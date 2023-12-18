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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 15:44

    В Голливуде продали платье принцессы Дианы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На аукционе за рекордную сумму продано платье английской принцессы Дианы, которое она носила в 1985 и 1986 году, сообщает The Telegraph.

    Вечернее платье черного цвета продали на аукционе Julien's Auctions в Голливуде за 1 млн 148 тыс. долларов, утверждает The Telegraph, передает ТАСС.

    Отмечается, что изначальная стоимость лота составляла 100 тыс. долларов, но его удалось реализовать за сумму, которая выше этой в 11 раз.

    Принцесса носила платье два раза: в Италии в 1985 году в ходе королевского тура с принцем Чарльзом (ныне король Британии Карл III) и на концерте Ванкуверского симфонического оркестра в 1986 году.

    Также на аукционе продали блузку, в которой Диана позировала на фотосессии по случаю помолвки с принцем Чарльзом в 1981 году. Ее продали за 381 тыс. долларов, начальная стоимость лота – 80 тыс. долларов.

    18 декабря 2023, 01:43
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Потери мобилизованных ВСУ достигают 90 процентов

    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ теряют до 90 % мобилизованных из-за некомпетентности Киева, а также НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер сослался на данные комиссара Полтавы, согласно которым 80-90% мобилизованных не возвращаются с поля боя. Бывший разведчик обвинил НАТО в гибели огромного числа украинцев и призвал руководство вооруженных сил США уволить за некомпетентность, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (23)
    17 декабря 2023, 19:20
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область

    Военный эксперт Леонков: Повторяя одни и те же атаки, ВСУ пытаются усыпить бдительность российской армии

    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если посмотреть на действия противника, станет понятно, что он из раза в раз повторяет одни и те же действия – налеты БПЛА или вылазки ДРГ. Они призваны усыпить бдительность российских военных. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом со стороны ВСУ.

    «У офиса Зеленского сейчас нет ничего, что можно было бы представить мировой общественности в качестве «перемоги». Именно поэтому ВСУ из раза в раз пытаются запускать десятки беспилотников по нашим территориям, отправляют ДРГ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «И если первые вылазки и налеты приносили противнику некие успехи, то сейчас российское военное руководство сделало все выводы и укрепило оборону страны. Поэтому каждое такое нападение заведомо является провальным», – добавляет собеседник.

    По словам аналитика, ВСУ в некотором роде пытаются действовать в расчете на удачу. Если атака пройдет успешно, ее можно будет презентовать Западу, считает эксперт.

    «Также я допускаю, что противник из раза в раз повторяет одни и те же налеты в надежде на то, что они смогут усыпить нашу бдительность. Так, первые полеты БПЛА пугали россиян, сейчас же все относятся к ним относительно спокойно. Аналогично и с диверсантами», – рассуждает спикер.

    «Но как только мы потеряем бдительность, ВСУ могут придумать что-то новое – то, что еще не использовали. И на фоне этого нам просто нельзя расслабляться. Необходимо пристально следить за действиями противника и прикладывать все необходимые усилия для защиты страны», – заключил Леонков.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом украинских военных.

    В своем Telegram-канале он написал, что на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле/

    Позднее Гладков написал, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. «Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», – указал он.

    Напомним, неделей ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

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    18 декабря 2023, 08:30
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор пяти военнослужащим Южного военного округа, давшим взятки, чтобы избежать повторной отправки в зону спецоперации.

    Один из военнослужащих получил три года условно и штраф в размере 500 тыс. рублей, еще два человека получили штрафы по 750 тыс. и 150 тыс. рублей. И четвертый фигурант, который просил вернуть деньги за неотправку, так как его и так не отправляли на СВО, был оштрафован на 100 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

    Все они обвинялись в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия. Комбат, который пошел на сотрудничество со следствием, признался, что предложил ряду военных уклониться от СВО за деньги.

    Напомним, ранее военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО.

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    18 декабря 2023, 08:59
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины

    Mysl Polska: ВС России превосходят украинскую армию

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России превосходят украинскую армию и продолжают успешно развиваться, заявил обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    По его словам, российская военная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники, а мобилизованные резервисты прошли нужную подготовку, передает РИА «Новости».

    Говоря об Украине, он заявил, что Киев почти исчерпал свои мобилизационные ресурсы из-за больших потерь.

    Ранее немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Лангепланах заявил, что Киев планирует отправить войска на новое контрнаступление в следующем году.

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    17 декабря 2023, 17:06
    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу

    Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»

    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия не променяет свой суверенитет на колбасу и не станет чьим-то сателлитом, заявил российский лидер Владимир Путин на XXI съезде партии «Единая Россия».

    «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», – отметил он, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия будет все решения принимать только сама, «без чужих подсказок из-за рубежа».

    «Развязав против нас настоящую агрессию, – она шла по нарастающей из года в год, – элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту», – уточнил глава государства.

    По его словам, «способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов».

    «Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – подчеркнул Путин.

    «Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость», – указал президент. Он считает, что Россия смогла ответить на вызовы, потому что «последовательно, шаг за шагом, из года в год шла по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, в экономике, в образовании, в культуре».

    «Развивали российский федерализм, наше законодательство и прочные конституционные основы, опирались на многовековой опыт нашей государственности, на наши ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – перечислил он.

    Он заявил, что Россия не просто вправе быть сильной, для страны – это жизненная необходимость. «Всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильными. Я бы, знаете, еще добавил: право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной», – сказал президент.

    В четверг Путин заявил, что Россия не может существовать без суверенитета, который необходимо защищать. Так глава государства ответил на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными. «Главное – это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру», – заявил он.

    Коментарии (63)
    18 декабря 2023, 11:33
    Вице-премьер Грузии назвал Россию «врагом»
    Вице-премьер Грузии назвал Россию «врагом»
    @ Fabian Sommer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили назвал Россию «врагом» и «оккупантом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На комитетских слушаниях в парламенте заместитель председателя правительства Грузии заявил, что «никакого тайного диалога с Россией Грузия не проводит».

    «Да, Россия – оккупант, да, Россия – враг, да, Россия – преступник и по отношению к России мы не пойдем ни на какие компромиссы», – заявил он.

    Леван Давиташвили подчеркнул, что за время пребывания во власти «Грузинской мечты» с 2012 года «никаких уступок России сделано не было».

    При этом он отметил, что диалог с Россией ведется по тем направлениям, которые отвечают интересам Грузии.

    После войны-2008 Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, сохранив экономические и гуманитарные.

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    17 декабря 2023, 23:47
    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников

    Украинские СМИ сообщили об обнаружении прослушивающих устройств у сотрудников Залужного

    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение прослушивающего устройства у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но украинские СМИ сообщили, что найдены «прослушки» и у его сотрудников.

    Источники «Украинской правды» сообщили, что устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного, передает РИА «Новости».

    Между тем, СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца.

    Коментарии (14)
    18 декабря 2023, 09:09
    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

    Глава МВФ Георгиева сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

    Глава МВФ сказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина продержится несколько месяцев без финансовой помощи Запада, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева изданию Financial Times.

    По ее словам, Киев выдержит лишь краткосрочный дефицит финансирования, передает РИА «Новости».

    Георгиева призвала страны Запада «срочно предоставить десятки миллиардов долларов» Киеву, чтобы избежать угрозы экономике страны. Она отметила, что иначе власти страны могут прибегнуть к «такой дестабилизирующей политике, как печатание денег».

    Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что МВФ выделил Киеву около 900 млн долларов.

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    17 декабря 2023, 21:02
    Стало известно, сколько западные компании потеряли денег после ухода из России

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные компании, объявившие об уходе из России после 24 февраля 2022 года, понесли убытки на сумму более 103 млрд долларов, пишет издание New York Times со ссылкой на анализ финансовых данных.

    При этом издание отмечает, что руководство России сумело обернуть уход компаний в свою пользу, «продиктовав» свои условия для ухода компаний. Кроме того, в публикации говорится, что устойчивость российской экономики «позволила вести длительную игру», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на давление со стороны западных политиков, в России с марта прошлого года выросло количество иностранных бизнес-структур.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2023, 12:44
    Эксперты объяснили прослушку Залужного

    Эксперты: Залужного прослушивали люди Зеленского для сбора компромата

    Эксперты объяснили прослушку Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Противостояние Зеленского и Залужного набирает обороты. Теперь Зеленский при помощи прослушки кабинета главкома попытался собрать компромат на оппонента. Но тот нанес превентивный удар по офису Зеленского. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политолог Лариса Шеслер и военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно об обнаружении «прослушки» в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Судя по всему, «прослушку» в кабинете Залужного установили люди Зеленского. Последний стремится больше узнать о высказываниях генерала в свой адрес, а также в отношении западных кураторов. Любое неосторожное слово в адрес американцев или британцев может быть использовано для шантажа главкома ВСУ, который в таком случае рискует потерять поддержку из-за рубежа», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Сам факт обнаружения «прослушки» был слит в общественное пространство тоже неслучайно и силами команды Залужного. Это превентивный удар по офису Зеленского. В целом это яркая иллюстрация того, насколько остро идет «грызня» в политических и военных кругах Украины», – подчеркивает она.

    «Маляр же, делая удивленный вид и утверждая, что ничего нового при прослушке Залужного услышать не удалось бы, пытается «натянуть сову на глобус». Генерал владеет как государственными, так и личными тайнами, доступными единицам. И риск того, что он озвучит эти мысли вслух – немалый», – акцентирует эксперт.

    «Для страны, находящейся под иностранным влиянием, какой является Украина, факт прослушки высших военных и политических чинов – нормальное явление. Зарубежные покровители должны знать, что все местное руководство им лояльно», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Вместе с тем прослушку кабинета Залужного, скорее всего, организовали сотрудники СБУ. Местным элитам в целом свойственно следить друг за другом. А учитывая противостояние главкома и Зеленского, можно говорить о попытке последнего собрать компромат против оппонента, чтобы таким образом устранить его», – заключил Леонков.

    Ранее прослушивающие устройства обнаружили в кабинете главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. Отмечается, что средства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

    Позже СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что устройства нашли и у сотрудников генерала.

    Утечки секретной информации из военных штабов на Украине уже имели место, но ставить прослушивающие устройства в кабинет главкома ВСУ Валерия Залужного не имеет смысла, заявила экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, непонятно, кто и что хотел услышать у Залужного, потому что все осознают, что есть вероятность слежки, что всегда учитывается при общении голосом.

    Напомним, публичное обострение отношений между Владимиром Зеленским и Залужным началось в середине осени. Так, генерал опубликовал эссе в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение главкома, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2023, 05:11
    В США рассказали о возможной подготовке к ликвидации Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Западные спецслужбы могут ликвидировать Зеленского из-за его ненадобности

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности, и привести на его место другого, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер отметил, что у украинского лидера начиналось все хорошо, но теперь «дела идут не очень». По его словам, Зеленского могут скоро убить. Он сравнил политический путь главы Украины с телесериалом, и предположил, что на его место Запад скоро приведет кого-то другого, п «Газета.Ru».

    Бывший разведчик считает, что ЦРУ, которые писали «сценарий» к карьере Зеленского, допустили очень много ошибок. По словам Риттера, во всех СМИ было разрекламировано контрнаступление ВСУ, таким образом, считает разведчик, России рассказали, куда и какими средствами планировали наступать ВСУ.

    Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

    Коментарии (9)
    17 декабря 2023, 23:27
    Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада

    Советник Зеленского сообщил о плане «Б» в случае отсутствия помощи от Запада в январе

    Tекст: Вера Басилая

    Если дополнительное финансирование от Евросоюза или США не поступит в первые дни января, придется обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

    Устенко выразил уверенность, что в итоге финансовая поддержка будет, но вопрос – когда, если ее не будет в первых числах января, то придется получить средства на внутреннем рынке, передает ТАСС.

    Как признал советник Зеленского, это может вызвать беспокойство, дополнительное напряжение и нервозность в министерстве финансов в министерстве финансов, но поможет удержать ситуацию в течение января.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украину без денег Запада ждет финансовая катастрофа.

    Коментарии (22)
    18 декабря 2023, 09:45
    В ЕС придумали способ обойти вето Венгрии на помощь Украине

    FT: В ЕС могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о помощи Украине

    В ЕС придумали способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Zhao Dingzhe/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС.

    По их словам, в ЕС могут применить 7-ю статью договора о Европейском союзе 2007 года, позволяющую лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства, передает ТАСС. Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии.

    Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Киеву без участия Венгрии, что займет больше времени и «станет лишь временным решением».

    «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    18 декабря 2023, 07:47
    В Британии заявили о бессилии перед ракетным комплексом «Авангард»

    Mirror: Запад не сможет остановить ракетный комплекс «Авангард»

    Tекст: Вера Басилая

    Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут, пишет британское издание Mirror.

    Издание обращает внимание, что ракетный комплекс «Авангард» достигает цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, он. выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей в мире менее чем за 30 минут, передает РИА «Новости».

    Авторы статьи в Mirror пишут, что «Авангард»  – единственное оружие такого рода в мире, и у Запада нет средств остановить его.

    В марте 2018 года президент России Владимир Путин говорил, что «Авангард» «идет к цели практически как метеорит», как «горящий огненный шар». Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, рассказывал российский лидер.

    Ранее Минобороны опубликовало видео того, как в рамках перевооружения Ясненского ракетного соединения гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» загрузили в шахтную пусковую установку в Оренбургской области.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 14:20
    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете

    Главком ВСУ Валерий Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушивающего устройства в своем кабинете

    Залужный раскрыл подробности обнаружения прослушки в своем кабинете
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что прослушивающее устройство нашли в кабинете, в котором он планировал начать работу в понедельник.

    «Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушивающее устройство)», – приводит слова Залужного РИА «Новости».

    Главком ВСУ подчеркнул, что речь идет о кабинете, в котором он уже давно не работал.

    Ранее сообщалось, что прослушивающие устройства «неустановленного образца» были обнаружены в кабинете Залужного. Кроме того, прослушка была установлена и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, страны ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой Виктора Орбана отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

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