Захарова отреагировала на слова Зеленского о русском: Он не лукавит

Захарова объяснила заявление Зеленского о непонимании русского языка

Tекст: Елизавета Шишкова

«Он абсолютно не лукавит. <…> Язык – это то, что позволяет расширять твой кругозор, более оперативно получать информацию. Чем же тут гордиться, если, как он сказал, он забыл язык, не помнит, не понимает. Что здесь является предметом гордости?» – задалась вопросом дипломат в эфире программы на радио Sputnik.

При этом, подчеркнула Захарова, это заявление рассчитано на людей, в «которых национализм вытеснил все остальное: нравственность, мораль, даже прагматику». По ее словам, это пещерный национализм, на уровне привитого инстинкта.

Захарова добавила, что Зеленскому требуется не только переводчик.

«Я не беру на себя смелость ставить какие-то диагнозы, но это же очевидные вещи», – заключила она.

Напомним, Зеленскому на пресс-конференции перевели вопрос, заданный на русском языке. Вопрос президент Украины дослушал, сняв наушник, но ответил на украинском языке.