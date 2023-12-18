Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.3 комментария
Лавров: Запад не скрывает, что хочет прекращения огня лишь для перевооружения Украины
Запад открыто говорит, что пауза в украинском конфликте нужна, чтобы позволить Украине поправить положение со своими запасами и военной техникой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Лавров отметил, что встречался с группой политологов, включая Ричарда Хааса и Чарльза Купчина, когда был в Нью-Йорке во время председательства России в Совете Безопасности ООН, и почему-то все потом решили, что эта встреча была секретной, передает ТАСС.
Лавров добавил, что регулярно встречался с политологами, когда бывал в Нью-Йорке, и на этот раз тоже попросил об этом, и они согласились, но попросили избегать публичных комментариев на этот счет.
Глава МИД отметил, что информация о встрече утекла через несколько месяцев с американской стороны, и тогда Ричард Хаас и Чарльз Купчин вместе со своими коллегами не стеснялись говорить о том, что Украине нужно время, чтобы поправить положение со своими запасами, со своей техникой военной, с ракетами и прочими атрибутами ведения войны.
«Это было в апреле. Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это, причем четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а этой будет паузой», – добавил он.
Ранее Лавров заявил о тайных попытках Запада установить контакт с Россией.