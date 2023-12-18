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Путин поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Абделю Фаттаху ас-Сиси в связи с его победой на выборах президента Египта.
«Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента. Убедительная победа на выборах стала наглядным свидетельством широкого признания ваших заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Египтом», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по развитию двусторонних связей, а также взаимодействия в международных делах, в том числе в рамках БРИКС.
Напомним, действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил на выборах и избран президентом страны на ближайшие шесть лет.