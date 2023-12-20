  • Новость часаПесков счел абсурдным процессом поиск формулы мира на Украине без участия России
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    20 декабря 2023, 13:12

    Песков: Грипп не повлияет на проведение выборов президента в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ не затронет президентские выборы в стране, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Какое-то влияние на выборы... не думаю, что может об этом идти речь. Если помните, у нас выборы и во время ковида проводились – и ничего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле не намерены вводить масочный режим на фоне роста заболеваемости, но принимать меры предосторожности нужно.

    Представитель Кремля пояснил, что для обеспечения эпидемиологической безопасности президента Владимира Путина делается все, что необходимо.

    Также Песков призвал не относиться к сезонным заболеваниям как к «неожиданному снегу в декабре». Он напомнил, что до пандемии коронавируса все в России болели каждую зиму простудами и гриппом, после ковида эта тенденция сохранилась.

    «Такой сезон, особенно для нашего климата», – отметил он.

    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (96)
    20 декабря 2023, 05:54
    Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмину России поручено создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности открытого акционерного общества «Севернефтегазпром», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Трейдинг», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Девелопмент», передает РИА «Новости».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные долям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад правительство установило предел цены для Газпрома на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил Газпрому покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий, с которыми газ добывается на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.


    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 14:43
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не могла сдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как они сделали с Европой.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация на Украине разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.

    Коментарии (14)
    19 декабря 2023, 15:12
    Путин: США специально втянули Россию и Европу в конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «Они (США) специально втащили нас и Европу в этот конфликт, добились в этом смысле своих целей: «растащили» Россию и Европу. Сейчас они перекладывают на Европу бремя финансовой ответственности и платежи, а безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Многие европейцы начинают понимать, что США эксплуатируют их в своих интересах, поэтому в самой Европе «начинается определенный сдвиг», заявил Путин.

    «И в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения, они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге», – констатировал российский президент, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Запад после распада СССР работал над разложением России.

    Коментарии (22)
    19 декабря 2023, 14:41
    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать

    Президент: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины после 2014 года, вынудив Россию отвечать

    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны вели себя «по беспределу» в ситуации с Украиной после 2014 года, чем вынудили Россию ответить, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, Запад в некотором смысле «переиграл» Россию в ситуации с Украиной после 2014 года, передает ТАСС.

    Путин заметил, что западные представители не пошли на реализацию «Минска-2», а фактически развязали на Украине войну.

    «Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили», – рассказал глава российского государства, добавив, что на Западе тем временем за этим с удовольствием наблюдали.

    Путин подчеркнул, что Россия не могла отдать США «исконно российские» территории и смотреть, как они «чавкают, съедая все подряд».

    «Штаты оторвали, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? Это наша, исконно российская территория. Мы не могли так поступить», – отметил он.

    Российский лидер подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет неприемлемым для России в любой исторической перспективе.

    Путин подчеркнул, что втягивание Киева в НАТО является одной из целей Запада.

    «Мне так все время говорят: ну, сейчас чего ты боишься, сейчас же мы их не возьмем. Я говорю: сейчас. А завтра? С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через десять, даже через 15 лет это неприемлемо», – заключил он.

    Коментарии (28)
    20 декабря 2023, 02:47
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    @ Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин является геополитическим победителем 2023 года, а американский предприниматель Илон Маск – бизнесменом года, заявил обозреватель Джеральд Бейкер.

    Бейкер заявил, что «не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Обозреватель указал, что нынешняя позиция Путина «неизмеримо сильнее, чем год назад». Подчеркивается, что «хваленое контрнаступление Киева застопорилось», а российская экономика смогла устоять под давлением Запада. По мнению Бейкера, «европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает», передает РИА «Новости».

    Комментируя положение Маска, Бейкер заявил: «Возможно, его затея с Twitter/X (заблокирован в России) стоила ему целого состояния, но его основной бизнес продолжает работать».

    Напомним, Путин был включен в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time. В шорт-лист попали девять человек, включая короля Британии Карла III и председателя КНР Си Цзиньпина. В результате человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт.

    Американское издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину «Разрушителем года», потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики.

    Коментарии (12)
    19 декабря 2023, 14:53
    Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство жителей западной части Украины хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Польши, Румынии или Венгрии, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Глава государства также заявил, что, работая на постсоветском пространстве, Запад делал ставку на украинских националистов, «забыв при этом, что эти самые националисты крайние – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером», передает ТАСС.

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что польские элиты не планируют отказываться от попыток установить контроль над западными территориями Украины.

    Коментарии (7)
    19 декабря 2023, 18:40
    Путин: Россия не может вести себя как временщики на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в Министерстве обороны.

    «Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии. Кроме них на выставке также демонстрировались новые медицинские сумки, укомплектованные с учетом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, санитарные автомобили.

    Коментарии (7)
    19 декабря 2023, 14:47
    Путин заявил о возможной резне в Крыму без воссоединения с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Крыму могла бы произойти резня после госпереворота в Киеве, если бы полуостров не присоединился к России в 2014 году, заявил президент Владимир Путин.

    «Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым, иначе там резню бы устроили», – сказал он, передает ТАСС.

    «Над Украиной работали отдельно, ставку, конечно же, делали на националистов, забыв при этом, что эти самые крайние националисты – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. И, ничтоже сумняшеся, позволили украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев, таких, как Бандера и иже с ним», – добавил Путин

    Мы сделали все на протяжении десятилетий, все, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что это братский народ. Но противник вел себя по-другому. Россия в политическом плане, конечно, все это тоже хорошо знают, делала упор на юго-восток. Почему? Потому что это российские исторические регионы, там проживают русские люди фактически, чтобы у них там ни стояло в паспорте», – указал глава российского государства.

    По словам Путина, если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских соглашений, то на Украине все постепенно бы «срослось».

    «Если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей [Минских соглашений], я думаю, искренне говорю, постепенно бы все срослось», – сказал президент.

    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 15:52
    Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года
    Путин: Запад «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад в определенном смысле «переиграл» Россию в ситуации вокруг Украины после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «Но они (Запад – прим. ВЗГЛЯД) не пошли на это (реализацию «Минска-2» – прим. ВЗГЛЯД), они сразу же развязали там фактически войну, прямо в 2014 году. <…> Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить», – приводит слова Путина ТАСС.

    «Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по беспределу просто. В 2014 году совершили госпереворот, и все, и пошли, и дальше пошли по этому беспределу. Ну просто вынудили нас отвечать на этот беспредел», – пояснил глава Российского государства.

    «Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», – указал президент.

    Ранее Путин заявил, что в Крыму в 2014 году могла начаться резня, если бы полуостров не присоединился к России.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 15:35
    Путин: Россия готова договариваться по Украине исходя из собственных интересов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова договариваться с западными странами по украинскому вопросу, но только исходя из собственных интересов, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «И на Украине, те кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться, пусть договариваются, но только мы будем делать это [исходя] из наших интересов», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее в ходе заседания коллегии министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала СВО потеряла более 383 тыс. человек убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, БМП и БТРов, 553 самолета.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 00:28
    Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России

    Путин призвал спецслужбы жестко пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России

    Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин в поздравлении сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности заявил о необходимости «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что День работника органов безопасности демонстрирует уважение народа России к людям, которые стоят на страже ее суверенитета и конституционного строя. Как заявил Путин, сотрудники органов безопасности «защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий».

    В истории их работы «много славных и героических страниц», сказал президент. В связи с этим он поблагодарил ветеранов, которые «достойно защищали Родину от внутренних и внешних угроз».

    Путин выразил благодарность сотрудникам ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ, которые в условиях «серьезных вызовов» демонстрируют высокий профессионализм и слаженную работу. Глава государства отметил работу по контрразведывательному обеспечению специальной военной операции и защите населения новых регионов России.

    Путин подчеркнул, что при поддержке Запада украинские власти фактически встали на путь государственного терроризма. «Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», – заявил Путин.

    Он призвал активизировать борьбу с терроризмом на всех направлениях, применяя «широкий комплекс технических и оперативных возможностей». Кроме того, президент указал на необходимость повышенного внимания к охране границ, «особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Путин считает важным предоставить «всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов».

    Также президент заявил о важности усилить работу «по всем другим ключевым направлениям»: борьбе с экстремизмом, коррупцией и информационными угрозами; защите гостайн и экономических интересов страны; обеспечению работы компаний и предприятий.

    Путин указал на необходимость «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в России, а также попытки «нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее».

    Как заявил президент, «у органов безопасности нет простых задач», но есть все возможности, чтобы защитить безопасность России. Он заявил: «Уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит, добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России и нашему великому народу».

    Напомним, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с началом кампании по выборам президента.

    Коментарии (2)
    20 декабря 2023, 06:59
    Байден назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Байден увидел «много общего» между Москвой и Мар-а-Лаго и назвал Путина и Трампа «старыми приятелями»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье бывшего президента США Дональда Трампа) есть много общего.

    Байден сказал, что Трамп «на выходных поддержал своего старого приятеля Путина» и «даже процитировал его». Как заявил президент США, «это неудивительно», передает РИА «Новости».

    Речь идет о высказывании Трампа о том, что «политически мотивированное преследование оппонентов» в США «очень хорошо для России», так как демонстрирует «загнивание американской системы». В связи с этим, отметил Трамп, США лишаются возможности «притворяться учителем демократии».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что преследование Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.


    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 19:00
    Эксперт объяснил мотивы выдвижения Слуцкого в президенты

    Политолог Мартынов: Выдвижение Слуцкого в президенты – маркер политической нормальности России

    Эксперт объяснил мотивы выдвижения Слуцкого в президенты
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на внешнеполитические вызовы, России нет причин менять обычный порядок политической жизни, никто не отменял стремление партий накопить политический капитал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Во вторник съезд ЛДПР выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России.

    «Конечно, выборы у нас пройдут в нестандартной ситуации, учитывая СВО и внешнеполитические вызовы. С другой стороны, у нас нет причин менять обычный порядок политической жизни. Партии продолжают свою работу. Поэтому выдвижение Слуцкого – это один из маркеров нашей общественно-политической нормальности», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Понятно, что кампания будет носить референдумный характер. Но никто не отменял стремление партий накопить политический капитал для следующих выборов в Госдуму. Это особенно актуально для молодых партий вроде «Новых людей», потому что они получают шансы продвинуть свои идеи. Поэтому победа на выборах – это не единственная составляющая электорального процесса», – заметил он.

    Эксперт также напомнил о слухах, «мол, в России отменят выборы или перенесут». «Но мы же не Украина. Мы соблюдаем Конституцию. При этом, несмотря на разнонаправленность партий, ключевые политические силы сходятся в главном по вопросам суверенитета России. Никто не собирается использовать выборы для раскола общества», – добавил политолог.

    При этом, считает политолог, не все партии намерены выдвинуть своих кандидатов. «Например, по моим прогнозам, «Справедливая Россия» просто поддержит Путина. А вот «Новые люди», я уверен, представят своего кандидата. Им это просто необходимо. Ну и КПРФ, вероятно, снова выдвинет Геннадия Зюганова», – резюмировал Мартынов.

    Во вторник ЛДПР выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Решение было принято на внеочередном XXXV съезде ЛДПР. Слуцкий заявил, что ЛДПР стремительно становится стержневой партией России и продолжит укреплять свои позиции. По его словам, участие в президентской кампании будет этому способствовать.

    В понедельник действующий президент России Владимир Путин подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Он идет на выборы самовыдвиженцем.

    Напомним, Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

    Коментарии (7)
    19 декабря 2023, 14:49
    Путин: Запад после распада СССР работал над разложением России

    Tекст: Валерия Городецкая

    После распада СССР страны Запада прилагали усилия для разложения России, в том числе работая с «пятой колонной», заявил глава государства Владимир Путин.

    «Сразу же после распада СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей «пятой колонной», вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Кроме того, западные страны прилагали усилия для разложения России «и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами», заявил глава государства. Запад также старался растащить вновь образованные независимые государства на постсоветском пространстве, указал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад продолжает гибридную войну против России.

    Коментарии (3)
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      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

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