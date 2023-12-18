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Путин призвал создавать отечественные компьютерные игры
Путин заявил о необходимости создания российских компьютерных игр с уважительным отношением к ее истории
Путин на встрече с финалистами и наставниками чемпионата профессионального мастерства заявил о необходимости создания российских компьютерных игр с уважительным отношением к ее истории.
Российский лидер назвал контент игр очень важной составляющей. «Есть очень важная составляющая – это контент игр. Ведь миллионы людей сидят в этих играх, и если они играют с таким контентом, где Россию или людей наших, народы России, нашу историю, традиции подают – это делается между прочим – в каком-то неблагообразном виде, это наносит колоссальный ущерб нашей стране», – отметил он, передает ТАСС.
По словам главы государства, если специалисты России сами будут разрабатывать «контент, в котором заложено уважение к истории, традициям, к бабушкам и дедушкам, к родителям, к стране», это создаст «огромный, мощный фундамент стабильности в державе». «Чрезвычайно важная вещь», – отметил Путин.
В рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября 2023 года состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.
Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.
Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.
Ранее Путин высказал мнение, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм». Глава государства также заявил, что необходимо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «ru».