшению экологии, развитию систем здравоохранения, образования, культуры, занятий спортом объединены главной целью – это сбережение нашего народа, повышение благополучия российских семей, семей с детьми, конечно, прежде всего, защита здоровья людей», – сказал Путин.

По словам президента, в 2023 году удалось сохранить финансирование, предусмотренное на нацпроекты. По некоторым направлениям проведено даже опережающее финансирование для раннего достижения целей. Тем не менее, горизонт планирования следует расширить до 2036 года и запустить нацпроекты в обновленном формате, считает глава государства.



Заседание Совета по нацпроектам Путин внезапно прервал, чтобы пообщаться со школьницей, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Президент назвал звонок 13-летней Ксении Мазневой не менее важным делом, чем работа Совета.



«Мы с вами занимаемся очень важным делом, но есть не менее важные дела. Например, все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Я должен отлучиться на несколько минут и узнать, как идут дела у Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей», – сказал Путин.

Вместе с телеведущей Первого канала Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с Путиным в телефонном разговоре.