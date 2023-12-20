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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    20 комментариев
    20 декабря 2023, 08:59

    Житель Хабаровского края осужден за госизмену

    Суд в Хабаровском крае приговорил местного жителя за госизмену к 9,5 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима.

    Как установил суд, житель Хабаровского края связался с Минобороны Украины для передачи данных о военных объектах России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по краю.

    Хабаровский краевой суд, признав его виновным в совершении инкриминируемого преступления по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме шпионажа), назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев.

    В 2023 году в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что осужденный через Сеть связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины для передачи сведений о военных объектах МО Россиии, дислоцированных на территории Хабаровского края. Эти объекты могли быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотниками.

    Напомнрим, 18 декабря ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене.

    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

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    19 декабря 2023, 16:25
    Охлобыстин рассказал об отчаянном положении Смольянинова за рубежом
    Охлобыстин рассказал об отчаянном положении Смольянинова за рубежом
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Артур Смольянинов (признан в России иноагентом) находится в отчаянном положении, об этом заявил его крестный отец, актер Иван Охлобыстин.

    Охлобыстин, комментируя выпады крестника в его адрес, заявил, что Смольянинов – хороший человек, он просто говорит то, «чего там от него ждут», передают «Аргументы и факты».

    «Это его слабость – он говорит то, чего там от него ждут. Он в отчаянном положении и никому там, за границей, особо не нужен», – заявил Охлобыстин.

    Актер полагает, что «гонор» Смольянинова может привести к тому, что он станет нежелательной персоной и за рубежом. «Пока он еще придерживается некоторых приличий, его терпят. Терпеть его так, как здесь терпели, там не будут», – заключил он.

    Ранее стало известно, чем зарабатывает уехавший из России актер Смольянинов.

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    19 декабря 2023, 19:14
    Многодетная семья из Германии сбежала в Россию от ювенальной полиции
    Многодетная семья из Германии сбежала в Россию от ювенальной полиции
    @ mvdmedia.ru

    Tекст: Кристина Цыцура

    Многодетная семья из Германии покинула страну и отправилась в Россию, скрываясь от угроз полиции изъять детей, сообщили в МВД России.

    Мать, отец и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. «По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА «Новости».

    Иностранцы после обращения получили свидетельства, дающие право получения временного убежища. По словам матери, после оформления документов германской стороной, все члены ее семьи планируют переехать в Россию.

    Ранее президент России Владимир Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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    19 декабря 2023, 21:24
    Шендерович: НАТО должно было разбомбить Россию в 2014 году
    Шендерович: НАТО должно было разбомбить Россию в 2014 году
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Североатлантический альянс должен был ударить по России еще в 2014 году и имел на это полное право, считает публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом).

    Шендерович сделал данное заявление в ходе своего выступления на YouTube-канале одного из проектов Ходорковского (признан иноагентом). Ведущая онлайн-шоу напомнила, что восемь лет назад США рассекретили документ, в котором был список целей Вашингтона для ядерного удара, если бы в 1950-х разразилась война между СССР и США. Она поинтересовалась у Шендеровича, может ли такой список существовать сейчас.

    «Ну список, безусловно, есть уже давно. Полагаю, что после мюнхенской речи Путина в 2007 году. НАТО уже имело основания вернуться к рассмотрению этих объектов и его (список – прим. ВЗГЛЯД) оптимизировать, сделать более современным, актуальным. А уж после аннексии 2008 года, после 2014 года, я не сомневаюсь, что эти списки есть», – сказал он.

    Эти списки, по мнению Шендеровича, странам НАТО необходимо показать гражданам России, чтобы они знали, что они находятся в зоне опасности: «Что по вам долбанут и правильно сделают». Он сравнил российские объекты с немецкими городами Берлином и Дрезденом и немецкими заводами в Силезии, которые во время войны «сравняли с землей».

    Шендерович считает, что «НАТО, в соответствии с Будапештским соглашением 1994 года, должно было это сделать еще в 2014 году, долбануть, имело юридическое право. Более того, было обязано. Оно этого не сделало, отложили немножечко».

    В октябре прошлого года Шендерович позлорадствовал над трагедией в российском Ейске – он заявил, что погибшие при крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске якобы «заслужили» произошедшее с ними и «расплата только начинается».

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    19 декабря 2023, 12:29
    Авиаэксперт оценил решение Осло не разрешать посадку российскому самолету

    Авиаэксперт Гусаров назвал нарушением международного права запрет Осло на посадку самолета РФ с нуждавшимся в помощи пассажиром

    Авиаэксперт оценил решение Осло не разрешать посадку российскому самолету
    @ Yin Liqin/China News Service/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия должна предметно разобраться, почему Осло не разрешил посадку лайнера, когда пассажиру на борту было плохо. Сейчас это выглядит как нарушение международного воздушного права. И делают это те люди, которые твердили о верховенстве защиты прав человека, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолету из России не разрешили приземлиться в аэропорту Норвегии для помощи пассажиру с внутренним кровотечением.

    «Обязательства всех стран направлены не только на обеспечение безопасности полетов, но и на сохранение жизни пассажиров. Если человеку на борту самолета стало плохо, то, конечно, должны быть предприняты действия для того, чтобы спасти его жизнь», – отметил Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    Действия Осло, по его словам, выглядят как нарушение международного воздушного права. Однако, как считает специалист, международные организации не станут проводить каких-либо расследований инцидента.

    «К сожалению, западные чиновники, которые твердили о правах человека и о верховенстве этих норм, принимают решения, основываясь исключительно на собственной выгоде. Международные правовые нормы в отношении России нарушаются сплошь и рядом. Например, многие санкции, которые ввели в отношении российских авиакомпаний и самолетов, незаконны, но мировое сообщество не спешит исправлять ошибки», – указал собеседник.

    По мнению Гусарова, у Москвы есть несколько вариантов ответных действий на ситуацию с российским бортом. «В первую очередь нашим специалистам необходимо провести оценку инцидента, понять, действительно ли были правовые основания у Осло для отказа», – считает авиаэксперт. Следующим шагом, добавляет он, следует подать жалобу в ИКАО на нарушение тех или иных международных конвенций, если специалисты придут к мнению, что такое имело место.

    Причем ссылка на рестрикции, введенные против России, в этом случае будет неправомочна, уверен аналитик. «Разве санкции освобождают от выполнения международных обязательств? Если вы под этим подписались, то будьте любезны – выполняйте», – обратился Гусаров к западным чиновникам.

    По мнению эксперта, России также стоит проработать этот инцидент по линии МИД. «Главное, не отвечать Норвегии зеркально. В отличие от западных стран, мы остаемся в правовом поле, соблюдаем закон и свои обязательства. Сворачивать с этого пути России не стоит», – резюмировал Гусаров.

    Ранее стало известно, что самолету из России не разрешили приземлиться в аэропорту Норвегии в экстренной ситуации. Борт российской авиакомпании Nordwind Airlines совершал рейс из Москвы на кубинский курорт Варадеро 18 декабря. Через несколько часов после вылета из пункта назначения у одного из пассажиров открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

    Командир по ситуации принял решение совершить экстренную посадку для того, чтобы человеку оказали срочную медицинскую помощь. Однако, по словам пассажиров рейса, в ближайшем аэропорту Норвегии экипажу в разрешении приземлиться отказали.

    Примечательно, но чуть ранее Норвегия согласовала пролет российского борта в свое воздушное пространство из-за ситуации с пассажиром. Как пишет NRK, экстренный медицинский случай является основанием для разрешения.

    В результате инцидента российское судно было вынуждено развернуться и отправиться обратно в Москву. Из Шереметьево пассажира экстренно увезли на машине скорой помощи.

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    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (46)
    19 декабря 2023, 12:34
    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN

    Украинские военные пожаловались журналисту CNN на превосходство армии России

    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА, а также на тяжелые условия на передовой, рассказал репортер CNN Ник Уолш, прибывший на Украину.

    По его словам, по 40 российских беспилотников ежедневно атакуют окопы ВСУ, а российская РЭБ при этом глушит украинские дроны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные признались Уолшу, что несут серьезные потери и уже падают духом.

    Уолш добавил, что на Украине царит смерть, грязь, угнетают тупик и напоминания об иссякающей американской помощи: все печально и чувствуется отчаяние.

    «Раньше ВСУ не говорили о поражении, но, похоже, к этому все и идет», – подытожил журналист.

    Ранее сообщалось, что командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.

    Коментарии (11)
    19 декабря 2023, 17:28
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    ЕС объяснил беспорядки в Белграде недостатками демократии в Сербии
    @ Darko Vojinovic/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспорядки, которые прошли в Белграде после досрочных муниципальных выборов в Сербии, свидетельствуют о необходимости дальнейших реформ демократических институтов и института выборов в стране, чтобы ее можно было принять в Евросоюз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

    «Мы с обеспокоенностью заключаем, что избирательный процесс требует ощутимого улучшения и дальнейших реформ, поскольку правильное функционирование демократических институтов Сербии лежит в основе процесса присоединения Сербии к ЕС», – приводит РИА «Новости» слова из заявления Борреля. 

    Он также призвал сербское руководство обеспечить «конструктивный, инклюзивный диалог» со всеми политическими силами страны. 

    Напомним, что после проведения выборов в Сербии протестующие против их результатов сторонники движения «Сербия против насилия» напали на сотрудников Республиканской избирательной комиссии (РИК). Нападению подверглись 70-летний директор Республиканского управления статистики Миладин Ковачевич, которого побили и повалили на тротуар, несколько членов РИК и кандидаты в депутаты от блока «Сербия против насилия».

    Лидеры блока «Сербия против насилия» не признали победу Сербской прогрессивной партии на выборах в скупщину Белграда, они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку.

    Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии победила на выборах в парламент, получив свыше 47% голосов.

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    19 декабря 2023, 21:48
    Зеленскому перевели заданный на русском языке вопрос журналиста
    Зеленскому перевели заданный на русском языке вопрос журналиста
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский удивился, когда в ходе пресс-конференции переводчик начал переводить на украинский язык заданный журналистом на русском вопрос.

    «Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить (с русского на украинский)», – сказал украинский лидер, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Зеленский дослушал вопрос на русском языке, сняв наушник, но ответил на украинском.

    В августе президенту Украины Владимиру Зеленскому направили вторую по счету петицию с просьбой убрать русский язык с официального сайта главы украинского государства.

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    19 декабря 2023, 18:07
    Дальняя авиация России получит самолеты с новыми боевыми качествами
    Дальняя авиация России получит самолеты с новыми боевыми качествами
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дальняя авиация России в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты, сообщил журналистам во вторник командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш.

    По его словам, это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами. Кобылаш выразил надежду, что на следующем подведении итогов можно будет доложить, что это за техника и каким образом она выполняет задачи уже в составе командования Дальней авиации, передает ТАСС.

    Командующий отчитался, что в этом году задачи по модернизации авиационной техники и получению новой выполнены в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 оснащены новыми крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км.

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    19 декабря 2023, 14:37
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными

    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    По его словам, с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и РСЗО, передает ТАСС.

    Кроме того, Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Ранее Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных ВС России, в пять раз превышает площадь, которую занимали ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции.

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    19 декабря 2023, 21:47
    Юрист разъяснил, что делать с книгами признанного экстремистом Акунина
    Юрист разъяснил, что делать с книгами признанного экстремистом Акунина
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Несмотря на то, что писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) внесен в список террористов и экстремистов, его произведения можно свободно читать в общественных местах, хранить дома или в библиотеках, продавать, экранизировать его романы и ставить по ним пьесы, ответственности за такие действия никакой нет, сказал газете ВЗГЛЯД ученый-правовед, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    «До тех пор, пока книги Акунина не признаны экстремистскими, их можно читать в любых общественных местах, в том числе в метро, их могут хранить и выдавать для чтения библиотеки, их можно покупать и хранить дома – все, что угодно. Ответственности за это никакой нет. В частности, не запрещается продажа данной литературы на интернет-площадках и из рук в руки», – говорит Соловьев.

    Юрист подчеркивает, что порядок принятия какой-либо литературы экстремистской установлен законом о противодействии экстремистской деятельности: сначала подается соответствующий иск прокурора, проводится экспертиза, далее суд принимает решение, а затем, если произведение было признано экстремистским, информация об этом поступает в федеральный реестр. После такой процедуры все книги изымаются и конфискуются.

    «На экранизации произведений Акунина, пока они не признаны экстремистскими, также никакого запрета пока нет», – уточняет собеседник. При этом он призывает отделять положительный образ героя, который создал писатель, от самого автора.

    «Хотя, если сейчас вчитаться в некоторые произведения, то, с моей точки зрения, там можно найти уже зарождающиеся ростки русофобии, его негативного отношения к русской государственности и вообще к патриотическому движению», – считает Соловьев.

    Ранее писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили) внесли в список террористов и экстремистов, а также возбудили против него уголовное дело по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила Минюсту также внести писателя в реестр иноагентов.

    В рамках уголовного дела в издательстве «Захаров», которое имеет эксклюзивное право издавать книги Акунина о приключениях Эраста Петровича Фандорина, прошли обыски. А Московский Губернский театр (МГТ) отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману писателя, запланированные на зиму и весну.

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    19 декабря 2023, 14:43
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не могла сдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как они сделали с Европой.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация на Украине разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.

    Коментарии (14)
    19 декабря 2023, 15:07
    Шойгу сообщил об изменении тактики общевойскового боя

    Шойгу: Тактика общевойскового боя серьезно изменена, созданы подразделения штурма и БПЛА

    Шойгу сообщил об изменении тактики общевойскового боя
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тактика общевойскового боя претерпела серьезные изменения, развернуты штурмовые подразделения и подразделения БПЛА, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    По его словам, в условиях современных боевых действий серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя, созданы и развернуты штурмовые подразделения, подразделения беспилотной авиации, передает ТАСС.

    Шойгу добавил, что также были пересмотрены подходы по формированию резервов, в результате чего в каждой армии имеется свой резервный полк.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в новой мобилизации нет.

    Коментарии (14)
    19 декабря 2023, 18:24
    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, приходится воевать в условиях преимущества противника и в вооружении, и в личном составе, передает ТАСС.

    Сырский добавил, что украинские войска перешли к обороне на Купянском, Артемовском и Лиманском направлениях, в частности в районе села Синьковка Харьковской области.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшие сутки отразили восемь атак украинской армии на Купянском направлении и нанесли поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.

    Ранее репортер CNN рассказал, что солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА.

    Коментарии (7)
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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

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    Болгарию заставили смириться с российским газом

    Попытки Болгарии беззаконно заработать на российском газе по миллиарду евро в год провалились. Добилась этого Венгрия, защитив таким образом и свои интересы, и России, и, как ни парадоксально, интересы самой Болгарии. Как это произошло и почему Болгария все еще надеется вернуться к этой идее? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Украина на краю финансовой пропасти

      О необходимости «срочно» обеспечить власти в Киеве «десятками миллиардов» заявила директор МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, и без нее было понятно, что Украина находится на краю финансовой пропасти. Как велика эта пропасть? И как скоро она туда упадет?

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

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