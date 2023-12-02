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    Зачем Украина мучает свое Закарпатье
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Лавров отказался «разжевать» немецкой журналистке слова об ОБСЕ
    В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
    Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине
    В России разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности
    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма
    В Минобороны назвали причины увеличения численности ВС России
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    15 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    17 комментариев
    2 декабря 2023, 12:08

    Экс-глава ЦРУ сделал заявление о российских военных

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус.

    У него состоялась презентация книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины» на YouTube-канале Washington Post, передает РИА «Новости».

    Петреус заявил, что в ходе летнего наступления Украина «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась». Причиной стала задержка вооружения, которое должны были предоставить ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России создали украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    1 декабря 2023, 22:12
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    Херш заявил о вероятных тайных переговорах Герасимова и Залужного
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия и Украина якобы ведут тайные переговоры по линии высших военачальников, чей диалог набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на анонимных чиновников США.

    В статье на платформе Substack Херш написал, что якобы обсуждается вопрос возможной фиксации границ в обмен на согласие с присоединением Украины к НАТО с рядом ограничительных условий, передает РИА «Новости».

    Как указал Херш, серьезные переговоры между Россией и Украиной быстро набрали темп. По его словам, «их движущей силой» стали два высокопоставленных генерала, которые руководят боевыми действиями – начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Он напомнил интервью Залужного журналу Economist, в котором тот признал тупиковую ситуацию на фронте. Херш добавил, что в обмен на территории рассматривается вариант, что Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с четким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.

    В Белом доме, по словам Херша, «полностью против предлагаемого соглашения». Еще одним возможным препятствием журналист называет позицию Зеленского, который настаивает на войне до победного конца и инициировал законодательный запрет на переговоры с Россией.

    «Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас». «Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», – сказал мне американский чиновник», – отметил Херш.

    Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что ситуация на поле боя говорит о том, что Украине нужно задуматься о переговорах с Россией для урегулирования конфликта. В ноябре Залужный в журнале The Economist опубликовал эссе, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны».

    Коментарии (76)
    1 декабря 2023, 17:50
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    Военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные заняли западные окраины Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли над одним из разрушенных зданий флаг России, сообщили военкоры.

    Флаг России поднят над Марьинкой, «превращенной врагом в крепость в 2014 году». Отмечается, что ВСУ пока еще продолжают удерживать позиции в северо-западной части, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».

    Уточняется, что боестолкновения в Марьинке представляют собой «бои от подвала к подвалу», поскольку все постройки полностью разрушены и укрыться негде.

    В конце ноября в Минобороны России сообщили, что ВС РФ освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в ДНР.

    Коментарии (45)
    1 декабря 2023, 15:29
    Немецкая газета назвала различия в поведении Путина и Зеленского
    Немецкая газета назвала различия в поведении Путина и Зеленского
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    У России и Украины разные настроения, что видно по тому, как ведут себя президенты стран, заявила немецкая газета Die Zeit.

    Отмечается, что с одной стороны – раздраженный глава Украины Владимир Зеленский, а с другой стороны – уверенный в себе Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    В газете заявили, что у президента России есть все основания для такого поведения: успехи российской армии на фронте и хорошая ситуация в экономике.

    Ранее в статье Die Zeit писали, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

    Коментарии (23)
    2 декабря 2023, 06:33
    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Минобороны: Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра

    Российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщили в Министерстве обороны России.

    В Минобороны рассказали, что беспилотники обнаружили на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка противника для высадки на левый берег, передает ТАСС.

    Операторы уничтожили «Ланцетами» значительное количество солдат, моторные лодки, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства ВСУ.

    Ранее российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (18)
    1 декабря 2023, 16:25
    ВС России отразили атаку спецназа «Азова»

    ВС России отразили атаку спецназа «Азова» у Серебряного лесничества

    ВС России отразили атаку спецназа «Азова»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки на Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку украинского нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим), сообщило Министерство обороны России.

    Группировка войск «Центр» отразила атаку штурмовиков бригады спецназа «Азов» у Серебряного лесничества, сообщило министерство в своем Telegram-канале. У Торского, Северска и Григоровки (ДНР) поражены скопления сил украинской армии, ВСУ потеряли до 65 человек и два автомобиля.

    На Донецком направлении «Южная» группировка отразила шесть атак и поразила живую силу и технику украинских военных у Константиновки, Дылеевки, Георгиевки в ДНР. На этом направлении за сутки ВСУ потеряли до 300 человек, САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Новомихайловки и Угледара (ДНР). Украинская сторона потеряла до 95 человек, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила скопления 14-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 101-й, 103-й и 113-й бригад теробороны у Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Кисловки и Кулаговки (Харьковская область). Там украинские военные за сутки потеряли до 35 человек, два танка и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Запорожском направлении отражены шесть атак украинских штурмовиков у Работино и Вербового. Поражена живая сила и техника 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Успеновки и Малой Токмачки в Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, систему М777 и орудие Д-20.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 105 человек и гаубицу Д-20.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 у Лозового (Херсонская область).

    ПВО у Тягинки в Херсонской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. У Пересадовки в Николаевской области сбит украинский МиГ-29. За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотников, 442 ЗРК, 13 735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 машин РСЗО, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2023, 05:33
    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма

    Полковник СБУ в отставке предупредил о партизанской войне в случае захвата Крыма Украиной

    Украинский разведчик предупредил о последствиях «захвата» Крыма
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае гипотетического захвата Крыма ВСУ встретили бы сопротивление в виде миллиона враждебно настроенных партизан, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    Стариков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что захват Крыма якобы мог оказаться проще, чем Донбасса. По его словам, если произойдет «захват» Крыма, то Киев получит миллион враждебно настроенных людей, а это приведет к гражданской войне, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, потому что «десять лет были постоянные боевые действия».

    Коментарии (9)
    1 декабря 2023, 12:50
    Экономист: Французские свекловоды поплатились за недальновидность Еврокомиссии

    Экономист Лизан: Если Париж настроится на борьбу с ЕК за введение квот на украинскую продукцию, Зеленскому придется несладко

    Экономист: Французские свекловоды поплатились за недальновидность Еврокомиссии
    @ Christian GUY/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Круг стран, терпящих убытки от несправедливого украинского импорта, продолжает шириться. Франция вполне способна повлиять на Еврокомиссию в плане пересмотра политики ЕС в отношении отмененных квот. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее во Франции потребовали избавиться от украинского сахара.

    «Французские фермеры не в первый раз выражают недовольство по поводу отсутствия квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию. В прошлый раз о своей обеспокоенности заявили продавцы курицы. Теперь изменившаяся экономическая реальность добралась и до свекловодов, которых тревожит огромный приток сахара во Францию», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Париж закономерно стал жертвой тренда, характерного для всех стран ЕС. После начала СВО Еврокомиссия приняла решение об отмене ограничений на импорт украинской продукции в обход национальных правительств. Тогда все исходили из гуманитарной составляющей вопроса. О последствиях решений никто не думал», – отмечает эксперт.

    «Пагубные итоги широких жестов 2022 года дали о себе знать относительно недавно. Первой жертвой реализуемой политики стала Восточная Европа. Дело в том, что в этих странах сельское хозяйство сосредоточено вокруг растениеводства, как и на Украине», – подчеркивает собеседник.

    «Таким образом, между сторонами случился конфликт интересов. Государства, расположенные в западной части ЕС, по большей части сконцентрированы на животноводстве, из-за чего последствия от увеличившегося притока продукции с территории Украины они не ощутили. Однако случай Франции показывает, что и гиганты объединения могут попасть в неловкую ситуацию», – уточняет Лизан.

    «Если положение дел будет усугубляться, и Париж начнет чувствовать особое давление со стороны местных производителей сахара, то правительству страны придется начать дискуссию с Еврокомиссией по вопросу введения квот на украинскую продукцию. Проблема ЕС заключается в том, что страны не могут самостоятельно обходить наднациональные ограничения», – акцентирует он.

    «Дерзко нарушать правила способны лишь поляки. На мой взгляд, когда Франция станет активным игроком в осуждении бесконтрольного украинского импорта, Владимиру Зеленского придется несладко. Если в споре с Варшавой ему удавалось поддерживать надменный тон и откровенно хамить, то Париж такого отношения не потерпит», – считает собеседник.

    «ВСУ крайне зависимы от внешних поставок вооружений. Любые проблемы, находящиеся за пределами сферы конфликта, могут сказаться на готовности стран продолжать поддержку Украины. Франция вполне способна «перекрыть кислород» обнаглевшим союзникам, поэтому Зеленскому, скорее всего, придется отмалчиваться», – подчеркивает эксперт.

    Резюмируя, Лизан отметил, что «недовольство экономическими преференциями, созданными ЕК для Украины, продолжит нарастать». По его мнению, «мы еще не раз увидим введение односторонних ограничений».

    Ранее во Франции увидели угрозу в сахаре с Украины для европейских производителей. Об этом сообщает издание Bloomberg. О своих опасениях заявила всеобщая конфедерация свекловодов страны. По мнению ее членов, растущий импорт продукта несет огромные риски для местных предпринимателей сельскохозяйственного сектора.

    Организация настаивает на том, чтобы поступающий с Украины сахар перепродавался за пределы ЕС. Отмечается, что в сезоне 2023-2024 годов показатели ввоза данного товара с территории восточноевропейского государства могут достичь 700-800 тыс. тонн, что значительно превышает средние отметки в 21 тысячу за пять лет до этого.

    «Нам нужен четкий ответ Еврокомиссии о будущем управлении этим притоком сахара», – отмечается в обращении конфедерации. При этом, как пишет издание, несмотря на растущий импорт сахара с Украины, цены на продукт в ЕС до сих пор остаются крайне высокими на фоне глобального дефицита подсластителя. В настоящий момент внутренняя стоимость товара составляет около 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

    Однако не только французские фермеры недовольны несправедливыми условиями, созданными для украинского импорта. Так, в сентябре Варшава выдвинула ультиматум ЕК по вопросу вывоза зерна с союзной страны. «Для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или ЕК примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет», – заявлял премьер-министр Матеуш Моравецкий.

    Владимир Зеленский в ответ пригрозил Евросоюзу обращением в международный арбитраж, если ограничения на поставки зерна будут продлены. Эти слова вызвали серьезное недовольство в Варшаве. Министр правительства страны по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что эта риторика выходит за рамки классической дипломатии.

    Все это привело к недовольствам и среди польских дальнобойщиков, выступающих против увеличения числа украинских перевозчиков. Проблемы в сфере сельского хозяйства, вызванные отменой квот, в целом пагубно влияют на логистику Европы. Так, зерновой кризис спровоцировал крупные проблемы на границе Молдавии и Румынии.

    Коментарии (9)
    1 декабря 2023, 13:17
    Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
    Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение, занимают более выгодное положение и расширяют контролируемые зоны на всех направлениях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что боевые возможности ВСУ значительно снижены, в то время как российские военные действуют грамотно и решительно, передает ТАСС.

    Министр перечислил наиболее отличившиеся за прошедший месяц российские подразделения: 810-й бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковые бригады.

    В зоне спецоперации, по словам Шойгу, оборудуются семь современных полигонов, на двух из них работы уже полностью завершились. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, отметил он.

    «Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Шойгу.

    Ранее Шойгу сообщал, что военные учебные центры будут открыты во всех российских субъектах, их число достигнет 137.

    Коментарии (18)
    1 декабря 2023, 13:14
    Шойгу озвучил потери ВСУ в ходе «контрнаступления»

    Шойгу: За полгода «контрнаступления» ВСУ потеряли более 125 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ за полгода так называемого контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения, поставки западного оружия и мобилизация лишь увеличивают потери украинских подразделений, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Как сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Министр добавил, что за полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения.

    Напомним, 30 октября Шойгу заявил, что ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных.

    Коментарии (12)
    2 декабря 2023, 01:04
    Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине

    Журналист Венсен: Киев выделит плодородные земли сыну Сороса под захоронение химотходов

    Стало известно о планах сына Сороса захоронить химотходы на Украине
    @ M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сын известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр Сорос договорился с украинскими властями о безвозмездном и бессрочном выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, следует из расследования французского журналиста Жюля Венсена.

    Венсен опубликовал расследование в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, анонимный источник из министерства сельского хозяйства Украины рассказал, что между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соглашение о бессрочной и безвозмездной передаче американским компаниям земли. Там будут захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний, передает РИА «Новости».

    Называются компании Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.Журналист опубликовал пописанный документ с заявлением Сороса, который выражает намерение обеспечить надежную коммуникацию между офисом Зеленского и представителями упомянутых компаний. Речь идет о десятках земельных участков в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

    Источник в минсельхозе Украины называет это решение «фатальным», которое причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов, а также сделает плодородные земли непригодными для возделывания.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Сорос ненавидит человечество. Бизнесмен обвинил Сороса в желании «разрушить саму ткань цивилизации».

    Напомним, Джордж Сорос не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. В некоторых странах финансиста обвиняют в вмешательстве во внутренние дела.

    Коментарии (11)
    1 декабря 2023, 14:54
    Зеленский переложил ответственность за нежелание проводить выборы
    Зеленский переложил ответственность за нежелание проводить выборы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский свалил на украинцев вину за свое желание остаться у власти.

    В интервью Associated Press Зеленский заявил, что готов провести выборы, однако, по его словам, большинство украинцев этого не хочет, поскольку считает их опасными и не видит в них смысла, передает РИА «Новости».

    Украинский лидер добавил, что не может себе представить, что покинет пост президента, пока идет конфликт. Зеленский считает, что это было бы «очень несправедливо» и «неправильно».

    Ранее представители всех фракций Верховной рады подписали заявление о невозможности проведения выборов в стране, пока идут боевые действия.

    Коментарии (6)
    1 декабря 2023, 21:17
    Жители украинских сел отказались сносить советские памятники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое, расположенных в Ивано-Франковской области на западе Украины, решили не демонтировать памятники советским солдатам.

    По словам директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослава Коретчука, жители этих сел провели собрание, в ходе которого высказались против сноса монументов, передает RT со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Коретчук добавил, что на памятниках указаны фамилии жертв Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (признаны экстремистскими и запрещены в России). При этом надпись «Погибли от рук украинских буржуазных националистов» была замазана.

    В августе в Львовской области Украины снесли памятники советским солдатам.

    Коментарии (4)
    1 декабря 2023, 14:08
    Порошенко не выпустили с Украины для поездки в Польшу и США
    Порошенко не выпустили с Украины для поездки в Польшу и США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон.

    Порошенко в своих соцсетях выразил сомнения в том, что пограничники действовали по собственной инициативе, и предложил догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером Верховной рады, передает ТАСС.

    Ситуацию Порошенко, который сейчас является депутатом парламента от возглавляемой им партии «Европейская солидарность», назвал «диверсией».

    Как рассказал бывший президент, в Польше он собирался обсудить блокаду польскими дальнобойщиками КПП на границе двух стран, а в США – продолжение американской финансовой помощи. При этом, по словам Порошенко, он собирался провести встречу с новым спикером Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майком Джонсоном в Вашингтоне.

    Порошенко ранее заявлял, что в период конфликта с Россией на Украине не следует проводить выборы.

    Коментарии (9)
    2 декабря 2023, 02:19
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    Bloomberg: ЕС придумал план по использованию российских активов
    @ IMAGO/Heike Lyding/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия планирует обнародовать проект налога на непредвиденные доходы от 200 млрд евро замороженных активов ЦБ России, чтобы помочь восстановлению Украины, пишет Bloomberg.

    Источник Bloomberg сообщил, что в проекте будет разъяснено, что некоторые вопросы, затронутые государствами-членами, еще не решены и что предложение ЕС не будет мешать ни национальным налогам, ни другим мерам, передает ИноСМИ.

    Между тем, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург призвали к более постепенному подходу, и сочли законодательную инициативу преждевременной.

    Однако, лидеры ЕС посоветовали руководству блока ускорить работу над предложением. Встреча национальных экспертов и комиссии  состоится 6 декабря.

    В ЕС находится свыше 200 млрд евро активов России, большая их часть – в бельгийской клиринговой палате Euroclear, остальное – в других странах ЕС. Отмечается, что в прошлом месяце российские активы в Euroclear принесли с момента заморозки и до третьего квартала этого года почти 3 млрд евро прибыли, которая будет расти.

    Между тем, Бельгия заявила, что в следующем году намерена выделить 1,7 млрд евро на помощь Украине из собственных налоговых поступлений от замороженных российских активов.

    Если Европейская комиссия одобрит проект 12 декабря, лидеры ЕС смогут рассмотреть его на саммите, который состоится на той же неделе в Брюсселе.

    Ранее премьер Бельгии де Кроо сообщил о планах ЕС зарабатывать по 3 млрд евро в год на замороженных активах России.

    Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. При этом ЕС решил ввести налог на прибыль с замороженных активов России.

    Коментарии (15)
    2 декабря 2023, 03:31
    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России

    Журналистка Кимер: Солдаты ВСУ говорят, что ресурсы армии России неисчерпаемы

    Солдаты ВСУ пожаловались на неисчерпаемые ресурсы армии России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на то, что российская армия превосходит их по вооружениям и оснащенности, а также обладает неисчерпаемыми ресурсами, заявила корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер.

    Журналист рассказала, что украинцы угнетены, потому что склады ВСУ пусты, и нечем стрелять. Кроме того, они находятся под впечатлением от неисчерпаемых ресурсов российской армии, передает RT.

    Кимер отметила, что боевые действия со стороны ВСУ зашли в тупик, а многие украинцы считают, что ради прекращения конфликта с Россией можно пойти на территориальные уступки.

    Ранее Bloomberg сообщило, что из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния.

    Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении построить укрепления от Донбасса до Западной Украины.

    Коментарии (13)
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