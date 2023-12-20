Песков: Грипп не повлияет на проведение выборов президента в России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Какое-то влияние на выборы... не думаю, что может об этом идти речь. Если помните, у нас выборы и во время ковида проводились – и ничего», – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что в Кремле не намерены вводить масочный режим на фоне роста заболеваемости, но принимать меры предосторожности нужно.

Представитель Кремля пояснил, что для обеспечения эпидемиологической безопасности президента Владимира Путина делается все, что необходимо.

Также Песков призвал не относиться к сезонным заболеваниям как к «неожиданному снегу в декабре». Он напомнил, что до пандемии коронавируса все в России болели каждую зиму простудами и гриппом, после ковида эта тенденция сохранилась.

«Такой сезон, особенно для нашего климата», – отметил он.