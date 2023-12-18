Лавров: Запад не скрывает, что хочет прекращения огня лишь для перевооружения Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров отметил, что встречался с группой политологов, включая Ричарда Хааса и Чарльза Купчина, когда был в Нью-Йорке во время председательства России в Совете Безопасности ООН, и почему-то все потом решили, что эта встреча была секретной, передает ТАСС.

Лавров добавил, что регулярно встречался с политологами, когда бывал в Нью-Йорке, и на этот раз тоже попросил об этом, и они согласились, но попросили избегать публичных комментариев на этот счет.

Глава МИД отметил, что информация о встрече утекла через несколько месяцев с американской стороны, и тогда Ричард Хаас и Чарльз Купчин вместе со своими коллегами не стеснялись говорить о том, что Украине нужно время, чтобы поправить положение со своими запасами, со своей техникой военной, с ракетами и прочими атрибутами ведения войны.

«Это было в апреле. Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это, причем четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а этой будет паузой», – добавил он.

Ранее Лавров заявил о тайных попытках Запада установить контакт с Россией.