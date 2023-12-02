Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.10 комментариев
СМИ: Исламисты решили совершить нападение на принца Гарри
Focus online: Исламисты хотят напасть на принца Гарри в поддержку ХАМАС
Органы безопасности Германии считают, что исламисты хотят напасть на сына короля Великобритании Карла III принца Гарри, потому что он символизирует «ненавистный Запад и сторонников Израиля», сообщили СМИ.
Как пишет Focus online, принц Гарри уже дважды за несколько месяцев совершал боевые миссии в Афганистане как второй пилот ударного вертолета Британии против движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и Аль-Каида* (запрещена в России), передает ТАСС.
По данным издания, неделю назад медиапортал Аль-Каиды призвал мусульманское население всего мира напасть на британскую королевскую семью, чтобы поддержать исламистское палестинское движение ХАМАС. Кроме того, предполагалось также ударить по личному составу ВВС на Западе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ